Mer enn 150 personer siktet etter stormingen av kongressbygningen i USA

Mer enn 400 personer etterforskes for lovbrudd etter det voldelige angrepet mot USAs lovgivende forsamling 6. januar. Det opplyser fungerende statsadvokat Michael R. Sherwin i Washington D.C.

Fem personer døde i angrepet på Kongressen den 6. januar. Utfallet av angrepet kunne ha blitt langt mer alvorlig. Nå skjerpes siktelsene for dem som er pågrepet.

Rundt 8000 deltok i marsjen

Flere av opprørerne er identifisert som profilerte aktivister med tilknytning til ulike høyreekstreme bevegelser.

Rundt 8000 Trump-supportere skal ha deltatt i marsjen mot Kongressen. Bygningen ble bevoktet av rundt 1400 politifolk.

Selv om påtroppende president Biden og flere av partikollegene har omtalt dette som innenlands terrorisme, er det foreløpig uklart om noen tiltales for dette.

Opprørsk komplott kan i USA straffes med fengsel i opptil 20 år. Det samme kan angrep med dødelig våpen.

Det er svært mange lovanvendelser som kan komme til å bli brukt mot dem som stormet kongressen. Det er høyst uklart hva de alvorligste straffene vil bli, men anklagene er alvorlige.

Jake Angeli, også kalt «Q-sjamanen», skal ha dirigert troppene inne i kongressbygningen, ifølge flere medier. Foto: Win Mcnamee / AFP / nTB

Skuffet over Trump

Q-sjamanen Jake Angeli, har via sin advokat uttalt seg til den lokale NBC-tilknyttede TV-stasjonen KSDK i St. Louis Missouri. Han sier etter arrestasjonen at han føler seg lurt og er skuffet over ikke å bli benådet av Donald Trump.

Angeli, som egentlig heter Jacob A. Chansley ble arrestert tre dager etter stormingen. Han er nå siktet for fredsforstyrrelse, voldelig opptreden og for ulovlig å ha tatt seg inn i kongressbygningen.

Han sier ifølge politirapporten at han kom sammen med andre patrioter fra Arizona, etter at presidenten ba om at alle patrioter måtte komme til Washington 6. januar.

Enorme mengder tips

Det er ventet at antallet siktelser vil fortsette å øke ettersom stormingen er godt dokumentert av overvåkingskameraer og videoer på sosiale medier. Det er også mottatt enorme mengder tips fra offentligheten.

Det pågår fortsatt en intens jakt for å identifisere gjerningspersoner i sosiale medier. Ifølge New York Times hadde FBI mottatt over 40.000 tips fra publikum bare den første uka etter stormingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mange av dem som stormet Kongressen hadde militære klær og militært utstyr med seg.

Det var satt opp galger utenfor Kongressen og inntrengerne skal ha jaktet på flere av de mest kjente representantene som befant seg inne i bygningen. De slapp med skrekken og kom seg unna mobben som stormet inn.

Mer alvorlige siktelser

Det er fortsatt tidlig i etterforskningen av alle de nærmere 8000 som var med på de voldelige demonstrasjonene.

Flere er siktet for vold, drapstrusler og for ulovlig besittelse av våpen. Politiet må blant annet undersøke timevis med videomateriale fra sosiale medier.

Joe Biggs, en sentral skikkelse i den høyreradikale gruppen Proud Boys, ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha deltatt i stormingen av Kongressen.

Joe Biggs (nummer tre fra høyre) er pågrepet etter stormingen av Kongressen. Her sammen med andre Proud Boys-medlemmer i august 2019. Foto: Noah Berger / AP

Metalmusiker siktet

Ifølge etterforskningen var Biggs en del av mobben som trengte seg inn i Kongressen da valgseieren til nåværende president Joe Biden ble godkjent 6. januar.

Nå skal også metalmusikeren Jon Schaffer – kjent fra metalbandet Iced Earth og Demons & Wizards – utleveres fra hjemstaten Indiana til Washington, D.C – der han deltok i stormingen av kongressen.

Iced Earth på et eldre bilde fra hjemmesiden deres. Gitarist Jon Schaffer (nr. 2 f.h.) skal nå utleveres til Washington D.C. etter stormingen av kongressen 6. januar.

Schaffer sitter for tiden i varetekt i Indiana, der han overga seg til FBI 18. januar. Han risikerer tiltale på en rekke punkter, blant annet for å ha angrepet politiet med såkalt bjørnespray som brukes til å skremme vekk bjørn i villmarka.

Ber om gransking av Ted Cruz

Sju demokratiske senatorer har også bedt om en gransking av republikanerne Josh Hawley og Ted Cruz etter stormingen.

Demokratene ba i forrige uke etikkomiteen i Senatet om å igangsette granskingen.

Bakgrunnen er at Hawley og Cruz støttet Donald Trumps påstander om valgfusk under presidentvalget. De var begge sterkt imot at resultatet av det amerikanske presidentvalget skulle godkjennes i Kongressen.

De demokratiske senatorene ber etikkomiteen om blant annet å finne ut om Hawley og Cruz visste om angrepet mot Kongressen på forhånd og om de hadde kontakt med noen av demonstrantene.

Omvisning dagen før angrepet?

Hawley og Cruz mener på sin side at granskingen er en partipolitisk hevn og misbruk av Senatets etiske prosess.

Dersom det blir en gransking, kan de Republikanske senatorene risikere utvisning eller sensur.

Det pågår også spekulasjoner om at det foregikk omvisning i bygget dagen før angrepet, til tross for at alt skal være stengt for besøkende.

De demokratiske senatorene mener en gransking må til for å beskytte integriteten, sikkerheten og omdømmet til Senatet.

QAnon skuffet etter Bidens innsettelse

Tilhengerne av konspirasjonsteoribevegelsen QAnon ble sårt skuffet da de så Joe Biden bli innsatt som president. Ifølge Huffington Post er nå bevegelsens framtid uklar.

– Antiklimakset ved at deres «messias-skikkelse» Donald Trump gikk av som president, skapte et kaos av forvirring og vantro blant QAnon-tilhengerne, skriver CNN.

QAnon-teorien hevder at demokrater, høytstående embetsmenn og skuespillere i Hollywood driver en satanistisk pedofiliring som dekkes over av det statlige sikkerhetsapparatet – den såkalte «dypstaten».

Ifølge Huffington Post har QAnon-tilhengerne nå delt seg i to leirer. Noen skriver at de er ferdige med QAnon, andre går i skyttergravene og fremmer nye konspirasjonsteorier.

LES OGSÅ:

Dette er straffene kongress-angriperne risikerer