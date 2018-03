– Da statsministeren møtte Trump sa han at Norge er en stor og fin kunde, og det stemmer jo. Når Norge nå blir rammet av straffetoll, men ikke EU og Canada, bør hun ta kontakt med Trump og understreke at vi er både allierte og kunder, og at vi bør komme av den lista, sier Støre til NRK.

OPPFORDRER TIL Å RINGE: – Hvis jeg hadde hatt den samtalen hun hadde med presidenten, så mener jeg hun kan følge opp den, sier Jonas Gahr Støre. Bildet er hentet fra Stortingets spørretime 21. mars i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fredag ble det kjent at USA bekrefter at Norge i første omgang ikke slipper USAs nye toll på stål og aluminium på henholdsvis 25 prosent og 10 prosent. EU og seks andre land får unntak.

Trumps offisielle begrunnelse for den forhøyede importtollen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

– Det er en liten del av vår eksport som blir berørt, men det viser at vi blir sårbare hvis det nå drar opp til handelsstrid og kanskje handelskrig, sier Støre, og viser til handelsutviklinga der USA har innført straffetoll på en lang rekke varer fra Kina.

– Vi er en veldig åpen og liten økonomi. Når USA begynner med dette og ikke unntar Norge, så viser det at vi er sårbare.

Ap-lederen er redd for at metalltollen kan bli starten på flere nye tollsatser som kan ramme større deler av norsk, eksportrettet industri.

Henviser til Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor henviser NRK til Utenriksdepartementet for kommentarer i saken.

– Har statsministeren vært i kontakt med Trump?

– Nei, det er utenriksdepartementet som håndterer denne saken. Det er naturlig i sånne typer saker, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

BEKYMRET: – Når noen land begynner å innføre handelshindre på den måten som USA nå har gjort, kan det få store konsekvenser for oss som er en åpen, mellomstor økonomi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: NRK

Ifølge Søreide har utenriksdepartementet (UD) vært i kontakt med USA på mange nivåer, blant annet gjennom ambassadene i Oslo og i Washington for å gjøre det klart at Norge forventer likebehandling.

– Disse tollsatsene er nok neppe rettet mot Norge, og det er det vi har dialog med amerikanske myndigheter om.

Ifølge utenriksministeren vil ikke stål- og aluminiumstollen ramme Norge dramatisk fordi kun en liten del eksporteres til USA, men hun er bekymret for effekten slike handelshindre har på verdensøkonomien.

– Når noen land begynner å innføre handelshindre på den måten som USA nå har gjort, kan det få store konsekvenser for oss som er en åpen, mellomstor økonomi.

– Det rammer blant annet børser og oljefondet hardt, og det kan også få konsekvenser for norsk økonomi, sier Søreide.