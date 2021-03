Nakstad: – Lover ingen normal hverdag før til sommeren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi leter etter håp overalt. Og tallene for smitteøkning i Oslo det siste døgnet kunne se ut som et håp, til tross for at landstallene har gått opp.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier at han er usikker på disse tallene.

– De svinger mye og det kommer an på når prøvene er tatt. Jeg er usikker på om dette er en trend for Oslo. Tallene går opp og ned. Vi er tilbake på samme nivå som ved nyttår. Vi brukte fire uker på å få kontroll, sier Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Smittetallene øker i Norge

– Oslo har fortsatt et stort smittetrykk de siste fjorten dagene, og ligger høyt oppe på landsbasis. Vi ligger høyt med totaltall, faktisk oppe ved toppen av den andre bølgen som nådde oss ved nyttår. Vi har åpenbart en utfordring i og rundt Oslo, sier Nakstad.

Smittetallene er på vei oppover, 689 smittede er registrert siste døgn, det er 190 flere enn tirsdag, og 348 flere enn samme dag i forrige uke.

Men tallet i Oslo siste døgn har faktisk gått ned, 139 som er 73 færre enn dagen før.

Grorud bydel har nå det høyeste smittetrykket. Der er det 520 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Stovner bydel, som tidligere har hatt det høyeste smittetrykket, følger på andreplass med 465. Alna er på tredjeplass med 464 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Nordre Aker og Ullern med 147 og 150 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.617 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, om lag 4.900, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Lys i tunnelen fra vaksiner

– Oslo-regionen har høye smittetall sammen med Kristiansand-regionen og Bodø-regionen sammen med en del spredte kommuner, sier Nakstad.

– Totalsituasjonen er ganske krevende, men det er klart at det er lys i tunnelen med hensyn til vaksiner og når vi vet at det ikke er så lenge til sommeren. Når vi vet at vi får veldig mange flere vaksiner framover. Så det er vel kanskje det største håpet man har når det gjelder Oslos innbyggere, sier han.

Her får den første nordmannen vaksinestikket i armen.

– Vi brukte fire uker fra nyttår til å få noenlunde kontroll på smittesituasjonen. Så gikk det en uke hvor det økte igjen til omtrent det samme nivået som ved nyttår. Dette skyldes nok de mer smittsomme variantene av viruset, sier Nakstad.

Han mener vi heldigvis ikke har mistet kontrollen, men at det er lettere å komme bakpå med de nye virusmutantene.

– Kommunene jobber veldig bra med å få kontroll ved å stenge ned og få kontroll på spredningen, sier han.

Seinere med vaksiner i Europa

I USA viser de siste beregningene fra president Joe Biden at de kan ha vaksinert store deler av den voksne befolkningen i løpet av mai måned.

Nakstad sier at Europa ligger rundt en måned etter disse prognosene.

Vaksiner til hele befolkningen er noe vi først kan forvente til sommeren. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi i Norge og Europa for øvrig regner med at vi kan ha vaksinert store deler av befolkningen i løpet av juni, sier han.

Nakstad fortsetter:

– Dette har å gjøre med hva landene har av avtaler med de store legemiddelfirmaene som lager vaksinene. USA har nå vært flinke med sine avtaler, sier Nakstad.

