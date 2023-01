Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel på vindkast for deler av Nord-Norge

Mandag morgen til mandag kveld ventes lokalt kraftige vindkast på 27 til 33 m/s fra sørvest.

Følg med på Yr sitt vindkart her.

Allerede har E6 over Saltfjellet hatt stengt, og begge fergene mellom Bodø og Lofoten er innstilt på grunn av uvær.

Mildvær fører også til svært glatte veier over hele fylket.

– Det er helt riktig at det er mye vær denne uka. Det er mye vind, spesielt mye lengst nord mot Lofoten og Vesterålen. Sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder, samt liten storm i nord og lokalt kraftige vindkast, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa.

Det er sendt ut gult farevarsel for hele Nord-Norge, og verst blir det i Nordland på mandag. Tirsdag blir det også mye vind, men samtidig mye nedbør, spesielt i Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Mye regn i vente

Det er ikke kun gult farevarsel for vind som er sendt ut i Nordland, men også gult nedbørsvarsel sør for Bodø fra tirsdag til onsdag.

– Det blir mye vær i morgen og, men da lenger sør. Vi har sendt ut et gult farevarsel på mye regn fra i morgen kveld til onsdags kveld. Da kommer det 40 mm på seks timer, og det ser ganske kraftig ut.

Totalt kan det komme 70–100 millimeter på 24 timer i Sør-Salten og Helgeland.

– Jeg oppfordrer folk til å følge med på om det kommer nye oppdateringer. Nå tåler Helgeland mye nedbør, men det ligger mye is og snø flere steder, så da er det større sannsynlighet for overvann. Da er det lurt å sjekke sluker og slikt.

Bølger opp mot åtte meter langs kysten av Nord-Norge er meldt. Foto: Skjermdump

Det er også meldt om opp mot åtte meter høye bølger langs kysten, så småbåten bør ligge til kai i dag.

Vakthavende hydrolog hos NVE, Kristian Nordtun, bekrefter at det kan komme et flomvarsel i løpet av dagen, men at de venter til etter møtet med nettopp meteorologene.

– Det tenker vi absolutt at er en mulighet. Vi tenkte på det allerede i går, men prognosene er litt usikre. Det kan godt hende at det kommer et flomvarsel i løpet av dagen, men da for tirsdag, siden det er da det kommer mest nedbør.

Nordtun sier at det også er mulig at det kommer et sørpeskredvarsel på grunn av mye regn og mildvær, men at dette også i så fall kommer i løpet av dagen.

Trafikale problemer i nord Ekspandér faktaboks E6 over Saltfjellet har vært stengt, men det er meldt om kolonnekjøring, mandag morgen.

A-ruta mellom Bognes og Lødingen er innstilt på grunn av sterk vind.

Begge fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt.

Fergen mellom Skrova og Svolvær er innstilt.

Hurtigbåten mellom Tromsø og Harstad (linje 2) og båten mellom Harstad, Bjarkøystredene og Skrolsvik (linje 6) er innstilt.

Tjeldsundbrua er stengt på grunn av vindstyrke på 35 meter i sekundet.

Fergesambandet mellom Stagnes og Sørrollnes innstilles inntil videre på grunn av dårlig vær, opplyser Norled.

Tilhengeren til et vogntog veltet på E10 på grunn av sterk vind, søndag. E10 var dermed stengt i litt over en time, noe som gjorde at den eneste veien inn til Lofoten var sperret en periode. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Full storm i Finnmark

Det er ikke bare Nordland som får mye vind de nærmeste dagene.

Troms og Finnmark vil også få en god porsjon med uvær, og da er det sterk vind som er stikkordet.

Mandag kveld til tirsdag ettermiddag ventes lokal snøfokk på grunn av snøbyger og kraftig vind fra sørvest i deler av Troms og Finnmark.

Trond Lien varsler opp mot full storm i Finnmark fra tirsdag av. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– I Troms får vi sørvestlig liten storm utsatte steder i dag, og i morgen blir det også sørvestlig sterk kuling opp til liten storm langs kysten. Du har også regnbyger som går over til snø- og sluddbyger, sier meteorolog Trond Lien.

Men den sterkeste vinden får vi likevel i Finnmark.

– Du får en økning i Finnmark i dag, men i morgen, tirsdag, blir det økning fra sterk kuling opp til full storm. I disse områdene er det også gult farevarsel, og det vil henge igjen lengst i Finnmark.

Meteorologen understreker at full storm ikke er snakk om vindkast, men vedvarende vind i omtrent 25 meter i sekundet.