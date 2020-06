Nordmenn med hytte i Sverige – tar ferie med karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kommer til å holde på en 10-meters regel, sier Johan Stub.

Han og kona Kristin planlegger å være hele sommeren på landstedet deres i Hän, like ved Töcksfors i Sverige.

De er ikke bekymret for smittesituasjonen.

– Vi kan nesten gå hjem, hvis det skjer noe, sier han.

De er blant mange nordmenn med landsted i Sverige.

Siri Jetzel har hytte i Strømstad. 3. juli trosser hun reiserådene og reiser med familien på hytta. Foto: Privat

Hytta til Siri Jetzel ligger i Strømstad. Hun er skuffet over at regjeringen foreløpig ikke åpner for at hun og familien skal få feriere på hytta.

Fredag 3. juli reiser hun med mann og to barn på 13 og 15 år på hytta i Strømstad. Også katten skal med.

I Sverige hele sommeren

Familien blir på hytta i alle fall hele juli. Der ser de fram til å spille golf, bade, sole seg og drive med litt vedlikehold. Familien har også båt og skal fiske krabber og makrell.

Etter det er de forberedt på å bruke siste del av ferien på å være i karantene. Slik reglene er nå, må alle som kommer fra reiser i Sverige, med unntak av Gotland, i karantene i 10 døgn.

Regler for reisekarantene Ekspandér faktaboks Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Det gjelder ikke for de som kommer fra fritidsreiser i Norden med lav smitte. Se oversikt hos FHI. Dersom du er i reisekarantene skal du: Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, i minst ett døgn etter at du er blitt frisk.

Til daglig bor familien Jetzel i Oslo. Kjøreturen hjemmefra tar knappe en time og 20 minutter.

Mange vil reise

Landstedet Västgården i Sverige ligger i Hän, ikke langt fra Töckfors i Sverige. Det er langt til nærmeste nabo. Familien frykter ikke koronasmitte. Foto: Privat

Om en ukes tid reiser også Johan Stub til sitt landsted i Hän, ikke langt fra Töcksfors i Sverige. Han reiser sammen med sin kone, barn og barnebarn. Også de er forberedt på å være i karantene når de kommer tilbake.

– Vi er veldig oppdaterte på smittesituasjonen. Landstedet vårt er så å si adskilt fra andre. Nærmeste nabo bor 200 meter unna, sier Stub.

De forbereder seg på å handle i nærbutikken. Da vil de holde avstand og handle på tidspunkt det er få andre der.

De kommer tilbake til Norge i midten av august. Han og kona bor i Bærum, er pensjonister og har god tid til å være i karantene.

Det er mange andre med hytte i Sverige som også planlegger å reise.

Skjermbilde fra Facebook. Det er stort engasjement i en gruppe for folk med hytter i Sverige. Flere sier de vil reise. Foto: Screenshot / Screenshot

Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige ble opprettet på Facebook i april. I dag har gruppen nær 5.000 medlemmer, og mange der gir uttrykk for at de vil reise på hyttene sine i sommer.

Over 12.000 nordmenn har hytte i Sverige, viser tall fra Statistiska centralbyrån.

Underskriftskampanje

Rundt 1. mai startet Siri Jetzel en underskriftskampanje. I løpet av en uke samlet hun inn 5.500 underskrifter fra nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland. I et opprop ba de myndighetene om at de skulle få reise på hyttene sine, uten å måtte i karantene.

De foreslo at de kunne bruke hyttene sine uten å ha kontakt med noen i Sverige. De ville handle i Norge og kjøre til hytta uten stopp. Foreløpig er de ikke hørt.

De mener risikoen for å bli smittet av koronaviruset er liten.

– Det er mange færre som har vært smittet i Strømstad enn i Oslo der vi bor, sier hun.

Reiserådene vurderes

Fredag kom regjeringen med nye reiseråd. Nå kan nordmenn igjen reise på ferie til land i Norden, men bare til områder med lite smitte.

Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. I tillegg gjelder det Gotland i Sverige.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper at nordmenn snart kan reise til flere områder i Sverige. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Norske borgere har anledning til å reise til Sverige, men smittesituasjonen i de fleste områder i Sverige er slik at Utenriksdepartementet fraråder reiser dit, sier helseminister Bent Høie.

Han sier videre at når smitten i Norge er så lav som den er nå, er import av smitte den største risikoen for at utbruddet skal blusse opp igjen.

– Jeg håper folk velger å lytte til de reiserådene som er gitt. Vi vet at dette er en stor skuffelse for mange som har hytter i Sverige. Jeg håper at flere områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse, sier Bent Høie.

Siri Jetzel håper at reiserestriksjonene endres i løpet av sommeren.

– Da kan vi være lenger på hytta – og slippe karantene, sier hun.