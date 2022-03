Mandag bestemte regjeringen at Norges skal hjelpe ukrainerne med våpen. Like før klokken 10 torsdag tok et Hercules-fly av fra den militære flyplassen på Gardermoen med rakettene til Ukraina.

– Dette er en rutinetransport. Selvsagt er konteksten litt annerledes, men materiellet kommer til et tredjeland der det blir ivaretatt videre.

Det sier kommandør i Forsvarets logistikkorganisasjon, Remi Jakobsen. Akkurat hvor rakettene sendes før de går videre til Ukraina vil Forsvaret ikke si noe om.

– Rakettene blir ivaretatt i et etablert system når de kommer frem, og distribuert videre derfra.

M72 er et lett og enkelt våpen. Det er enkeltsoldatens forsvar mot stridsvogner og kjøretøy. Våpnene vil komme raskt fram til Ukraina og kan tas i bruk med det samme, forklarer Jakobsen.

Og vi har nok av disse våpnene. Det er ganske enkelt å skaffe flere av dem og de vi nå sender ut vil bli erstattet med nye på norske våpenlagre, ifølge kommandøren.

Kommandør i Forsvarets logistikkorganisasjon, Remi Jakobsen, foran 2000 ferdigpakka panservernraketter. Foto: Helge Tvedten / NRK

Mandag fortalte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at våpnene først skal fraktes til Polen, og derfra overleveres videre til Ukraina.

– Det er desperat bønn om hjelp fra Ukraina, og dette er det vi kan bidra med, sier Enoksen.

Høyre, KrF, Venstre, Frp og MDG støtter regjeringen i å sende våpen til Ukraina. SV og Rødt gikk i mot.

Norske våpen lastes om bord et Hercules-fly for å sendes til Ukraina. Foto: Kristine Kjendalen / NRK

Også naboland som Sverige, Danmark og Finland har valgt å sende våpen til Ukraina.

Det russiske utenriksdepartementet har sagt at landene som forsyner Ukraina med dødelige våpen vil bære ansvaret dersom de blir brukt under Russlands «militære operasjon» i landet.