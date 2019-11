På lørdag holdt Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand.

I forkant av demonstrasjonen hadde de varslet at de ville sette fyr på Koranen. Dette hadde politiet gitt beskjed til Sian om at de ikke ville tillate.

Ifølge nettstedet Filter Nyheter var ikke det hele sannheten.

Politimannskapene i Kristiansand agerte nemlig fra en fersk, eksplisitt ordre fra politidirektør Benedicte Bjørnland som gir politiet lov til å avverge offentlig skjending av koranen.

– Det å skjende koranen vil kunne være, i en gitt kontekst, brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer, sier Bjørnland til nettstedet.

Ildspåsettelser av religiøse symboler skal bli håndtert riktig

I etterkant av markeringen til Sian i Kristiansand sa stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl, at slike markeringer er kontroversielle og skaper mye engasjement.

Sian-medlem lagt i bakken etter å ha satt fyr på Koranen. Du trenger javascript for å se video. Sian-medlem lagt i bakken etter å ha satt fyr på Koranen.

Sian-leder Arne Tumyr holdt appell og avsluttet den med å si:

– Politiet nekter oss å brenne Koranen. Vi kaster den derfor i avfallsdunken til Kristiansand kommune.

Organisasjonens leder, Lars Thorsen, valgte likevel å brenne boken.

Politiet var tidlig i dialog med demonstrantene for å veilede dem om at ildspåsettelse på offentlig sted i forbindelse med demonstrasjon ikke er akseptabelt.

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at ildspåsettelser av religiøse symboler skal håndteres likt og riktig. Foto: Olav Døvik

– Dette var for å si at gitt konteksten, så vil man antagelig kunne være over i straffelovens § 185. Beskjeden var at «hvis dere likevel gjør det, så stanser vi det». Det var for å ramme inn dette at vi reviderte tidligere operasjonsordre, der vi nå er nøye på at demonstrasjoner med for eksempel ildspåsettelse av religiøse symboler blir håndtert riktig og likt i hele Norge, sier Bjørnland til Filter.

Balansekunst

Vurderingen av om man skal gripe inn i demonstrasjons- og ytringsfriheten er en vanskelig problemstilling, påpeker politidirektøren.

Arne Tumyr i Sian kastet Koranen i ei søppelkasse mens lederen av Sian kom fra sidelinja med Koranen påtent under demonstrasjonen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

– Alle skal få ytre seg så lenge de ikke overtrer lover – i dette tilfellet straffeloven. Vi er ikke noe meningspoliti, men vi veileder, og når vi ser brudd på det vi har gitt føringer for, så griper vi inn, sier hun til Filter Nyheter.

Vurderingen er ikke utelukkende rettet mot islamfiendtlige provokasjoner, men dreier seg om alle typer religiøse symboler som blir satt fyr på.

Dypt bekymret

Etter demonstrasjonen i Kristiansand ble et Sian-medlem ble innbrakt for å ikke etterkomme politiets pålegg.

Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre, var til stede under Sians demonstrasjon, og har i ettertid fordømt handlingene.

Ordfører i Kristiansand Harald Furre. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg skulle ønske politiet hadde grepet inn tidligere og forhindra påtenninga, sa ordføreren.

Utenriksdepartementet i Tyrkia fordømte brenningen av Koranen, og skriver at de dypt bekymret over diskrimineringen av muslimer, hatet mot islam og angrepene på moskeer i Vest-Europa i etterkant av hendelsen.

PST ga råd om hevnangrep

En viktig grunn til den nye tolkningen er en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste om at offentlig brenning av koranen kan lede til alvorlige hevnangrep i Norge.

– Det er riktig at PST de siste månedene har vært bekymret for konsekvensene en koranbrenning kan ha. Vi ser på det som en triggerhendelse til voldelige aksjoner, og har gitt en beskrivelse av situasjonen til politiet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til Filter Nyheter.