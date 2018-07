Nordea kjøper Gjensidige Bank

– Dette er et stort skritt for oss og støtter opp under strategien vår og ambisjonene våre om å vokse i det viktige norske markedet, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset i en pressemelding mandag morgen.

Etter å ha inngått avtale med Gjensidige Forsikring om kjøp av samtlige aksjer kjøper Nordea Gjensidige Bank for den estimerte summen på 5,5 milliarder kroner.

Denne vil justeres for egenkapitalen Gjensidige Bank genererer frem til overføringen er sluttført.

Oppkjøpet, som krever godkjenninger fra myndigheter og andre tilsyn, forventes å bli sluttført i første kvartal av 2019.

Avtalen omfatter også et langsiktig distribusjonssamarbeid.

Vil få flere kunder

Nordea-sjefen understreker at det som landets største bank er naturlig å slå seg sammen med det ledende forsikringsselskapet i Norge.

– Vi anser Nordea og Gjensidige som naturlige strategiske partnere. Begge har en solid internkultur og vi deler de samme verdiene. Vi er sikre på at alle kundene våre vil dra fordeler av det større og bedre tilbudet som følger når disse to sterke partnerne slår seg sammen, sier Storset.

Oppkjøpet vil styrke Nordeas posisjon som nest største bank i Norge og vil tilføre 176 000 kunder, heter det i pressemeldingen.

– Denne avtalen innebærer at mange flere nordmenn vil få en relasjon til Nordea, og vi skal betjene dem på best mulig måte, sier Storset.

Konsernsjef i Gjensidige Helge Leiro Baasstad tror samarbeidet vil gi Gjensidige muligheten til å tilby et bredere utvalg av finansieringsprodukter til påde private og kommersielle kunder.

– Avtalen gir oss også muligheten til å nå nye kunder gjennom en av de ledende bankene i Norden, der digitalisering og innovasjon står høyt på dagsordenen, sier Baarstad og legger til at de er veldig fornøyd med avtalen og gleder seg til et tett samarbeid med Nordea.