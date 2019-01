Revisortopp: Stortinget må rydde opp i reisereglene

NRKs gjennomgang av Helge Andre Njåstads reiseregninger viser hvordan Frp-toppen i flere tilfeller har tatt med familien på flotte hoteller rundt i Norge. Ved å ha korte jobbmøter har Frp-toppen fått reisene dekket av Stortinget.

– Dette regelverket kan umulig være godt nok. Det er mulig Njåstad er innenfor Stortingets regelverk, men da er det på tide at stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen setter seg ned og diskuterer om dette er et regelverk man er tjent med, sier direktør Per Hanstad i Revisorforeningen til NRK.

Njåstad forsvarer alle reisene og sier han har fulgt Stortingets regelverk.

Kan gå utover tilliten

Hanstad mener Stortinget må rydde opp. I fjor ble det kjent at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde skrevet fiktive reiseregninger. Han er nå politianmeldt av Stortinget.

– Jeg tror dette har med hele tilliten Stortinget er avhengig av. De må ha tillit hos folk flest. Når folk hører denne typen historier så stiller de spørsmålstegn ved om dette er en fornuftig måte å benytte skattebetalernes penger på, mener Hanstad.

– Men representantene er ikke ansatte, de er folkevalgte, og stortinget forvalter et regelverk representantene selv har utformet. Så det er ingen arbeidsgiver til å kontrollere dem, og slik kan det heller ikke være?

– Nei, men det setter jo ekstra store krav til representantene selv. Det går ikke an å gjøre som man vil, som jeg oppfatter at man gjør nå, og så si at dette er stortingsrelevant og innenfor regelverket.

For generelle regler

– Når det ikke er en arbeidsgiver som kan gjøre noe med det, så må jo stortingsrepresentantene og presidentskapet sette seg ned og tenke gjennom hvordan dette bør være for å unngå denne typen situasjoner.

– Hva er problemet med regelverket?

– Det er altfor generelt. Slik jeg oppfatter det er det subjektive vurderinger hver representant gjør som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor. Sånn går det ikke an å ha det. Det er ingen andre jeg er kjent med som har det på den måten.