Statssekretær Saliba Andreas Korkunc bekrefter overfor NRK at Norge kan få flere doser i sommermånedene.

Han sier imidlertid at det ikke er bekreftet hvor mange doser ekstra Norge kan få.

– I enkelte EU-land flater nå vaksinasjonstallene ut, og vaksinasjonen ser ut til å ha nådd et metningspunkt. Som en konsekvens vil det trolig bli overskuddsdoser fra disse landene tilgjengelig for andre land i EU/EØS. Nøyaktig hvor mange doser det er snakk om er fortsatt uavklart, skriver Korkunc i en e-post til NRK.

Han sier det er flere europeiske land som har mer utbredt vaksineskeptis enn det er i Norge, og at det er disse landene vaksinene kommer til å komme fra.

Ifølge Korkunc har Norge vært tydelige overfor EU på at man ønsker flere vaksinedoser fra landene som har nådd et metningspunkt.

– For Norge vil disse ekstra vaksinedosene bety at flere av oss blir beskyttet raskere, sier Korkunc.

TV2 skriver at det kan bli opp mot 600.000 ekstra vaksinedoser. Korkunc understreker at antallet ikke er avklart enda.

– Dette vil i første omgang ha en konsekvens at flere vil bli fullvaksinert raskere.

– Får bli en overraskelse

Dosene vil i hovedsak gå til nordmenn som allerede har fått første dose, utdyper Korkunc.

– Men vi vet at kommunene hadde planlagt for en mye høyere vaksinasjon i sommer enn det det ser ut til å bli nå. Så dersom det blir litt høyere vaksinetempo, vet vi at kommunene vil klare det, sier Korkunc.

Til NRK skriver vaksinekoordinator Richard Bergström at Norge, Sverige og andre land kan få 10 til 15 prosent flere doser i juli, og 20 til 30 prosent flere doser i august.

– Vi får se hvor mange ekstra doser det blir. Får bli en overraskelse, skriver Bergström i en SMS til NRK.

Sverige og Norges vaksinekoordinator Richard Bergström. Foto: LOKMAN GHORBANI

Tidligere denne måneden kom nyheten om at Norge får omtrent 900.000 doser mindre Pfizer-doser enn antatt, men flere Moderna-doser.

For kort tid siden ble antallet bekreftet. Norge får 600.000 flere Moderna-doser.

Dosene Korkunc og Bergström tirsdag annonserer kommer i tillegg til de 600.000 Moderna-dosene, og er ikke beregnet i FHIs vaksinasjonskalender enda.

Så langt har over 90 prosent av de som har fått vaksinetilbudet i Norge takket ja til vaksinen. Det kan gi Norge verdens beste vaksinedekning, men betyr også forsinkelser i vaksineringen.

I Norge går det nå 12 uker mellom første og andre sprøytestikk settes.