Meyer mener hun kunne stå imot finansministeren fordi hun hadde en jobb å gå til

– Jeg vet at det er uvanlig. Jeg tror at jeg kunne gjøre det fordi jeg kunne gå tilbake til en jobb som professor, sier Christine Meyer til NRK.

Det er Meyers forklaring på sin opptreden fredag da hun brøt all byråkratisk sedvane ved ikke å trekke seg etter at finansministeren hadde sagt at hun ikke hadde tillit til henne.

Meyer snakker søndag ut for første gang etter fredagens drama der både hun og finansminister Siv Jensen holdt høyst uvanlige pressekonferanser.

Fakta om konflikten i SSB Ekspandér faktaboks Et planlagt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå og finansminister Siv Jensen (Frp) fredag morgen ble avlyst. Ifølge Meyer var årsaken at hun ikke fikk ta med seg advokat Dag Steinfeld som rådgiver i møtet med finansministeren.

Meyer møtte i stedet administrativ ledelse i Finansdepartementet. Til mediene sa SSB-sjefen at hun ikke hadde fått varsel om oppsigelse og at hun ikke er «ferdig i jobben». Flere medier meldte torsdag at Meyer ville gå av.

Senere fredag har Meyer benektet at hun ville gå av, mens Siv Jensen uttalte at hun ikke har tillit til Meyer.

Søndag ble det klart at Meyer og Finansdepartementet er blitt enige om en sluttpakke og at hun slutter ved midnatt søndag.

Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.

Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet. (NRK/NTB)

Hun forteller at hun valgte å holde sin pressekonferanse i SSBs lokaler fredag ettermiddag fordi hun følte at hun ikke hadde hatt kontroll da hun møtte media tidligere på dagen.

– Jeg ble møtt på trappen inn til Finansdepartementet. Jeg har aldri vært med på maken. Jeg ble skubbet av og herjet med av journalister opp i fjeset, sier Meyer.

Hadde forhandlet til midnatt

Meyer hadde med seg advokat Dag Steinfeld da hun kom til Finansdepartementet fredag, noe som førte til at finansminister Siv Jensen avlyste det planlagte møtet.

Advokat Dag Steinfeld har bistått Christine Meyer i forhandlingene med Finansdepartementet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Til NRK sier Meyer at hun hadde forhandlet med Finansdepartementet frem til midnatt torsdag for å komme frem til en avtale rundt sin avgang.

– Jeg hadde ønsket å bli ferdig med dette før fredagen slik at jeg kunne gå til finansministeren med min oppsigelse, men vi kom ikke i havn selv om vi satt til klokken tolv kvelden før, sier hun.

Går av ved midnatt

Tidligere i dag ble det klart at Christine Meyer går av som sjef for SSB ved midnatt natt til mandag.

Hun er blitt enig med Finansdepartementet om en sluttavtale som garanterer henne 800.000 kroner de første seks månedene.

Totalt kan avtalen gi Meyer opptil 1,4 millioner kroner. I avtalen står det også at Meyer kan få dekket advokatregninger opp mot 175.000 kroner.

Hun går nå tilbake til sin stilling som professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Fakta om Christine Benedichte Meyer Ekspandér faktaboks Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Født 22. januar 1964 i Bergen.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011.

Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015.

Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011.

Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.

(Kilde: Snl, NTB)

Ingen klausul om stillhet

Meyer sier at sluttavtalen som er inngått ikke legger noe bånd på hva hun kan si.

Christine Meyer fikk torsdag beskjed om at finansminister Siv Jensen fredag ville si at hun ikke hadde tillit til Meyer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Når det gjelder hva som førte til konflikten med Finansdepartementet mener hun at det handler om SSBs uavhengighet og om støtte fra eieren, i dette tilfellet Finansdepartementet.

– Det handler om SSBs uavhengighet og å ha en direktør som kan stå opp og stå opp når det politisk ikke er opportunt å stå opp med upopulære faglige vurderinger, sier Meyer.

Hun sier at det er tungt å omstille i offentlig sektor og at det er viktig med frihet til å omstille.

– En leder må ha kontroll og hvis eieren ikke støtter en så forsvinner bakken under en, sier Christine Meyer til NRK.

Jeg synes de ikke har opptrådt som en god arbeidsgiver. En god arbeidsgiver ville hatt en god grunn, tatt det i et lukket rom og hatt mer respekt for beslutninger som blir tatt. Christine Meyer om Finansdepartementet / NRK

– Følte at teppet forsvant under meg

Meyer sier at hun følte at hun hadde tillit helt til hun gjennomførte en innplassering av forskerne.

– Da ble det stilt spørsmål rundt mitt mandat og da følte jeg at teppet forsvant under meg, sier hun.

Hun legger til at hun ikke har hatt tid til å tenke på om hun kunne gjort noe annerledes, men at hun skal bruke tiden fremover på det.