Tirsdag klokken 12.00 legger granskingsutvalget i EØS-saken frem sin rapport. Der har de blant annet gransket de ulike partenes rolle i det som er kjent som «trygdeskandalen».

1100 personer er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav, og omtrent 3000 er fratatt ytelser på feilaktig grunnlag.

– Dette er en sak som er alvorlig. Den har hatt konsekvenser for mange mennesker, sier den ferske Nav-direktøren Hans Christian Holte.

Mener det er «ekstremt viktig» å få ryddet opp

Holte har nylig overtatt etter Sigrun Vågeng, og har sin andre dag på jobb når rapporten legges frem. Nå venter både et koronarammet arbeidsliv og trygdeskandalen på pulten til den nyansatte direktøren.

Han håper Nav kan lære av utvalgets konklusjoner.

– Det er ekstremt viktig at vi får jobbet godt med både å håndtere saken for dem som er berørt av den. Få ryddet opp raskest mulig, og også da at vi får sett hvilke læringspunkter det er for hvordan vi skal fungere bedre som organisasjon fremover.

– Sånn sett ser jeg frem til å få denne rapporten på bordet, sier Holte.

– Hele Norge har lært av denne saken

Granskingen ble bestilt i november 2019 etter at det ble kjent at minst 80 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel. Blant disse ble flere dømt til fengsel.

Bakgrunnen for skandalen er at regelverket som gir Nav-brukere rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, har vært tolket feil.

Hans Christian Holte kommer fra stillingen som skattedirektør. Han kjenner dermed trygdeskandalen kun fra utsiden:

– Sett fra utsiden, som jeg har vært så langt, er det klart at det fremstår jo som en sak som har berørt det norske samfunnet.

– Jeg tror hele Norge har lært av denne saken, og det skal Nav også gjøre, sier han.

Vil styrke Navs juridiske kompetanse

Holte sier han vil jobbe for å kvalitetssikre at etaten har en «god fortolkning» av eget regelverk.

– Vi vil også se på hvordan vi skal bygge og styrke den juridiske kompetansen som vi har i organisasjonen, og hvordan vi skal organisere den på best mulig måte. Så jeg tenker dette skal vi ta på det dypeste alvor og jobbe målrettet med fremover.

– Hva vil du si til dem som er rammet?

– Dette er en situasjon som vi tar på dypeste alvor, og vi skal gjøre det vi kan for å rydde opp raskest mulig for dem som er berørt av denne saken.

– Vil vi se tilsvarende kriser igjen?

– Jeg har tro på at vi skal jobbe godt i Nav, og også i andre deler av det norske samfunnet, slik at vi ikke vil oppleve en tilsvarende situasjon som det denne situasjonen har vært.

Skal styrke brukernes rettssikkerhet

Granskingsutvalget har hatt i oppdrag å «gjøre en grundig og fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.»

Utvalget, som er ledet av professor Finn Arnesen, har også gransket påtalemyndighetens og domstolenes håndtering av sakene. Målet er å styrke rettssikkerheten til personer som mottar ytelser fra Nav i fremtiden.

Nav jobber nå med å kartlegge hvor mange som er rammet av feiltolkningen. Så langt er det klart at 1100 personer har fått urettmessig krav om tilbakebetaling av ytelser. I tillegg anslår Nav at omtrent 3000* personer kan være rammet av urettmessig stans eller avslag på ytelse.

*Arbeidet med å identifisere saker er ikke avsluttet, og anslaget må derfor tas med forbehold.