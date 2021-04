Dekorerer vegger over hele verden med mose – sliter for å overleve

Bestillingene renner inn til Ola Sverre Moen. Aktører fra Asia, Australia og Amerika vil ha norsk mose fra Rendalen.

Men Moen er bekymra. Han vet ikke om han klarer å levere nok til alle som vil ha.

Ola Sverre Moen er daglig leder i Norske moseprodukter. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Han mangler viktig arbeidskraft.

– Det er en hyggelig situasjon at vi er etterspurt, men problemet er at vi snart ikke har nok mose på lager, sier han.

Nå står landets eneste mosebedrift i fare for å måtte permittere og i verste fall stenge. Skjer det står 45 arbeidsplasser i den vesle kommunen med 1700 innbyggere i fare.

Må plukke 300.000 brett med mose

For bedriften haster det å få nok folk i jobb for å plukke det hvite gullet som ligger i skogene i Rendalen.

Norske Moseprodukter har kunder i hele verden og regner med å omsette for 50 millioner kroner i år.

Nå må det plukkes rekordmange brett med mose for å møte etterspørselen. Hele 300.000 rammer må fylles fra mai til oktober.

Men de faste plukkerne fra Vietnam, Ukraina og Polen får ikke komme inn i landet på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

Det til tross for at kommuneoverlegen mener at smittefaren med å ta inn de utenlandske arbeiderne er svært liten.

Liten smittefare

Hjørnestensbedriften Norske Moseprodukter AS i Rendalen i Innlandet har 100 i sesongen arbeidere på lønningslista. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

«Ettersom det vil være nærmest ingen sosial kontakt med lokale innbyggere etter ankomst til Rendalen, vil en anta at risiko for importsmitte vil være svært lav», skriver kommunelege Arne Skag.

Ola Sverre Moen forklarer at de kan isolere sine plukkere ute i skogen i de første ukene de er i Rendalen.

– Der har vi etablert boplasser for plukkerne, kjøpt inn mat og nødvendig utstyr slike at de ikke kommer i kontakt med andre.

Nå vil Norske Moseprodukter ha dispensasjon fra regelverket for å få hente de faste utenlandske moseplukkerne til Rendalen.

Tror ikke nordmenn kan løse oppgaven

Søknad er sendt, og bedriften venter på svar. Men regjeringen har tidligere sagt at de ikke vil ikke åpne grensene for utenlandske sesongarbeidere.

Sesongarbeidere fra hovedsakelig Ukraina, Polen og Vietnam kommer hvert år til Rendalen i Norge for å plukke mose. Foto: Stein S Eide / NRK

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad har sagt behovet for arbeidskraft må løses på andre måter denne sommeren, blant annet med arbeidsledige nordmenn og ungdom i sommerjobb.

Det er ingen god nok løsning for bedriften i Rendalen.

Å plukke mose kan høres ut som en enkel jobb, men det er det ikke, sier Ola Sverre Moen. Han sier det tar mellom to til tre sesonger å bli god nok.

– Plukking av mose er et fagarbeid. Derfor er det viktig å få inn de utenlandske arbeiderne.

Jobber for å finne løsninger

Han har kontakta Nav for å få hjelp til å skaffe norsk arbeidskraft, men tror ikke det er nok.

I fjor plukka utenlandske arbeidere 220 000 moserammer og norske bare 10 000 for bedriften.

Farget mose fra Rendalen som dekorasjon i et begravelsesbyrå. Foto: Heidi Foss / Privat

– Det er urealistisk å tro at norske kan plukke mer enn ca. 30.000 moserammer gjennom en slik ordning. Det er bare 10 % av behovet.

Han mener de er helt avhengige av å få inn utenlandsk arbeidskraft for å få plukket de siste 90 prosentene.

– Vi må ha inn utlendinger for å drive videre. Vi er en liten kommune med få arbeidstakere å ta av og er i stor vekst.

NAV-leder i Nord-Østerdal, Synnøve Narjord sier de vil samarbeide med andre regioner for å prøve å rekruttere 75 norske moseplukkere denne sesongen.

– Nav jobber til vanlig med å skaffe kandidater med riktig kompetanse og det skal vi prøve her også.

Det er kanskje ikke så mange som har kompetanse som moseplukkere?

– Nei, men med muligheter for opplæring, regner vi med det går bra, sier hun.

Frykter kundene forsvinner

Ola Sverre Moen frykter for fremtida om de ikke klarer å levere nok mose denne sesongen.

– Det vil trolig føre til at kundene våre finner andre leverandører. Det vil få store følger for oss og for lokalsamfunnet.

Norske Moseprodukter har opplevd en voldsom vekst de senere åra og har på ti år firedoblet omsetningen.

Moen synes det er paradoksalt at bedriften med rekordmange bestillinger sliter for å overleve.

– Vi gjør alt vi kan, men vi håper myndighetene åpner opp grensene.