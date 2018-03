USA: Norge slipper ikke metall-toll

– Amerikanske myndigheter informerte oss sent i går kveld om at Norge i første omgang ikke er blant de land som blir unntatt for USAs nye toll på stål og aluminium, skriver Søreide i en e-post til NRK.

– Vi vil i dag følge opp saken overfor amerikanske myndigheter, både i Washington og i Oslo. Vi forventer at WTO-regelverket respekteres og at Norge likebehandles i denne saken, skriver utenriksministeren.

Seks land + EU får unntak

Det var i går at president Donald Trump presenterte hvilke land som fikk unntak fra de nye amerikanske tollsatsene på stål og aluminium.

Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea samt EU-land er de som slipper unna.

Øvrige land i verden får ilagt 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium. Norge er altså blant disse.

Trumps offisielle begrunnelse for den forhøyede importtollen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

– Norsk eksport er ingen trussel for USA. Vi vil formidle dette tydelig overfor USA i dag, skriver utenriksministeren til NRK.

Ber Trump respektere WTO

Både aluminium og stål er viktige eksportsektorer for Norge, som er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn per år. Det meste av dette eksporteres.

Til sammen produserer Hydro mer råaluminium enn det USAs egne produsenter gjør. USA har behov for å importere nærmere 5 millioner tonn årlig.

Hydro, som har fire aluminiumsverk i Norge, leverer ikke direkte til USA, men fra anlegg i Europa og Midtøsten.

– Dette er ugunstig for hele aluminiumsbransjen. Vår holdning er at vi ønsker en fri og åpen handel og at ensidige tollbarrierer kan føre til endrende varestrømmer i verden og øke risiko for mottiltak, sa Halvor Mollan, informasjonsdirektør i Hydro til NRK torsdag kveld.

– Ensidige tollbarrierer er ugunstige for bransjen og kan føre til handelskrig ved at andre nasjoner innfører mottiltak, sa Mollan.

Hydro er på linje med norske myndigheter i dette synet.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har besluttet å innføre handelshindre for aluminium og stål. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet. Vi forventer at WTO-regelverket overholdes fra alle WTOs medlemmer, skriver Søreide.

De nye tollsatsene vil tre i kraft fredag klokka 17 norsk tid for landene som ikke er unntatt.