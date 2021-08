Møttes tilfeldig på kaia: Spanderte svele på Vedum

Valgkampen er i full gang, og politikerne reiser øst og vest og nord og sør for å markere seg.

NRK har fulgt nåværende statsminister og statsministerkandidat Erna Solberg på besøk på Hydro Husnes.

Hun var imidlertid ikke den eneste av Norges potensielle fremtidige statsministre som Hydro-anlegget skulle få besøk av denne fredagen. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skulle også dit.

Dermed ble det tid til en lynkjapp kaffekopp og en svele på fergekaia før Vedum måtte hoppe på fergen.

– Jeg tenkte du skulle få svele og kaffe av meg, utbryter Solberg i det hun stepper av fergen og går sin motpart i Senterpartiet i møte.

Vedum takker for svelen og ønsker Solberg en fin dag. De sier det er tilfeldig at de skulle til Hydro Husnes på akkurat samme dag.

Fikk svele – uenige om EØS

Sveler til tross – ingen av partilederne legger valgkampen til side i spontanmøtet med pressen.

– Jeg mener at EØS-avtalen er viktig, ikke minst for industrien og næringsutviklingen framover. Jeg mener at når vi får store investeringer som når Hydro åpner igjen etter ti år, så er det et bevis på at vi har fått til en god industri- og næringspolitikk, sier Solberg.

Statsministeren mener nemlig Hydro Husnes er blant bedriftene som slet uten EØS-avtalen, og vil slite dersom Norge trekker seg fra denne.

Vedum vil ha Norge ut av EØS-avtalen, og får spørsmål om ikke avtalen er viktig for anlegget han straks skal besøke:

– Selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med EU og andre land. Hoveduenigheten er om vi skal ha et norsk EU-medlemskap eller ikke, sier Vedum før han blir avbrutt av Solberg.

Erna Solberg på Hydro-besøk tidligere på fredag.

– I denne valgkampen er det EØS-avtalen som er viktig, parerer Solberg.

Vedum påpeker at Solberg tidligere har argumentert for EU-medlemskap. En eventuell reforhandling av EØS-avtalen vil ikke ramme selskaper som Hydro Husnes, mener han.

– Det vi har vært kritiske til er at man særlig i energipolitikken gir fra seg stadig mer makt til EU, og at det kan føre til høyere strømpris, og gjøre det vanskeligere å etablere ny og god industri i Norge, sier Vedum.

Spontandebatten på fergekaia avsluttes når Vedum må rekke fergen, og Solberg må videre på skolebesøk.

– Jeg skal på skolebesøk, så nå går jeg, sier statsministeren, og haster videre på valgkampturneen.