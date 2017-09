Nestleder i Kringkastingsrådet: Støtter kringkastingssjefens støtte til Faten

Nå behandles alle klagene som kom i sambandet med serien «Faten tar valget» i Kringkastingsrådet. Klagene kom fordi programleder Faten Mahdi al-Hussaini gikk med hijab på fjernsynet.

– Det har kommet 5577 klager. Det er rekordmange, i alle fall når det gjelder klager som er kommet inn alt før programmet er vist sier leder for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, som leder møtet.

Hat og hets uakseptabelt

K-rådet har delt behandlingen av hijabklagene i to, mediedekningen og selve klagene.

– Grunnen til at vi har valgt å dele opp behandlingen av denne saken, er at den har fått stor medieoppmerksomhet. Den har dreid seg om alvorlige forhold, om hat og hets mot en medarbeider i NRK. Den har også dreid seg om Kringkastingsrådets mandat, om hvordan vi forholder oss til og behandler klage. Og den handler også om en form for generalisering og stigmatisering av folk hvor man ikke helt tar på alvor det de sier, innleder nestleder i rådet, Kjersti Thorbjørnsrud.

Hun e veldig tydelig på at rådet har stor forståelse for at kringkastingssjefen følte det nødvendig å gå ut å støtte en ung medarbeider.

– Hun ble utsatt for hat og hets. Det er fullstendig uakseptabelt. Minoritetsstemmer er spesielt utsatt. De kan få angrep fra flere leire på en gang. De er modige og de utfordrer fordommer i ulike miljøer. Når de utsettes for urlimelige angrep, hets og hat så er det utrolig viktig at de får støtte rundt seg. De må ikke bli stående alene, sier Thorbjørnrud videre.

Nestlederen mener man har hatt minoritetsstemmer tidligere som ikke har fått støtten de fortjente.

– Det skal de rett og slett ikke oppleve. Så all forståelse og full honnør til kringkastingssjefen for å gå ut å markere sin støtte, og sin avstandstaging til alt som har med hån og hets av enkeltpersoner å gjøre. Rådet er selvfølgelig helt klinkende klare på at den type ytringer er helt uakseptable, vi forholder oss ikke til dem, og drøfter dem heller ikke, sier nestlederen.

BAR HIJAB: Faten Mahdi al-Hussaini bar hijab i programmet «Faten tar valget», hvor hun skulle finne ut hvilket parti hun skulle stemme på. Foto: Ulrik Lohne Enersen / NRK

Må ikke følge råd

– Dersom Kringkastingsrådet kommer fram til at det er grunn til å kritisere NRK, betyr det likevel ikke at kvinner med hijab ikke lenger kan bli vist på skjermen, sa Kokkvold før møtet.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ. Dersom rådet gir gode råd, vil også kloke NRK-sjefer lytte til de rådene de får, sier Kokkvold.

Kringkastingssjefen har tidligere sagt at kritikken mot programmet ikke er relevant. Han skrev også kronikken «En kringkastingssjefs bekjennelser» på verdidebatt.no om saken.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Avviser kors-sammenligning

Flere av klagerne peker på at NRK-programleder Siv Kristin Sælmann i 2013 ikke fikk smykke seg med korset i NRKs nyhetssendinger. Den kritikken er ikke relevant, mener Thor Gjermund Eriksen.

– NRK har en regel om at programledere som leder nyhets- og aktualitetsprogrammer, skal ha en nøytral fremtoning. Man skal ikke ha kors, hijab, eller for den saks skyld grønn lue på seg. Dette er noe helt annet, her skal vi fortelle historien om en ung, norsk, muslimsk jente som skal gjøre seg opp en mening for å delta i stortingsvalget, har Eriksen svart til dette.