Dette er straffene kongress-angriperne risikerer

Selv om påtroppende president Biden og flere av partikollegene har omtalt det som innenlands terrorisme, er det foreløpig uklart om noen tiltales for dette.

FBI har foreløpig ikke villet kommentere dette.

FBI definerer innenlands terrorisme som «Voldelige, kriminelle handlinger begått av enkeltpersoner og/eller grupper med et ideologiske mål for påvirkning av for eksempel politisk, religiøs, sosial, rasemessig eller miljømessig karakter.»

I 2019 sa FBI-sjef Christopher A. Wray at majoriteten av saker de etterforsket for innenlands terrorisme «var motivert av det man kan kalle hvit overmakt, men inkluderer også andre ting». Under kongress-stormingen hadde flere på seg sørstatsflagg. Andre hadde nazi-effekter.

Tidslinje: Washingtons dramatiske timer

Flere lover

Selv om FBI har en definisjon på innenlands terrorisme, er det ikke en enkelt lov som dekker dette. Det er en rekke ulike lover som kan brukes, skriver Time.

Påtalemyndigheten i USA vurderer nå om de skal se på dette som en samlet sak eller mange enkeltstående saker, etter det NRK forstår.

Stormingen kan bedømmes på tre nivåer:

Lederne for stormingen.

Enkeltstående forbrytelser som for eksempel vold og tyveri i Kongressen.

Folk som stormet Kongressen, trolig et flertall som dømmes for mindre forseelser.

De alvorligste straffene

Opprørsk komplott. Nå to eller flere går sammen om å forstyrre myndighetenes sentrale funksjoner. Siden målet på onsdag var å forhindre at Kongressen formaliserte valget av Joe Biden, er det mulig at dette vurderes å være i den alvorligste enden av skalaen. Loven har en strafferamme på fengsel i 20 år.

Oppfordring til forbrytelse. Å oppfordre en annen person til å begå en forbrytelse for deg. Dette kan være bruk av makt mot mennesker eller eiendom. Spørsmålet er om påtalemyndigheten kan bevise at dette var planlagt. Den som oppfordret kan da risikere opp mot halvparten av straffen den som utførte handlingen ble dømt til, ifølge Time.

Drap og vold. Dette omfattes av en rekke føderale bestemmelser.

Trump-tilhenger Ashli Babbit ble drept av skudd fra politiet, Rosanne Boyland (34) døde da hun ble trampet på under kamp mellom politi og opprørere, ifølge en venninne, men dette er ikke bekreftet. Politimann Brian D. Sicknick døde av skadene han fikk under kampene med inntrengerne.

Det er sannsynlig at det blir drapstiltaler, men usikkert om det vurderes som forsettlig, altså at det var en intensjon om å ta den andres liv.

Et overlagt (planlagt) drap kan innebære dødsstraff eller livstid i fengsel.

Flere kan også tiltales for trusler eller vold med våpen eller andre gjenstander.

Angrep med et dødelig våpen medfører straff på opptil 20 års fengsel.

Hvis det er planlagt drap eller kidnapping av et kongressmedlem, kan det straffes med livstid i fengsel, selv om planen aldri ble fullført.

PÅGREPET: Jacob Anthony Chansley (Jake Angeli), også kjent som Q-sjamanen meldte seg selv for politiet. Foto: Win Mcnamee / AFP / nTB

Andre straffer de risikerer

NBC News har sett på hva kongress-angriperne kan bli straffet for. Det skilles mellom de mildere forseelsene og forbrytelser.

Forseelsene kan straffes med bøter og inntil ett års fengsel. Forbrytelsene under har en maksimal strafferamme på 10 år.

Eiendomskrenkelse: En liten forseelse som gjelder en person som kommer inn i eller forblir i en bygning vedkommende ikke har adgang til.

Å ta seg inn i et regjeringsbygg: Denne forseelsen gjelder den som bevisst går inn i en regjeringsbygning som har restriksjoner. Den gjelder også om man deltar i uroligheter som hindrer myndighetsvirksomhet ved regjeringsbygningen.

Fysisk skade på statlig eiendom: Regnes som forseelse om verdien er opp til 1000 dollar og forbrytelse over 1000 dollar.

Å ta seg inn i et regjeringsbygg med våpen eller forårsake skade: Dette er en forbrytelse som gjelder den som tar seg inn i bygningen med dødelig våpen. Lovbestemmelsen gjelder også den som på andre måter sørger for alvorlig kroppsskade. Det er ulovlig å være våpen i D.C, dermed vil det trolig komme flere siktelser mot demonstranter som bar våpen under demonstrasjonen.

Rom på innsiden av kongressen var rasert etter angrepet 6. januar. Du trenger javascript for å se video. Rom på innsiden av kongressen var rasert etter angrepet 6. januar.

Arrestasjoner

Foreløpig er de arresterte siktet for relativt milde bestemmelser. De tre arresterte vi omtaler her er noen eksempler:

Jacob Anthony Chansley (Jake Angeli), også kjent som Q-sjamanen ble pågrepet lørdag etter på ha meldt seg selv for politiet. Han er siktet for å med overlegg ha tatt seg inn i og oppholdt seg på forbudt område. Han er også siktet for å ha brukt vold og for ordensforstyrrelse på føderal grunn.

Derrick Evans (35) fra West Virginia ble pågrepet fredag og er siktet for det samme som Chansley. Han overførte stormingen direkte på Facebook. Ifølge siktelsen oppfordret han flere til å være med og ropte «Vi er inne, vi er inne. Derrick Evans er i Kongressen (in the Capitol)»

Adam Johnson (36) fra Florida ble pågrepet fredag og er siktet for det samme som Chansley og Evans pluss tyveri. Han tok med seg talerstolen til speaker Nancy Pelosi.

Politifolk var med på storming

Flere politifolk og minst én politisjef deltok i stormingen av Senatet, som kostet fem mennesker livet, skriver Washington Post.

Flere delstater har varslet at de etterforsker medlemmer av politiet som deltok under opptøyene, og som nå risikerer å få sparken eller kan vente seg andre disiplinære reaksjoner.

Andre etterforskes for å ha støttet dem som deltok.

Fungerende statsadvokat i District of Columbia, Michael Sherwin, sier til NPR at «hundrevis» av personer kan bli siktet i forbindelse med stormingen. Ifølge statsadvokaten arbeider de døgnet rundt med å identifisere mistenkte og lete etter bevis på nett før det slettes.

Statsadvokaten sier siktelsene kommer til å spenne over alt fra ødeleggelse av føderal eiendom til drap. Han regner også med at de kommer til å finne bevis for at stormingen var koordinert.

Hva risikerer Trump?

Demokratene i Kongressen har bedt justisdepartementet forklare hva som gjøres i etterforskningen.

Trumps rolle i kongress-stormingen er en del av riksrett-prosessen som Demokratene vil forsøke å starte allerede mandag.

Representantenes hus kan reise tiltale mot ham. Det krever flertall, altså 218 stemmer.

Søndag er utkastet til riksrett signert av 190 medlemmer.

Skal Trump bli dømt, krever det at to tredeler i Senatet stemmer for. I Senatet er det i dag 50–50 mellom republikanere og demokrater. Visepresidenten har dobbeltstemme.

Hva skjer med Trump nå?

Trump kan i teorien stilles for riksrett etter at han er gått av, men det har aldri skjedd før.

– Det er i prinsippet ingenting i den amerikanske grunnloven som hindrer at han stilles for riksrett selv om presidentperioden har utløpt. Blir han domfelt i riksrett, mister han muligheten for gjenvalg som president, sier forsker Sofie Høgestøl.

Statsadvokaten i Washington nektet først å utelukke etterforskning av Trump knyttet til kongress-stormingen, men på fredag ble dette langt på vei avvist.

– Ikke forvent noen anklager av den karakteren, sa advokat Ken Kohl hos statsadvokatens kontor.

I et brev til FBI-sjef Christopher A. Wray har Demokratene bedt om svar på hvordan FBI var forberedt på protestene 6. januar, og hva de gjør for å etterforske og holde ansvarlig «de innenlandske terroristene» som angrep. Demokratene vil også ha svar på hva som gjøres for å forhindre fremtidige angrep.

Les også: Pence og Trump snakkar ikkje saman: – Uklart kven som styrer landet