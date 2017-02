Gravide som allerede har fått påvist høy risiko for at fosteret har kromosomavvik, får i dag tilbud om fostervanns- eller morkakeprøve. Den er imidlertid ikke helt ufarlig. Risikoen for spontanabort er på opp til en prosent.

NIPT (non-invasive prenatal testing) er en ufarlig blodprøve.

Det er opp til helseministeren å avgjøre om NIPT skal innføres som tilbud til denne gruppen gravide.

Ap krever svar

– Mens Bent Høie venter med dette, er det en rekke kvinner som ikke får tilbudet som kunne vært bedre og mer skånsomt for dem, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

NIPT er et bedre tilbud for kvinnene, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Espen Sandmo/NRK

Ap mener kvinner som i dag får tilbud om fostervanns- eller morkakeprøve, må få tilbud om NIPT.

– Det er enklere for kvinnen og det er mindre risiko for abort. Særlig i de tilfellene hvor det viser seg at det ikke er noe galt med fosteret, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet kom for fire uker siden med sin anbefaling. De skriver at det er etisk og medisinskfaglig problematisk å ikke innføre NIPT som alternativ for gruppen det her er snakk om.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi vurderer anbefalingen fra Helsedirektoratet og vil komme med en konklusjon i saken innen rimelig tid, sier Høie.

Kritikken fra Ap tar han med knusende ro, og peker på at det er kort tid siden han fikk anbefalingen.

Brudd på samarbeidsavtalen?

Men, for Høie er ikke dette bare et spørsmål om medisin. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre, står det at NIPT ikke skal innføres som et tilbud til alle gravide.

Helsedirektoratet går imidlertid ikke inn for å tilby prøven til alle, men til kvinner som allerede har fått avdekket risiko for kromosomavvik.

Spørsmålet er om Høie kan følge dette rådet, uten å bryte avtalen.

– Vår intensjon med å få dette inn i samarbeidsavtalen var at vi ikke ville ha sorteringsmuligheter, sier Olaug Bollestad (KrF).

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) mener blodprøven er en jakt på det samfunnet mener ikke er perfekt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Så vi ser det ikke som et brudd på avtalen, men som et brudd på intensjonen vår, sier hun.

Politikk og etikk

Flertallet i Bioteknologirådet gikk i fjor høst inn for at alle gravide skulle få tilbud om NIPT-testen. Helsedirektoratet har strammet kraftig inn i sin anbefaling. Fordi saken er såpass politisk betent, vil Høie selv ta avgjørelsen.

– Denne saken har viktige medisinske, men også etiske og politiske sider som jeg må vurdere, sier Høie.

– Det er grunnen til at jeg har tatt saken til mitt bord. Men jeg er glad for at Helsedirektoratet ikke har landet på Bioteknologirådets flertall som jeg mener var en altfor vidtgående åpning for denne blodprøven, og som jeg uansett ikke kunne sagt ja til, sier han.