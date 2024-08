24 år gamle Diaba Konate flyttet til USA i 2018, og har spilt basket for både Idaho State og UC Irvine Anteaters.

Hun har tidligere oppfordret politikere i Frankrike til å oppheve forbudet mot religiøse plagg i sporten.

– Det er som et forhold. Jeg vil ta et steg mot dem, men de tar avstand fra meg. Jeg elsker hjemlandet mitt, men jeg føler at Amerika elsker meg mer.

Diaba Konate med sine lagkamerater. De siste årene har hun spilt basket for UC Irvine Anteaters. Foto: ZAK KRILL / AFP

I et intervju med NRK sier basketballspilleren at hun er knust over at hun ikke kan representere landet sitt.

– Det er utrolig trist. Forbudet har hatt en enorm påvirkning på min karriere som basketballspiller. Det har gjort at jeg har vurdert å legge opp karrieren, sier basketballspilleren til NRK

Amnesty: – Rasistisk

– Det er både rasistisk og islamofobisk å nekte kvinner som har på hijab å representere landet sitt i idrettsarrangement.

Det sier Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International.

– Hijabforbudet i sporten må sees i en kontekst der det er en stor grad av islamofobi og diskriminering av kvinner som bruker hijab i samfunnet for øvrig.

Amnesty har gått ut og kalt hijabforbudet for både rasistisk og islamofobisk. Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty mener NIF må på banen. Foto: Privat

– Men er dette egentlig et problem? Har noen franske kvinner blitt nektet å delta i OL fordi de har på seg hijab?

– Absolutt. Franske kvinner blir silt ut på grasrotnivå, slik at de ikke får muligheten til å bygge seg opp, sier Tangberg og legger til:

– Også er det en reell problemstilling for 24 år gamle Diaba Konate som faktisk ikke får lov til å representere landet sitt.

– Til tross for mitt ønske og mine ferdigheter, har jeg faktisk ikke lov til å spille for Frankrike på grunn av diskriminerende politikk, sier basketballspilleren. Foto: Steph Chambers / AFP

Konate: – Jeg elsker Frankrike

Hun sier at det har vært tøft å måtte forlate landet sitt, for å satse på en karriere som basketballspiller.

– Til tross for mitt ønske og mine ferdigheter, har jeg faktisk ikke lov til å spille for Frankrike på grunn av diskriminerende politikk, sier 24-åringen og henviser til landet sekulære modell – kalt laïcité.

Ukjent Hva er Laïcité? Ifølge forskere Franck Orban og Kjerstin Aukrust brukes begrepet Laïcité til å beskrive Frankrikes sekulære modell som skiller stat og religion, og skal sikre at staten er nøytral i religiøse spørsmål. Laïcité skal i teorien garantere religionsfrihet, og forbyr blant annet religiøs innflytelse i offentlige institusjoner og lovverk. Reuters Oppfattes som islamofobisk Modellen utfordres i dag av økt flerkulturell og flerreligiøs befolkning, spesielt i forhold til islam. Mange muslimer opplever at reglene påvirker dem spesielt. Politikken har også tidligere ført til et forbud på franske badestrender mot «burkinier», som er badedrakter for troende muslimske kvinner som ønsker å kle seg i tråd med tradisjonelle muslimske regler. Jean-Francois Badias Står fast ved forbud Den franske idrettsministeren Amélie Oudéa-Castéra har flere ganger understreket at «regjeringen legger stor vekt på det franske sekulære systemet». Regjeringen hevder at politikken ikke er islamofobisk, men ivaretar landets sekulære natur.

Konate oppfordrer også idrettsforbund i andre land til å sette press på franske myndigheter.

– Vi trenger støtte fra andre land. Jeg tror ikke franske myndigheter forstår hvor mye traume de skaper med dette forbudet på muslimske kvinner i sport og muslimer generelt.

Hun hevder at forbudet og prinsippene rundt laïcité ødelegger Frankrikes «image»

Kaller NIF for feige

Amnesty har tidligere bedt Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å be franske myndigheter om å fjerne hijabforbudet.

Samtidig har de oppfordret Norges idrettsforbund (NIF) om å komme på banen.

Noe forbundet har svart med ikke er aktuelt, siden de mener at hijabforbudet først og fremst er et internt anliggende for franske myndigheter.

– Vi må erkjenne at det å endre eller oppnå unntak fra et arrangørlands lovverk, er krevende og først og fremst et myndighetsanliggende, sa konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug til NTB.

Det er ikke Tangberg enig i.

– Vi mener at mangfold og ikke-diskriminering, religionsfrihet er verdier som er verdt å kjempe for, og det tror jeg egentlig NIF også er enig i. Men de har altså vegret seg for å faktisk omsette ord til handling, og det syns jeg er feigt.

NRK har vært i kontakt med Norges idrettsforbund, som henviser til tidligere uttalelser som de har gjort da Amnesty kom med oppfordringen. De svarer ikke på NRKs spørsmål om hvordan deres uttalte engasjement for mangfold og inkludering samsvarer med deres ønsker om å ikke ta opp forbudet med franske myndigheter.

Boikotter arrangementet

SLÅR AV TV-EN: – Det er både diskriminerende og rasistisk å nekte kvinner å delta i sport på grunn av et religiøst plagg, sier Alaa Salah fra Drammen om OL i Paris. Foto: Laik Hanbaly / NRK

På sosiale medier oppfordres folk til å boikotte arrangementet på grunn av hijabforbudet.

27 år gamle Alaa Salah fra Drammen er en av dem som følger denne oppfordringen.

– Det er helt forferdelig at kvinner må ta av hijaben, for å kunne få lov til å representere landet sitt i idrett, sier 27-år gamle Alaa Salah.

– Det er både diskriminerende og rasistisk å nekte kvinner å delta i sport på grunn av et religiøst plagg, sier Salah som selv har på hijab.

RASISTISK: Salah ser på et innlegg Amnesty har lagt ut, der de hevder at hijabforbudet er rasistisk. Salah er enig. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Bekrefter forbud

Den franske ambassaden i Oslo bekrefter overfor NRK at de står fast ved forbudet mot religiøse plagg for franske idrettsutøvere som deltar i OL.

– Hijab er et religiøst plagg, ikke et kulturelt.

Det sier en talsperson ved Den franske ambassaden i Oslo til NRKs spørsmål om hva de tenker om at Amnesty mener at hijabforbud er rasistisk.

Den franske idrettsministeren, Amélie Oudéa-Castéra, har flere ganger stadfestet at landets idrettsutøvere ikke får lov til å bruke hijab under OL som starter denne uken. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Ambassaden peker på at Den internasjonale olympiske komité (IOC) lar det være opp til hvert enkelt idrettsforbund å avgjøre om de vil akseptere bruk av hijab eller ikke.

– Frankrikes forbud mot å bære hijab blant landets idrettsutøverne har blitt opprettholdt av Conseil d'État i Frankrike, basert på prinsippet om plikten til religiøs nøytralitet i Frankrike.

Fransk sosiolog: – Urettferdig

NRK møter den franske sosiologen, Haifa Tlili, i Paris – der hun har forsket på konsekvensene av de ulike forbudene på religiøse plagg og symboler i offentligheten.

Foto: Torsten Bøe / NRK

Hun sier at det er trist å se konsekvensene av forbudet.

– Du har nå flere kvinner med hijab som blir nektet å delta i sport på grunn av et plagg, sier hun og legger til:

– De føler seg undertrykket. At sport ikke er for dem. Dette har rett og slett katastrofale konsekvenser.

Forskeren sier også at forbudet gjør at kvinner dropper å delta i sport.

– Konsekvensene er både psykiske og fysiske. Mange av dem dropper sport som følge av forbudet – og fører også til at mindre fysisk aktivitet.