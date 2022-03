Når det nye Nasjonalmuseet åpner i juni, vil publikum bli møtt av museets verter. De jobber i resepsjonen, i vestibylen, i garderoben og i utstillingsrommene.

Alle skal jobbe deltid. 22 av dem har en stillingsbrøk på under 38 prosent. 16 verter får en stillingsbrøk på 88,73 prosent, og skal jobbe annenhver helg.

– Årsaken til at det er utlyst deltidsstillinger er delt, sier markedsdirektør Tord Karstein Rønning Krogtoft.

VIL HA UNGT PUBLIKUM: Markedsdirektør ved Nasjonalmuseet, Tord Karstein Rønning Krogtoft Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

For stillingene med den største stillingsbrøken, viser han til at museet planlegger å være stengt på mandager, og at vertene skal jobbe 7-timers vakter.

– Skulle vi gjort dette til 100 prosentstillinger ville det enten medført jobbing i seks dager på rad, eller at vertene måtte jobbe flere helger på rad, sier han.

– Målet med stillingsbrøken er derfor å skape en best mulig arbeids- og turnussituasjon for de ansatte, og at museet har folk på jobb når det er behov for dem.

Mangfold

– Når det gjelder stillingene med en lavere stillingsprosent, er det slik at vi ønsker mangfold hos vertene våre. Erfaringen er at slike stillinger bidrar til dette, sier han.

Museet ønsker ifølge Krogtoft blant annet å tiltrekke seg et ungt publikum, og mener det er positivt om det også gjelder vertene.

– At publikum møter noen som ligner seg selv, sier han.

– Hovedregelen skal være heltid

Nasjonalmuseet er en stiftelse, heleid av staten. Regjeringen går inn for å styrke retten til heltid, og har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven.

– Arbeiderpartiet mener at heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier partiets arbeidspolitiske talsperson, Tuva Moflag.

SKEPTISK: Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) stiller spørsmål om det ikke hadde vært rom for flere heltidsstillinger. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Med så mange utlyste stillinger, skulle man tro at det var rom for å få til flere hele stillinger. Ufrivillig deltid og manglende heltidskultur er et stort problem i deler av både offentlig og privat sektor, sier hun.

Moflag understreker at hun ikke har god nok informasjon til å vurdere om deltid er godt nok begrunnet for hver av de 38 stillingene.

– På generelt grunnlag kan jeg si at dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte. Altfor ofte ser vi at de ansatte må betale prisen for arbeidsgivers behov for fleksibilitet.

– Deltid kan være bra

– Er du uenig i at deltidsjobb kan være et godt alternativ, for eksempel for studenter?

– Deltidsjobb kan absolutt være bra i ulike livsfaser, og ikke minst for folk med nedsatt arbeidsevne, svarer Moflag.

– Selv har jeg jobbet deltid ved siden av studier i mange år, noe som både ga meg verdifull arbeidserfaring og ekstra inntekt. Jeg mener likevel at heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier hun.

Godkjent av tillitsvalgte

– Norsk Tjenestemannslag (NTL) har godkjent turnusen og forstår arbeidsgivers behov for både heltids- og deltidsstillinger, sier plasstillitsvalgt for NTL ved Nasjonalmuseet, Marte Tveitan.

Hun understreker at de er opptatt av at så mange som mulig skal kunne få muligheten til fulltidsstilling, men at det i en turnus som inkluderer kvelds- og helgejobbing er behov for deltidsstillinger.

– Alle må ha frihelger med jevne mellomrom. Det resulterer i en turnus som inkluderer deltid. Flertallet av deltidsstillingene er beregnet på studenter som arbeider ved siden av studiene, sier Tveitan.

Hun peker også på at vertskoordinatorene skal jobbe heltid. De skal fungere som en type skiftledere, i tillegg til å jobbe som verter.

– I denne ansettelsesprosessen er det derfor ansatt for både heltids- og deltidsstillinger, sier hun.

UTSIKT: På Nasjonalmuseet får publikum utsikt på kjøpet. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Mange søkere

Deltid er altså nødvendig, ifølge Krogtoft, både av hensyn til driften av museet og de ansatte. Museet ansetter også ni vertskoordinatorer, alle i full jobb. Forklaringen er at disse også skal jobbe mandager, når museet er stengt.

– Dersom museet periodevis eller permanent beslutter å holde åpent mandager, vil det bli mulig å gjøre vertsjobbene til fulle stillinger, sier han.

Jobben som vert krever ifølge utlysningen ikke spesielle kunnskaper om kunst, eller utdanning ut over videregående. Nasjonalmuseet fikk hele 948 søkere til de 38 stillingene. De ni heltidsstillingene som vertskoordinator fikk 366 søkere, ifølge museet.