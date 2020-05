Faren over i Norwegian – for denne gang      

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag fikk Norwegian ja fra sine aksjonærer til kriseplanen som skal holde selskapet på vingene.

Den siste uken har vært en thriller for Norwegian. For å få tilgang til et lån på 2,7 milliarder kroner støttet av den norske staten, måtte en rekke steg gjennomføres.

Først måtte obligasjonseierne, som har lånt penger til Norwegian gjennom milliarder i obligasjonslån, gå med på å gjøre om store deler av lånene til aksjer.

Så måtte leasingselskapene, som Norwegian leier fly av og skylder penger, også gå med på å gjøre om store deler gjelden til aksjer.

Det tredje steget, som gikk gjennom mandag formiddag, var at aksjonærene måtte godta en plan som blant annet innebærer at Norwegian trykker et stort antall nye aksjer til både obligasjonseierne og leasingselskapene, som igjen betyr at aksjene deres blir veldig lite verdt – rundt fem prosent.

Dersom de hadde stemt mot forslaget hadde man styrt mot konkurs, og da hadde aksjene blitt verdt null.

FIKK STØTTE: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian fikk støtte av aksjonærene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Trenger pengene

2,7 milliarder kroner i et nytt lån nå kommer godt med.

Spørsmålet er bare hvor lenge pengene kommer til å vare. Kriselånet gir ikke Norwegian mer enn en akkurat lang nok rullebane å lande på.

For selv om kriseplanen nå har gått gjennom, har gjelden i selskapet bare blitt redusert fra 58 til i underkant av 50 milliarder kroner, som fortsatt er skyhøyt.

Det sammenfaller med at Norwegian nå kun har syv fly i luften, med mellom 20 og 30 flyvninger om dagen.

Normalt har Norwegian rundt 600 flyvninger om dagen i den sesongen vi nå er på vei inn i.

Vil ha behov for mer penger

Det betyr svært lave inntekter i en lang periode fremover, og at dersom smitteverntiltakene og reiserestriksjonene varer lenge, så vil selskapet ha behov for mer penger.

Når det tidspunktet inntreffer, er vanskelig å spå. Men tidligere har selskapet indikert at kriselånet vil holde frem til sommeren.

Siden den gang har selskapet redusert kostnadene kraftig, slik at lånet nå vil holde lenger.

Har ikke fått kontantstøtte

Enn så lenge har ikke norske flyselskaper mottatt kontantstøtte fra norske myndigheter, slik mange bedrifter har.

Både Norwegian, SAS og Widerøe kunne nok imidlertid tenkt seg kompensasjon for bortfall av inntekter, fremfor mer lån.

Enda mer lån vil gjøre det vanskeligere for selskapene å skape god lønnsomhet, dersom de overlever krisen.

Det er det imidlertid ikke sikkert de gjør.

Luftfarten er inne i en dyp krise, der hele det kommersielle grunnlaget er fjernet over natten. Den kommende sommersesongen, som er den aller viktigste uansett flyselskap, forsvinner.

Dyp krise

Og selv etter at ting begynner å vende tilbake til normalen, vil flyselskapene få det tøft.

For det første er verdensøkonomien inne i en dyp krise.

Det fører til at bedriftene vil holde hardt på pengene sine, og begrense forretningsreiser. I tillegg har «hele verden» jobbet på videokonferanse de siste to månedene – og sett at det fungerer bra.

Mange forretningsreiser kommer til å være borte for alltid.

Med krise i verdensøkonomien følger også høy arbeidsledighet, som igjen vil føre til at folk vil bruke langt mindre penger på fritidsreiser – i tillegg til at folk kommer til å være bekymret for smitte.

Til sammen får man da en brutal situasjon for flyselskapene, som kommer til å vare lenge. Også for Norwegian.