Mener Lahlum skaper skatteskam

Det ga massevis av likes og delinger i sosiale medier da forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum ba Skatteetaten om å få betale 100.000 kroner mer i skatt.

Med en inntekt på 1,5 millioner kroner skal forfatteren betale rundt 600.000 kroner til sammen. Det syntes Lahlum var altfor lite.

– Jeg har veldig høy inntekt og beholder mye av inntekten min. Jeg ser når jeg sammenlikner med venner som har mye lavere inntekt enn meg, at jeg kommer veldig godt ut av det. Derfor synes jeg det bør være en forpliktelse for oss som tjener godt, å bidra mer til fellesskapet, sa Lahlum til NRK.

Sent onsdag kveld kom plutselig skatteoppgjøret mitt. Var ganske sikker på at jeg hadde innbetalt for mye i 2018. Ble... Publisert av Hans Olav Lahlum Lørdag 17. august 2019

Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde mener Hans Olav Lahlum skaper skatteskam. Foto: NRK

– Skaper skatteskam

Men den høyt omtalte ekstra donasjonen til kemneren faller ikke i god jord hos alle. Høyrepolitiker og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde reagerer med indignasjon i bloggen sin.

Under overskriften Lahlums skatteskam, skriver Lunde at hun gleder seg over å lese at en dyktig og likandes forfatter som Hans Olav Lahlum tjener godt. Samtidig beskylder hun ham for å ha gjort seg til pidestallsosialist.

«En som er så privilegert at han kan ta valg som på samme tid hever ham opp som et bedre menneske enn alle andre, samtidig som det underkjenner valgene til mange som tjener like mye, men likevel er i en annen økonomisk situasjon og dermed ikke kan eller ikke velger å gjøre det samme.»

Lunde mener det nok ikke er vrang vilje som gjør at veldig få benytter seg av ordningen med frivillig tilleggsskatt, og at Lahlum skal være forsiktig med å gjøre seg moralsk overlegen andre med høy inntekt.

Hun peker på alle dem som bruker overskuddet sitt til å utvikle bedriften sin, som bruker det på sine nærmeste eller til veldedighet, eller som står i en mer krevende økonomisk situasjon.

«Jeg synes hans parti ofte mistenkeliggjør mange andre som jeg mener også ivaretar gode samfunnsinteresser.» skriver Lunde.

Provosert

Lahlum er overrasket over at utspillet hans har fått så mye oppmerksomhet.

– Det er ikke akkurat et ukjent fenomen at folk gir gaver til veldedige formål, og hiver på en oppfordring om at flere bør bidra.

Han kaller det dog en ganske begrenset oppfordring, kun til dem med en sjusifret inntekt og romslig økonomi.

– Men jeg er veldig klar over at mange er i ulike situasjoner. Og nå er jeg i den heldige situasjonen at jeg eier egen bolig og har god helse, jeg bor alene, har ikke barn, og kjører ikke bil engang. Det gjør at jeg kommer veldig godt ut sammenlignet med mange andre. Og dermed er det helt rimelig at jeg bidrar litt mer.

Når han tidligere har tatt til orde for at de rikeste bør skatte mer, har mange på høyresiden ofte svart at da kan han jo selv betale frivillig tilleggsskatt, forteller Lahlum.

–Så når jeg da gjør det, så kommer det klager på det også!

– Hvorfor gir du ikke heller bare pengene til veldedige formål?

Det har jeg gjort tidligere, og kommer sikkert til å gjøre igjen. Men skatt er et godt formål, for uansett hvem som sitter med makta så går pengene stort sett til gode formål som fellesskapet nyter godt av.

– Har du påført folk skatteskam?

–Det håper jeg da vitterligen ikke. Og jeg har ikke brukt det begrepet heller. Også vil jeg understreke at det er helt fint å bidra til fellesskapet på andre måter, for eksempel gjennom ulike gaver til veldedighet og frivillige organisasjoner. Men det er viktig at vi som har mulighet til det bidrar!

Lahlums eksempel til tross, ifølge Skatteetaten er frivillig skatteinnbetaling ingen spesielt populær ordning. På kontoen for frivillig innbetalt skatt står det i dag 154.043 kroner. Dersom pengene fra Lahlum er kommet inn, så er 100.000 av dem fra ham.

