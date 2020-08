Nå skal Norges første serieproduserte el-lastebil på veien

– Bak denne hvite presenningen skjuler det seg en viktig og tung brikke for å nå målet om varetransport med nullutslipp, sier statsminister Erna Solberg, like før hun avduker Norges første serieproduserte el-lastebil.

Tre 16 tonns el-lastebiler av typen Volvo FL Electric skal ut på veien denne uken, i regi av logistikkselskapet DB Schenker AS.

I løpet av året er målet deres å iverksette totalt elleve stykker, som skal frakte varer i Oslo sentrum.

Selskapet vil ikke oppgi til NRK hva som er prisen på de serieproduserte el-lastebilene. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) er de normalt minst tre ganger prisen av én diesellastebil.

– Det er ikke billig. Men vi må tørre å investere selv om det ikke lønner seg der og da. Vi har ansvar for å gjøre vårt i miljøkampen, sier administrerende direktør i Schenker AS Knut Eriksmoen.

STATSMINISTEREN AVDUKET: Statsminister Erna Solberg dro av den hvite presenningen og presenterte Norges første el-lastebil. Foto: Gunhild Hjermundrud

Vil utvide bruken

Ifølge SSB utgjør veitrafikk cirka 20 prosent av norske utslipp – rundt 8,3 millioner tonn CO₂ i året.

Av dette utgjør landtransport cirka 25 prosent av utslippene, drøye to millioner tonn CO₂.

DB Schenker oppgir til NRK at de regner med at tre el-lastebiler vil kutte 170 tonn CO₂ i året.

– Tre stykker er vel ikke så mye?

– Det er riktig. Men dette er første i rekken av mange. Vi planlegger å investere enda flere el-lastebiler med tiden, sier Eriksmoen, og legger til at det vil komme ladepunkter for kjøretøyene i Oslo.

De er også i dialog med flere kommuner om å utvide driften med el-lastebiler til flere norske byer.

– De blir viktig for byrommet og bidrar til rene luft. I tillegg er de helt stille, sier han.

FØRSTE I REKKEN: Knut Eriksmoen i Schenker AS sier de planlegger å investere enda flere el-lastebiler med tiden, og at dette er første i rekken. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Egnes ikke for langturer

Statsminister Solberg sier at de nye elkjøretøyene vil bidra til å nå målet om å kutte over 50 prosent av samferdselssektoren i Norge innen 2030.

– Vi har kommet langt i personbiltrafikken, men i varehandel har det vært et problem. Utfordringen har vært å få kjøretøyene store nok, så det er bra at dette kommer, sier Solberg.

Hun roser også bransjen for å ville satse på ny teknologi.

– Vi vet at dette i starten ikke kan konkurrere kommersielt. Norge skal være med å sørge for etterspørsel i begynnelsen. Derfor gir vi statlig støtte til investeringene gjennom Enova, sier hun.

ROSER BRANSJEN: Statsminister Erna Solberg roser bransjen for at de vil satse på ny teknologi. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

De nye el-lastebilene har en rekkevidde på 17 mil. I snitt kjører en varebil hos Schenker seks mil om dagen, ifølge Eriksmoen.

– Langdistanseturene må inntil videre håndteres via tog, biogass og hydrogen inntil det kommer større batterier. I dag er de for tunge, svarer han, på spørsmål om hvor velutviklete de nye lastebilene er for norsk terreng.

Norge i teten

Inger Beate Hovi er forskningsleder ved avdeling for økonomiske analyser ved Transportøkonomisk institutt (TØI), og har forsket på elektrifisering av tunge kjøretøy.

Hun sier at Norge ligger langt fremme når det gjelder investering i el-lastebiler, sammenlignet med resten av verden.

– Lastebiler og anleggsmaskiner er den delen av sektoren som nå er i startgropen for elektrifisering. Tre el-lastebiler spiller nok ikke så stor rolle for redusert utslipp, men det er starten på en ny teknologi, sier Hovi, og legger til at dette er noe som har vært etterlengtet.

PÅ TIDE: Inger Beate Hovi er forskningsleder ved TØI. Hun mener serieproduserte el-lastebiler burde kommer for flere år siden. Foto: Svein Erik Dahl/Transportøkonomisk institutt

Hovi drar frem at de første elbussene ble operative i Stavanger i 2015. Elektriske busser har også vært i serieproduksjon de siste tre årene.

– Så lenge man har fått det til med busser burde man jo fått det til med el-lastebiler, men det er bra at de kommer nå, sier Hovi, og legger også til at utfordringen fremover er rekkevidden på kjøretøyene.

– Det er langturene som gir høyest utslipp, småturer med varelevering gir bare en bitte liten andel, men et bidrag mot bedre luftkvalitet i byene, sier hun.