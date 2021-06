Anbefaler tre uker mellom første og andre vaksinedose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EU's smittevernkontor, ECDC, anbefaler at det bør gå tre uker mellom dosene for å stoppe spredningen av Delta-varianten av koronaviruset.

Deltavarianten vil dominere

Ifølge ECDC ser det ut til at Delta-varianten er 40–60 prosent mer smittsom enn Alfa-varianten av viruset. De anslår at denne varianten av viruset vil stå for ni av ti smittetilfeller i Europa i løpet av noen måneder.

Over 90 prosent av dem som er smittet i Storbritannia har Delta-varianten. Det har ført til at videre gjenåpning av landet er utsatt. Også Portugal har innført tiltak for å stanse varianten.

– La oss ikke glemme at vi har en europeisk befolkning der 40 prosent av de over 60 år fortsatt ikke er fullvaksinert, sier ECDC's overvåkningssjef Bruni Cancio til dansk TV 2.

Ciancio sier at Delta-varianten er «en ny trussel i horisonten». Derfor oppfordrer ECDC landene til å vaksinere alle over 50 år og sårbare grupper, så raskt som mulig.

Rask vaksinering mest effektivt

I Norge er det Alfa-varianten av viruset som fortsatt dominerer. Under 3 prosent er smittet av Delta-varianten.

– Delta vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og vil etter hvert kunne bli dominerende slik vi ser i andre land, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Sara Watle til NRK.

– Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak, og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig.

Overlege Sara Watle ved FHI. Foto: Heiko Junge

Watle sier at for å nå flest mulig tidlig med minst en dose, er det fornuftig å fortsette med et langt intervall mellom dosene på inntil 12 uker.

– I Norge er vaksinasjonsdekningen blant risikogruppene høy. Over 95 prosent av de over 65 år er vaksinert med første dose, og 90 prosent med andre dose.

– De risikogruppene som gjenstår å vaksinere, får fortsatt kortere intervall mellom dosene for å oppnå full beskyttelse tidligere, sier Watle.

En dose beskytter

– Én dose mRNA-vaksine beskytter godt mot sykdom forårsaket av Alfa-varianten, og noe mindre mot Delta-varianten, sier Watle.

Etter to doser er beskyttelsen mot sykdom god mot både Alfa- og Delta-varianten.

– Selv om beskyttelsen mot å få infeksjon og mild sykdom er litt lavere for Delta-varianten etter en dose, er beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom med Delta like god som for Alfa etter den første dosen.

– To doser er viktig for å opprettholde god beskyttelse mot både mild og alvorlig sykdom over tid, sier Sara Watle.

55,6 prosent av befolkningen over 18 år er nå vaksinert med en dose, mens 35,6 prosent er fullvaksinerte.

