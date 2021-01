Rundt klokken 14.20 onsdag ettermiddag, amerikansk tid, brøt flere hundre demonstranter barrierene rundt kongressbygningen i Washington D. C.

Flere av demonstrantene hadde med seg gule flagg med teksten «Don't Tread On me», som knyttes til den amerikanske revolusjonen. Foto: John Minchillo / AP

Fire personer døde som følge av volden som fulgte, deriblant en kvinne som ble skutt og drept da hun forsøkte å ta seg inn gjennom en barrikadert dør.

Så langt er flere profilerte aktivister langt ute på høyresiden i det politiske landskapet i USA identifisert.

Jake Angeli – Q-sjamanen

Jake Angeli har vært på en rekke demonstrasjoner og markering for Donald Trump de siste årene.

Angeli skiller seg ut på bildene fra stormingen, fordi han er iført en stor pelshatt med horn, rød og hvit ansiktsmaling, bar overkropp og et spyd med det amerikanske flagget.

Q-sjamanen og andre opprørere inne i kongressbygningen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

– Han er en relativt veltalende, tidligere skuespiller. Han kunne ha valgt en helt annen retning i livet enn å stå med en bøffelhatt på podiet i kongresshallen, sier Lasse Josephsen.

Han er forfatter og har fordypet seg i høyreradikale miljøer på nettet. Han mener Angeli, ut fra bildene, ser ut til å innta en sentral rolle i stormingen.

– Han har helt klart vært en lederskikkelse, fordi han tar megafonen og styrer troppene, sier Josephsen.

Angeli har i intervjuer åpenlyst erklært at han er tilhenger av konspirasjonsteorien «QAnon». Han har også forklart at han bruker bøffelhatten og ansiktsmalingen for å få oppmerksomhet, noe som har gitt ham tilnavnet «Q-sjamanen».

Politiet har i etterkant fått kraftig kritikk for at de ikke klarte å holde demonstrantene ute.

– Han har på en måte blitt symbolet på hele fadesen, av åpenbare grunner, sier Josephsen.

Tim Gionet – «Baked Alaska»

En annen opprører som er identifisert er den beryktede nettaktivisten og nasjonalisten Anthime «Tim» Gionet. Gionet (33) er en tidligere rapper, kjent under kallenavnet Baked Alaska. Alaska sendte deler av stormingen direkte til om lag 16.000 følgere.

Ifølge Anchorage Daily News skal deler av sendingen har foregått inne på kontoret til Nancy Pelosi.

– Jeg sa at vi måtte stole på planen, sier Gionet i opptaket.

Gionet er utestengt fra Twitter og YouTube for å ha kommet med hatefulle ytringer. Han var også til stede og sendte direkte fra opptøyene i Charlottesville 2017.

– Han er en kontroversiell fyr, også innad i miljøene, fordi han har noen fjollete stunts. Men det er ikke tvil om at han har fått mye oppmerksomhet, sier Josephsen.

Tim Gionet, også kjent som Baked Alaska, livestreamer direkte inne fra kongressbygningen etter stormingen. Foto: Twitter / Twitter

Nick Fuentes: «Faen ta politiet»

Nick Fuentes (22) er en amerikansk høyreekstrem politisk kommentator, og beskrives av mange som en stigende stjerne i det høyreekstreme miljøet i USA. Han ble suspendert fra YouTube i februar 2020 for brudd på retningslinjene om hatefulle ytringer.

Nick Fuentes under Trump-markering i Georgia i november. Foto: Brendan Gutenschwager / Reuters

Fuentes luftet tidligere i uken tanken på å ta livet av folkevalgte som godkjente Bidens valgseier, før han trakk uttalelsen. I sosiale medier hevder flere at Fuentes er avbildet inne på Pelosis kontor, sammen med Gionet.

Dette avviser Fuentes. I en melding på Twitter bekrefter han imidlertid at han var på utsiden av kongressbygningen.

I en annen melding, lagt ut rett etter stormingen, skriver Fuentes «Faen ta politiet».

Richard Barnett – Slengte beina på Pelosis pult

En annen som har fått mye oppmerksomhet etter hendelsen er Richard Barnett. Bilder viser at Barnett slang beina på pulten til lederen for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Barnett har latt seg intervjue av en lokal TV-stasjon fra Arkansas, 5 News. Han sier han dro til Washington for å støtte Trump under demonstrasjonene.

Han hevder også at han ble «dyttet» inn i kongressbygningen av mobben.

– Jeg slang beina mina opp på pulten. På et tidspunkt oppdaget jeg at noen rasshøl hadde kuttet meg, og jeg blødde på en av konvoluttene hennes, så jeg plukket opp konvolutten og la den i lomma mi.

Bilder viser at Barnett tok med seg konvolutten, med Pelosis navn på, ut av bygningen.

– Så la jeg igjen 25 cent på pulten fordi jeg ikke er en tyv, sier Barnett.

Richard Barnett hevder han ble dyttet inn i kongressbygningen av den sinte mobben. Han fant seg likevel godt til rette på Nancy Pelosis kontor. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump som Messias-skikkelse

Josephsen sier flere av opprørerne har symboler og bilder som kan knyttes til subkulturer som «alt right»-miljøet og «Proud Boys». Demonstrantene utenfor kongressen brukte også slagord fra uavhengighetskrigen.

Journalist og forfatter Lasse Josephsen. Foto: Tommy Strømmen

Flere av opprørerne hadde med seg gule flagg med påskriften «Don't Tread On Me». Dette knyttes til den amerikanske revolusjonen, og er i nyere tid brukt som et symbol på patriotisme.

Samtidig ser opprørere med symboler knyttet til QAnon ut til å ha dannet fortroppen, mener Josephsen. Han viser blant annet til videoene av vakter som må vike inne i bygningen, der en av opprørerne har en stor «Q» på genseren.

– QAnon-tilhengere har en genuin tro på at Trump er en ridderskikkelse som kjemper en kamp i det skjulte mot en satanistisk elite. Går man det etter i sømmene blir det bare villere. Man skulle ikke tro at noen ville bite på det, men det viser seg at en del helt vanlige mennesker har begynt å tro på.

Saumfarer sosiale medier

Mange av opprørerne sendte direkte fra hendelsen med GoPro-kameraer og mobiltelefoner. Flere av dem la også ut bilder av seg selv eller andre inne i kongressbygningen i sosiale medier.

En demonstrant med sørstatslagg inne i kongressbygningen. Foto: MIKE THEILER / Reuters

Peter McCoy, statsadvokat i South Carolina, sier hans tjenestemenn vil etterforske alle fra delstaten som gjorde noe kriminelt i forbindelse med opptøyene. Han viser til at det kan være snakk om føderale forbrytelser, ifølge The State.

Opptakene og dokumentasjonen i sosiale medier kommer nå til å bli saumfart i jakten på gjerningspersoner. Josephsen tror flere av gjerningspersonene kan bli straffet hardt.

– Det enkelte av dem gjorde her kan gå under begrepet terrorisme, siden det endte opp med at flere døde. Man kommer til å saumfare sosiale medier og andre bilder, for å se om det er et bevisst spill, og ikke bare en impuls fra dem som var der.

USA-kjenner og jurist Sofie Høgestøl sier det er vanskelig å si hvilken straff demonstrantene får, fordi man ikke vet hva de blir etterforsket enda.

Josephsen påpeker at et viktig fokus i den videre etterforskningen blir å finne ut i hvilken grad stormingen var koordinert og organisert. I kort tid før stormingen oppfordret Trump tilhengere til å vise styrke.

– Det blir spennende å se hvilke konsekvenser det får for Trump, for det er ikke tvil om at hans retorikk har fått opprørerne til å reagere, sier Josephsen.

