Oppfordrer til boikott av norske bedrifter etter koranbrenning

Emneknaggene #Norway og #Boycottnorway kobles til en video av koranbrenningen lørdag. Hendelsen har skapt sterke reaksjoner.

Telenor er et av selskapene som nevnes i oppfordringen til boikott.

– Vi har registrert reaksjonene i sosiale medier i Pakistan, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en e-post til NRK.

– En av Telenors viktigste verdier er å være respektfull. Mens det innebærer å respektere ytringsfrihet betyr dette også å respektere andres religion og kultur.

Flere nettsteder har omtalt brenningen av Koranen i Kristiansand, blant andre AAJ, en pakistansk TV-kanal. Foto: skjermdump

– Provokasjon

Russiske, pakistanske og tyrkiske medier har omtalt koranbrenningen i Kristiansand.

Flere hundre motdemonstranter protesterte mot brenningen, som SIAN selv beskrev som religionskritikk.

Koran-brenningen er ment som en provokasjon, mener professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo. Han forsker på ekstremisme.

– Hensikten med hele greia er å få muslimer til å reagere og at det skal komme motreaksjoner. Det er et spill fra SIANs side for å prøve å få muslimer til å se farlige og voldelige ut. Noen går selvfølgelig på den limpinnen, sier Bjørgo.

En av de internasjonale TV-kanalene som har omtalt hendelsen, er AAJ i Pakistan.

TV-kanalen skriver på sine nettsider at et antiislamistisk møte endte med vold etter at Koranen ble brent.

Også det russiske statlige TV-selskapet Russia Today har omtalt hendelsen.

SIAN-veteran Arne Tumyr var blant dem som talte under demonstrasjonen forrige helg. Fredag ble han bortvist fra Kristiansand sentrum i 48 timer som følge av at han møtte opp under en markering utenfor en moské. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Trusler

Flere personer hyller en motdemonstrant som gikk til angrep da SIAN satte fyr på Koranen.

Brenningen av Koranen i Kristiansand har også ført til flere trusler i sosiale medier.

På Twitter er det klare trusler om at de ansvarlige skal oppsøkes og at det ikke skal vises noen nåde.

Også på Twitter er det trusler etter brenningen. Foto: Skjermdump

– Boikott Norge

Tirsdag ettermiddag sendte det tyrkiske utenriksdepartementet ut en pressemelding. Der fordømmer Tyrkia brenningen og ber om at de ansvarlige blir stilt for retten.

PST følger med

Politiets sikkerhetstjeneste følger situasjonen tett. De opplyser til Filter Nyheter at politiet har vært bekymret.

– Det er riktig at PST de siste månedene har vært bekymret for konsekvensene en koranbrenning kan ha. Vi ser på det som en triggerhendelse til voldelige aksjoner, og har gitt en beskrivelse av situasjonen til politiet, har seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til nettavisen.