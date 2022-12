– Når juletrenettingen klippes, faller det biter av tynn nylontråd ned på bakken. Duene bruker hele dagen på å lete etter mat, sier styremedlem i Fugleadvokatene, Mai Juliett Butters Amundsen.

Hun forteller at duene tråkker rundt og får nylontrådene viklet rundt føttene. Jo mer duene beveger seg, jo strammere blir tråden. Duene klarer ikke å fjerne dette fra føttene selv.

– Dette kan gi ganske store skader etter hvert. Duene kan i verste fall miste foten, sier hun.

De frivillige i Fugleadvokatene ser ofte duer som mangler tær når de er ute og klipper bort tråder, forteller hun.

Styremedlem i Fugleadvokatene, Mai Juliett B. Amundsen ved juletreutsalgene på Stortorvet i Oslo. Foto: Gunnar Bratthammar / NRK

–Dette skjer fordi tråden strammer så mye at blodsirkulasjonen kuttes. Deretter blir tærne nekrotiske og faller av, beskriver Amundsen.

Hun viser NRK en tynn nylontråd fra nettingen hos en juletreselger på Stortorvet i Oslo.

– Vi ser at det er ekstra mye sånne typer tråder nå i desember, i forbindelse med juletresalget.

Akkurat der hvor nettet klippes hos selgerne ligger det mange små biter av nylontråd på bakken. Dette er veldig fine, tynne tråder, så man ser dem nesten ikke, sier Amundsen.

Mai Amundsen i Fugleadvokatene viser nylontråd fra juletrenetting. Denne surrer seg rundt føttene til duene når de tråkker rundt, på jakt etter mat. NB! Resten av bildene er av dueføtter som er surret inn, har skader og en avrevet duefot. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK Due med nylontråd i Torggata i Oslo. Foto: Mai Juliett Butters Amundsen / Fugleadvokatene Due med bena sammenbundet ved Oslo S. Foto: Mai Juliett Butters Amundsen / Fugleadvokatene Duefot innsurret i menneskehår. Foto: Agnieszka Pysz / Fugleadvokatene Deler av avrevet duefot og nylontråd med blod. Fra Torggata i Oslo. Foto: Mai Juliett Butters Amundsen / Fugleadvokatene

Flygeblad-kampanje

Amundsen har tatt initiativ til en kampanje, for å gjøre noe med problemet.

– Kjære juletreselgere. Visste dere at rester av nettet som juletærne pakkes inn i kan gjøre stor skade på fugleføtter?

Flygeblad fra Fugleadvokatene. Inspirasjon til kampanjen er hentet fra en tysk fuglehjelporganisasjon, som har hatt en lignende aksjon i fjor. Foto: Mai Juliett B. Amundsen / Fugleadvokatene

Slik begynner flygebladet Amundsen har laget for Fugleadvokatene.

Fra Facebook-gruppen sin oppfordrer Fugleadvokatene følgerne sine om å spre flygebladet.

Så langt er det delt ut flere steder i landet.

Juletretrommel. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg tror de aller fleste juletreselgere ikke er klar over problemet, før de blir opplyst om det, sier Amundsen. Hun forteller at hun selv og andre klipper tråder fra juletrenetting hver uke nå.

Veterinærforeningen: Nettingen er en trussel for duene

Amundsen får støtte fra president i Den norske veterinærforening, Bente Akselsen.

– Konsekvensen for duene er at de får et sår av nettingtråden. De kan også henge seg opp i noe annet, med tråden. Hvis strengen stopper blodtilførselen, vil vevet rundt dø. Da kan duen i verste fall miste foten, sier hun.

President i Den norske veterinærforening, Bente Akselsen. Foto: Anita Stellander / NRK

Akselsen forteller at duene også kan få infeksjon.

– Infiserte sår kan gi fuglen bakterier i blodet. Det kan bli veldig dramatisk. Fuglen kan faktisk dø av det, forteller presidenten i Veterinærforeningen.

I tillegg er dette veldig smertefullt for duene. De har nervesystem akkurat som oss, sier Akselsen.

Faren juletrenettingen utgjør for fuglene, gjelder alle etterlatenskaper i naturen.

– Særlig aktuelt nå, er nett rundt meiseboller. Det kan sette seg rundt ben, nebb og gjøre annen type skade. Fiskesnøre er en annen ting som kan skade fugler.

Juletre med transportnettingen på. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Bente Akselsen er glad for at saken tas opp, og har en oppfordring til alle:

– Det er viktig at folk er bevisste på hva vi legger igjen etter oss ute. Det får en betydning for dyrene, fastslår veterinæren.

– Kan ikke være et stort problem

Espegard, et firma som importerer juletrenetting fra Tyskland, og selger utstyr til juletreselgere i Norge, er ikke kjent med problemet.

– Dette kan ikke være noe stort problem. Men om det er fugler som setter seg fast i nett eller tråder, er det helt uakseptabelt, uttaler daglig leder hos Espegard, Rune Østgaard.

Duefot surret inn med nylontråd. Foto: Mai Juliett B. Amundsen / Fugleavdokatene

Han plasserer ansvaret hos juletreselgerne:

– Om fuglene vikler netting rundt føttene sine, har ikke juletreselgeren gjort jobben sin og kastet nettet i søpla.

Han råder folk til å dra nettingen av, i stedet for å klippe den opp. Da blir det mindre avfall.

– Jeg tar det for gitt at juletreselgerne rydder etter seg, hvis ikke får de neppe komme tilbake til samme salgssted neste år, sier Østgaard.

Det er dermed i alles interesse at det ryddes på utsalgssteder, mener han.

Juletreprodusentene tar grep

NRK har kontaktet Landbruksdirektoratet. De viser til bransjeorganisasjonen Norsk Juletre.

Daglig leder Heidi Amundsen har ikke hørt om utfordringer med nettingen, før NRK tar kontakt. Hun erkjenner likevel at dette kan være et problem.

– Hvis dette er en realitet må vi gjøre noe med det. Norsk juletre vil informere medlemmene, som er juletreprodusenter, om problemet, sier hun. Så de kan oppfordre sine juletreselgere til å rydde. Hun nevner at det fins et nedbrytbart bionett. Dette har vært svært vanskelig å få tak i dette året.

Daglig leder i Norsk juletre, Heidi Amundsen. Foto: Azad Razaei

– Jeg vet ikke om bionett er så mye bedre, men vi må se på løsninger. For en fulg som har surra seg inn er en for mye, fastslår hun.

– Vi må gjøre det vi kan for at ikke juletresalget skal gå på bekostning av dyrelivet, sier den daglige lederen i Norsk Juletre.

Etter at NRK intervjuet Amundsen har Norsk Juletre informert via medlemsbladet sitt og kontaktet Fugleadvokatene for å invitere til et samarbeid.

Vi kan ikke følge opp dette neste sesong, fordi Norsk Juletre er tvunget til å legge ned, forteller Amundsen i Norsk Juletre.

Lover å rydde

På Stortorget gir Fugleadvokatenes Mai Juliett B. Amundsen et flygeblad til juletreselgeren.

Juletreselgeren på Stortorget får informasjon. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hun forteller om problemet og hva tråden kan gjøre med føttene til duene.

– Vær så snill, kan du love å rydde, så ikke fuglene blir skadet, ber hun.

Det lover juletreselgeren smilende å gjøre.