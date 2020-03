Myker opp boliglånsforskriften: Mer enn dobler unntakskvoten for boliglån

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oppmykningen som gjelder for 2. kvartal, men kan bli forlenget skal forsøke å demme opp for et mulig krakk i boligmarkedet.

– Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står i nå. Økt fleksibilitet styrker deres mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Denne fleksibiliteten betyr også at bankene i større grad kan se bort fra krav om evne til å betale avdrag og tåle en renteøkning på minst 5 prosent. Spørsmålet er likevel i hvilken grad bankene vil gi kunder som ikke oppfyller lånevilkårene i forskriften lån i en tid da mange frykter at boligprisene kan komme til å falle og mange ikke engang tør å gå på visning.

– Jeg vil understreke at dette ikke er et tiltak for å stimulere aktiviteten i bolig- eller kredittmarkedet. Det viktigste formålet med fleksibilitetskvoten er at den gir bankene rom til å bruke skjønn slik at de kan utøve godt bankhåndverk, skriver Sanner i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Lov å gi avdragsutsettelse

Departementet presiserer også i pressemeldingen at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder. For mange som nå brått har mistet inntektsgrunnlaget sitt eller har fått inntekten kraftig redusert kan dette komme godt med.

Vil treffe

Administrerende direktør i Privatmegleren, Nordeas meglerkjede, tror oppmykningen vil få effekt.

– Ja, absolutt, og med så lav rente vil det hjelpe mange med lån og de som vil inn. Bankene får jo også lov til rente- og avdragsutsettelse. Helt riktig tiltak som vil treffe, sier Grethe Meyer.

Så sent som i november mente mange at boliglånsforskriften, som regulerer hvem bankene kan gi boliglån til, burde strammes inn for å forhindre en boligboble.

Dnb: – Gir fleksibilitet

– For en del kunder kan dette ha betydning. Det gir oss fleksibilitet «bryte» reglene for dem som trenger det nå, sier informasjonsdirektør i Dnb Even Westerveld.

Han peker på at det til enhver tid er ganske mange er i boligbytte.

– Det kan være flere tusen som nå står permittert i en slik situasjon for eksempel, sier Westerveld når han skal peke på en gruppe som de nye reglene kan komme til gode.