Nordmenn vil feriere mer i Norge også etter koronaen

Da koronaen tvang oss til å finne hvilepulsen hjemme, fikk mange seg en aldri så liten åpenbaring om norske severdigheter.

– Jeg hadde nesten litt dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde opplevd Norge ordentlig ennå. Nå blir jeg litt emosjonell. Jeg kan nesten ikke fatte at dette er mitt land!

Abbie Bergesen ble norsk statsborger for et par år siden. Hun er fra Nebraska i USA. Men denne sommeren måtte den vanlige amerikaturen vike. Hun, mannen Gard og de tre barna Emmett (8), Eloise (7), og Vivienne (1) fikk endelig tatt den store norgesferien.

Hun ramser opp reiseruten: Tønsberg, Verdens ende, Langesund, Arendal, Kristiansand og Dyreparken, Stavanger med Preikstolen og oljemuseet, Haugesund, Bergen, Eidfjord og Vøringsfossen, Hunderfossen i Lillehammer, Snøhetta i Oppdal, Trondheim og til slutt Hamar.

– Det har vært mitt livs store tur. Vi er superfornøyde og faller definitivt i kategorien som vil reise mer i Norge i årene som kommer, utbryter Bergesen.

Halvparten vil feriere mer i Norge

Men allerede før fellesferien og åpenbaringene om ferie i eget land, hadde mange bestemt seg: De vil feriere mer i Norge

46 prosent sier de er enige i påstanden «Jeg vil bruke Norge mer som ferieland etter koronakrisen». 34 prosent svarte «hverken eller», mens 17 prosent var uenige.

Det går frem av undersøkelsen som Opinion har utført for NRK. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg på 1016 personer.

Samtidig er 36 prosent enige i at de vil reise mindre med fly enn før. 33 prosent svarer «hverken eller», mens 27 prosent er uenige.

STAVANGER: Eloise (7) leker i Geoparken utenfor oljemuseet. Foto: Abbie Bergesen

Det betyr, hvis folk gjør som de sier, flere norske turister i Norge.

– Dette er godt nytt. Norge er et fantastisk ferieland, og tallene tyder på at stadig flere får øynene opp for alt man kan oppleve i eget land, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Tar bilen ut av byene

– Vi stoppet mange steder for å lade bilen. Det bød ofte på små og store oppdagelser. Et sted var det en besøksgård. Det var så vakkert der. Barna fikk hilse på hester, sauer, griser og påfugl, forteller Bergesen.

LADEIDYLL: Rett ved ladestasjonen i.. Foto: Abbie Bergesen

Til forskjell fra utlendingene tar nordmenn spontane bilturer dit de finner finværet.

I år har det vært spesielt fullt på campingplasser og i hytter, mens teltene ligger og hengekøyene henger strødd utover skogen. Det er naturen som kaller, mer enn storbyene.

I Oslo har det vært glissent i sommer. Før sommerferien svarte kun én av ti at de planla hotellovernatting i en by, viser en undersøkelse fra Kantar for NHO Reiseliv.

Men det er ikke tomt på norske hoteller. Nordmenn utgjør 70 prosent av alle hotellovernattinger i landet, allerede før koronaen.

ARENDAL: Vivienne (1) på øya Merdø utenfor Arendal. Foto: Abbie Bergesen

Staycation

– Hjemmeferie, eller såkalt staycation. Dette er en trend som brer om seg, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merethe Habberstad.

Staycation kommer ikke bare av koronaen, men fordi folk ønsker seg en mer bærekraftig ferie som tar hensyn til klima og miljø, forklarer Habberstad.

Hun mener mange reiselivsoperatører kan bli flinkere til å markedsføre opplevelser og steder mot lokalbefolkningen

– Hvordan må reiselivsnæringen ruste seg om det blir enda flere norske turister i Norge?

– Det blir viktig fremover at bærekraft ligger til grunn for alt vi gjør. Vi må tar vare på naturen og begrense utslippene fra transporten. Vi må også jobbe for å spre sesongen slik at det blir økonomisk bærekraftig å drive med reiseliv hele året, også i distriktene. I tillegg blir kvalitet stadig viktigere, svarer Bergmål i Virke.

– Skal det bli penger ut av norske turister må reiselivsnæringen satse enda mer på å synligjøre de gode grunnene til at folk skal ta en ekstra dag på stedet og legge igjen mer penger. Stadig flere nordmenn får øynene opp for at de kan oppleve mer med en lokal guide: Brevandring, yoga, grotting, riding, klatre- og sykkelparker, via ferrata, rafting. Dette er produkter nordmenn er villig til å legge igjen penger i, mener Habberstad i NHO.