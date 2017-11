Derfor brøt forhandlingene om Meyers avgang sammen

Etter det NRK erfarer fikk Christine Meyer torsdag formiddag beskjed om at statsråden ikke lenger hadde tillit til henne.

Torsdag var det telefondialog mellom SSB-sjef Christine Meyer ved advokat Dag Steinfeld og departementet om hennes fratredelse.

Torsdag kl. 15 sendte Steinfeld e-post til Finansdepartementet med deres skisse til en sluttavtale.

Den inneholdt krav som var uakseptable for Finansdepartementet.

Krevde ros fra statsråden for innsatsen

Blant annet foreslo Steinfeld og Meyer at Finansministeren ved presentasjonen av avtalen skulle uttale seg på bestemte punkter om historikken.

– Dette var et forsøk fra min advokat tidlig i prosessen å sondere litt, forsøke å komme til en avtale. Men vi skjønte at dette var grunnløst, så det gikk vi veldig raskt bort fra. Jeg har ikke prøvd å begrense finansministeren eller departementet i å si noe. Dette var bare et forsøk på å informere hverandre hva slags tema var det vi ville være opptatt av å snakke om etter at denne avtalen var inngått. Ikke noe mer enn det, sier Meyer.

Ifølge en sentralt plassert kilde i regjeringsapparatet var ett av kravene at statsråden skulle rose Meyer for å ha satt i gang omorganiseringsprosessen i SSB, og at Meyer som sjef i SSB har levert på samfunnsoppdraget.

– Jeg håpet selvfølgelig at de skulle fremheve noen positive sider ved meg. Jeg var satt inn i SSB for å drive omstilling, og det har jeg gjort, sier Meyer til NRK.

Punkt to var at de organisatoriske endringene som var iverksatt fra Meyers side, var forankret hos Finansdepartementet underveis.

Meyer krevde to års etterlønn uten avkorting, etter det NRK kjenner til.

– Det var et forhandlingsutgangspunkt. Finansdepartementet startet på et halvt år, som ville vært det jeg hadde fått hvis de hadde sagt meg opp. Så nærmet vi oss hverandre, sånn er det i forhandlinger, sier Meyer.

I tillegg ble det krevd 175.000 kroner pluss moms for tjenestene til advokat Dag Steinfeld.

Inkludert 25 prosent moms ble regningen til sammen 218.750 kroner.

Ingen avtale om å uttale seg «høvisk»

Departementet sendte så sitt svar tilbake. Det inneholdt et tilbud om lavere beløp, samt et punkt om at partene skulle omtale saken på «høvisk måte».

Det var tenkt som et gjensidig forpliktelse, ikke et pålegg som bare gjaldt Meyer.

Meyer så på det tilbudet som helt uakseptabelt. Natt fredag ble det klart at det ikke var aktuelt å fortsette samtalene.

Dermed lå det an til konfrontasjon på fredag, da Meyer skulle møte Finansministeren. Som kjent ble møtet avlyst da Meyer tok med advokat Steinfeld til møtet.

Samtalene ble tatt opp igjen fredag kveld. Der ble grunnlaget lagt for den enigheten som ble oppnådd søndag.

En forpliktelse om hva man kunne si og ikke si var ikke en del av enigheten.

SSB ga seg på enorm advokatregning

Da forhandlingene startet torsdag, var noe av det første på Steinfelds agenda å forsikre seg om at regningen for hans tjenester skulle dekkes av SSB.

SSB ønsket i utgangspunktet ikke å utbetale mer en 50.000 kroner til dekning av Meyers private advokatutgifter, men ga seg på dette søndag. Byrået kommer til å betale Steinfeldts krav, etter det NRK kjenner til.