Nakstad svarer: Disse koronaspørsmålene lurer vi mest på

Det er noen helt tydelige spørsmål som går igjen hos befolkningen når det kommer til korona og påsken. Selv om det har kommet nye regler og anbefalinger, er det ikke alt som er like tydelig og enkelt å forholde seg til.

Vi har stilt de mest gjengående spørsmålene til assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, for å få et tydelig svar på det flest lurer på akkurat nå.

Her er spørsmålene:

Hvor mange kan vi samles innendørs med avstand?

SVAR: Den nasjonale anbefalingen er nå maksimalt 2 gjester innendørs. I påsken er anbefalingen for dem som reiser fra områder med høy smitte å ikke ha besøk eller reise på besøk, med unntak av enslige og barn under 20 år som kan ha besøk av 1-2 faste venner.

Hvor mange kan vi samles utendørs med avstand?

SVAR: Utendørs kan man samles maksimalt 20 personer på private sammenkomster på offentlig sted. Man bør da holde 2 meters avstand mellom alle som ikke er husstandsmedlemmer.

Hvis sønnen min kommer til meg for å bo her i påsken. Kan jeg ha besøk av to andre i tillegg?

SVAR: Sønnen din inngår i husstanden hvis han ikke er etablert med egen familie i en egen husstand. Da kan man ha inntil 2 gjester i tillegg.

Kan jeg og min kone få besøk av min sønn og hans familie på hytta? Hvis ikke, kan vi låne bort hytta og dra på besøk til de i stedet?

SVAR: Hvis du kommer fra et område i Norge med mye smitte bør du ikke ha gjester på hytta i påsken. For øvrig gjelder regelen om at man kan ha inntil 2 gjester. Da er det de som er på hytta i utgangspunktet som normalt regnes som vertskap og som kan ta imot gjester.

Kan jeg ha med meg en husstand på fire personer på hytta i påsken?

SVAR: Anbefalingen er å ta imot besøk av maksimalt 2 personer, da blir en hel husstand for mye.

Er treningssenterne åpne, eller kun for de som trenger rehabilitering?

SVAR: I deler av landet med mye smitte som er underlagt covid-19-forskriftens kapittel 5, som for eksempel Viken, er treningssentre stengt. I de andre delene av landet er treningssentre nå stengt for andre enn de som bor i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

I tillegg til disse spørsmåene som Espen Nakstad svarte direkte på, er det et par andre spørsmål vi også vil trekke frem som flere ønsket oppklaring i:

Innreise Sverige

Når det gjelder innreise til Sverige for å kunne oppholde seg på fritidsbolig, er det fra svensk side innreiseforbud frem til 31. mars. Det er likevel noen unntak fra dette innreiseforbudet. Disse unntakene kan du lese nærme om på informasjonssiden til den svenske regjeringen her.

Statsminister Erna Solberg uttalte også at hun ønsker at folk ikke reiser til Sverige og Danmark akkurat nå.

Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre.

Karanteneregler i Norge

Personer som returnerer til Norge fra en unødvendig reise i rødt land, må gjennomføre sin innreisekarantene på karantenehotell, og kan ikke teste seg på dag nummer tre. På Helsenorge sine sider for innreise til Norge, er det beskrevet hva som kategoriserer en nødvendig reise, og hvilke dokumentasjon du i så fall må ha for å kunne bekrefte dette.

I tillegg til disse spørsmålene er det selvfølgelig en hel del annet folk spør om, som for eksemepl vaksiner og sykdomsforløp. Mange av disse spørsmålene har vi også svart på, og man kan alltid besøke NRK svarer, her - hvor man kan scrolle seg gjennom for å se på tidligere besvarte spørsmål. Ellers har både Helsenorge og FHI god informasjon på deres sider.

