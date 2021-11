Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den nye virusvarianten, som kallast B. 1.1.529, har ført til ein enorm smitteoppblomstring i Sør-Afrika.

Varianten har 32 mutasjonar, som er uvanleg høgt. Til samanlikning har delta-varianten to mutasjonar og beta-varianten tre.

Assisterande helsedirektør, Espen Nakstad, seier at denne varianten har blitt best kartlagt i Sør-Afrika. I Gauteng-provinsen, der Johannesburg ligg, har viruset spreidd seg raskt i klynger.

– Vi ser at den har overtatt totalt over to veker, som tyder på at den er meir smittsam enn delta-varianten.

Nakstad seier den kan den dominerande virusvarianten på sikt.

– Det betyr ikkje nødvendigvis at du blir meir sjuk eller at vaksinen ikkje verkar.

I løpet av nokre veker vil vi få svar på om den nye varianten påverkar vaksineeffekten og kor sjuk ein blir, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kan få konsekvensar for vaksineeffekt

Nakstad påpeiker at det spesielle er talet mutasjonar, der ti av dei påverkar bindingsstaden på piggproteinet på viruset. Jo større endringar på piggproteinet, jo meir bekymra blir ein for vaksineeffekten.

– Det kan bli vanskeleg for antistoff å feste seg, og derfor er ein bekymra for om vaksinen er like effektiv, seier Nakstad.

Med deltavarianten såg ein at vaksineeffekten blei noko påverka, men ikkje i like stor grad som frykta. Derfor vil det bli viktig med vidare studiar, meiner Nakstad.

I Sør-Afrika er 100 tilfelle blir knytt til den nye varianten, men det er frykta høge mørketal.

Viruset har ført til at Storbritannia forbyr innreise frå seks afrikanske land frå klokka 12 fredag. Fleire land følger etter, mellom anna Japan, Tyskland og Israel.

– Er det aktuelt for Noreg å stenge grensene til enkelte land?

– Det som er viktig no er å følge veldig nøye med, slik vi gjorde førre gong vi fekk nye variantar, og ser om denne dukkar opp i Europa, seier Nakstad.

WHO med hastemøte

Leiar av Verdas helseorganisasjon (WHO) si koronaforsking, Maria Van Kerkhove, seier det høge talet mutasjonar på den nye varianten kan verke inn på korleis viruset oppfører seg.

– Det vil ta nokre veker før vi forstår kva innverknad denne varianten har på moglege vaksinar, seier Van Kerkhove.

Virolog Tulio de Oliveira seier den nye varianten gir grunn til bekymring. Foto: Skjermbilde fra Twitter, tatt kl. 06.30 26.11.2021

I tillegg til Sør-Afrika, er viruset påvist i Israel, Botswana og Hongkong i Kina.

WHO seier dei følger nøye med på utviklinga. Fredag vil dei møte og avgjere om varianten skal kategoriserast som av «interesse» eller «bekymring».

Dette skal til for at WHO vel å klassifisere ein variant som «av bekymring" Ekspandér faktaboks For tida er koronavirus-variantane alfa, beta, gamma og delta klassifisert som variantar av bekymring. Dette skal til for at WHO vel det: Auke i overføringsevne eller skadeleg endring i viruset, ELLER

Auke i virulens (evna til å framkalle sjukdom), eller endring i det kliniske sjukdomsforløpet, ELLER

Nedgang i effektiviteten til folkehelsa og sosiale tiltak, eller tilgjengeleg diagnostikk, vaksinar og terapi Kjelde: Verdas helseorganisasjon (WHO)

Seksjonsleiar i FHI, Karoline Bragstad, stadfestar til NRK at dei no jobbar med ein risikorapport av varianten.

Bragstad seier det normalt skal ein del til for at WHO vel å heve ein variant til ein bekymringsvariant.

– Viss dei trykker på alarmknappen no, vil det vere på bakgrunn av at den har så veldig mange endringar og at det kan sjå ut til at den spreier seg raskt i Sør-Afrika.

Ikkje bevist at den unngår vaksinen

Hovudbekymringa no er om denne varianten er i stand til å unngå vaksinen og immunitet frå tidlegare gjennomgått sjukdom.

– Denne nye varianten har slått seg opp i eit område der det er svært låg vaksinasjonsdekning, så det er ikkje eit bevis på at den unngår vaksinen, fortel Bragstad.

Seksjonsleiar i FHI, Karoline Bragstad, seier dei følger nøye med på varianten. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Samtidig har befolkninga hatt veldig mykje smitte tidlegare. Dei burde derfor ha ein god del smitte-indusert immunitet, seier ho vidare.

Bragstad seier dei er kritiske til å isolere Sør-Afrika, fordi det kan bidra til eit inntrykk om at landa blir smitta for å varsle om nye variantar. Ho trur derfor WHO vil fråråde fly-nekt, og heller gå inn for karantene og testing.

Høge smittetal

Også i Noreg er det aukande smitte. Det siste døgnet er det registrert 2970 nye smittetilfelle, 544 fleire enn same dag førre veke.

Nakstad meiner det er avgjerande med betre etterleving av råda som er.

– Fleire må vaksinere seg med tredje dose, noko vi er godt i gang med. Folk må halde seg heime når dei er sjuke, vi må hoste i olbogekroken og halde avstand, seier han.

To månader etter gjenopninga opplever Noreg no ei ny smittebølge. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier dei vurderer nasjonale tiltak, men vil ikkje konkludere om det kjem. Ho er bekymra over dei høge smittetala.

– Det fører til eit auka press på helsetenesta som også må handtere auka pasienttilstrøyming, som følge av RS-virus og andre luftvegsinfeksjonar.

Kjerkol seier dei enno ikkje har vurdert å stoppe innreise frå sørlege land i Afrika, slik mellom anna Storbritannia har gjort.

– Det må vi vurdere. Vi fekk denne nyheita på morgonen, det er fagmyndigheiter som følger med på nye virusvariantar. Foreløpig har vi dei innreiserestriksjonane vi har, seier helseministeren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier vi må ha brems på smitte og gass på vaksineringa i Noreg. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Oppfriskingsdose går treigt

Kjerkol varslar ein revidering av koronastrategien, og statsminister Jonas Gahr Støre skal gjere greie for den for Stortinget førstkommande tysdag.

Tone Wilhelmsen Trøen (H), leiar av helse- og omsorgskomiteen, meiner Støre-regjeringa legg seg på ei for passiv linje.

– Det er heilt openbert at regjeringa no må komme med sin klare strategi for korleis ein skal handtere situasjonen vi er i, seier Trøen.

Ho meiner det er særleg problematisk at vaksineringa med oppfriskingsdose til dei over 65 år, går trott. FHI meiner vi ikkje når målet om å få alle vaksinert innan jul.

Tone Wilhelmsen Trøen meiner vi treng klare tiltak frå regjeringa. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjerkol meiner kommunane har vist ein enorm effektivitet i gi koronavaksinar, men innrømmer at det har gått treigare med dose tre.

– Det var veldig god service på dose ein og to, også ser vi at for eldre er det ikkje same servicegrad når dei skal få oppfriskingsdosen.

Tidobla smitte

Den nye virusvarianten blei først påvist Botswana 11. november, ifølge The Guardian.

Sør-Afrika er det hardast ramma landet i Afrika. Totalt har nesten 3 millionar fått påvist covid-19, og over 89.000 har døydd som følge av det. 35 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinert.

No har smittetala har auka frå rundt 100 ved starten av november, til 1200 siste døgn.