Tyrkia fordømmer Koran-brenning i Kristiansand

Det står videre i pressemeldingen, som er skrevet på engelsk, at «Vi forventer at slike handlinger blir forhindret og at de som er ansvarlige blir stilt for retten så snart som mulig.»

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) holdt lørdag ettermiddag en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand. Der ble Koranen brent av organisasjonens leder Lars Thorsen.

Rundt 500 motdemonstranter hadde møtt opp, og flere forsøkte å stanse brenningen. Det ble håndgemeng mellom Sian, motdemonstranter og politiet.

Arne Tumyr i Sian kastet Koranen i ei søppelkasse mens lederen av Sian kom fra sidelinja med Koranen påtent under demonstrasjonen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Utenriksdepartementet i Tyrkia skriver at de er dypt bekymret over diskrimineringen av muslimer, hatet mot islam og angrepene på moskeer i Vest-Europa.

– Viser sprengkraften

– Dette viser jo bare sprengkraften som er i det å brenne en hellig skrift, sier ordfører i Kristiansand Harald Furre.

Han var tilstede under Sians demonstrasjon, og har i ettertid fordømt handlingene. Kommunen ga heller ikke tillatelse til demonstrasjonen, men det gjorde politiet.

– Jeg skulle ønske politiet hadde grepet inn tidligere og forindra påtenninga.

Ordfører i Kristiansand Harald Furre. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sinne i det muslimske miljøet

Muslimsk Råd Agder bestemte på et møte i går kveld de vil politianmelde Sian for hathandlinger. Imam og styreleder Akmal Ali sier mange er såret, frustrert og føler seg marginalisert.

Ordfører Harald Furre sier kommunen og politiet forsøker sammen med de muslimske lederne å dempe gemyttene.

Koranen lå klar for brenning på en engangsgrill på Øvre Torv i Kristiansand. Den ble raskt fjernet av motdemonstranter som hadde møtt opp. Motstanden er stor mot den omstridte demonstrasjonen til Sian (Stopp Islamiseringen av Norge). Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Han frykter at for mye oppmerksomhet om saken kan gjøre at det hele eskalerer.

– Spesielt blant unge muslimer er det mye sinne. Det er ikke bra for Kristiansands omdømme at den brenninga skjer her.