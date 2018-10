Mener kjent modellagent brøt loven – får minst 100.000 kroner i gebyr

– Donna Ioanna har brutt markedsføringsloven ved å sende unge jenter private meldinger uten samtykke. Hun har også tatt direkte kontakt med mindreårige med kjøpsoppfordringer, forteller direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Etter at NRK i sommer skrev flere saker om unge jenter som følte seg presset og lurt av markedsføingen til modellagenten og den tidligere Top Model-dommeren Donna Ioanna, har Forbrukertilsynet gransket virksomheten hennes.

– Vi vil fatte et vedtak mot Donna Ioanna med et overtredelsesgebyr på mellom 100.000 og 200.000 kroner. Bakgrunnen for at vi tok opp saken er blant annet artikler fra NRK og 16 tips og klager fra unge jenter, forteller Haugseth.

KONTAKTER MINDREÅRIGE: Amalie Eivik er en av mange unge jenter som de siste årene har mottatt meldinger fra modellagenten. Hun var 16 år da hun fikk denne meldingen om et kurs til 25.000 kroner. Foto: Privat

I sommer beskrev et titalls jenter til NRK hvordan modellagenten tok direkte kontakt med dem ved å sende personlige meldinger med oppfordringer om å melde seg på ulike modellkurs.

UTVALGT: Forbrukertilsynet har mottatt flere tips med dokumentasjon som viser at Ioanna har kontaktet unge en-til en, der de mener hun har en personlig tone.

Jentene sa de følte seg spesielt utvalgt i måten Donna Ioanna skrev til dem via private meldinger på Messenger og Instagram. I etterkant av saken varslet Forbrukertilsynet at de kom til å ta en nærmere titt på virksomheten til Ioanna.

Nå har de konkluderte med at selskapet Donna Ioanna Milano, har brutt markedsføringsloven §15 ved å ha kontaktet mennesker gjennom private meldinger uten samtykke, i tillegg til § 6 jf. § 20 andre ledd ved å ha kommet med direkte kjøpsoppfordringer overfor mindreårige.

– Et klart lovbrudd

– Det er et helt klart lovbrudd å kontakte mennesker i private forum uten at de har samtykket til markedsføringen. Å kontakte barn med markedsføring i deres privatsfære er alvorlig, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet skriver i varselet til Ioanna at det også er ulovlig at modellkursene blir markedsført gjennom reklamefilmer på Youtube og Facebook med direkte kjøpsoppfordringer til mindreårige.

ALVORLIG: Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth mener lovbruddene har en alvorlig karakter i den grad selskapet til Ioanna har kontaktet barn direkte med kjøpsoppfordringer med en personlig tilnærming. Foto: Forbrukertilsynet

Donna Ioanna (49) er kjent for å ha oppdaget noen av Norges største modeller, blant annet Victoria's Secret-modell Frida Aasen. Hun ble også kjent som TV-dommer på «Top Model» på TV3 og er en sentral aktør i den norske modellbransjen.

I en årrekke har modellagenten arrangert modellkurs i Norge og Milano til mellom 5500 og 25.000 kroner. Ioanna har tatt direkte kontakt med unge jenter via sosiale medier for å få dem med på kursene sine.

Til NRK forsvarte Ioanna praksisen med at hun alltid ber jentene snakke med foreldrene sine først.

– Det spiller ingen rolle om Ioanna har bedt om samtykke fra foreldrene dersom de hun kontakter er mindreårige. Hun har ved den første kontakten allerede brutt loven.

– Har ikke endret markedsføringen tilstrekkelig

Modellagenten sa til NRK i august at hun ville ta eventuelle pålegg fra tilsynet til etterretning, men Forbrukertilsynet er ikke fornøyd med svarene de har fått fra selskapet til modellagenten så langt.

– Ioanna har gitt tilbakemelding om at hun vil endre markedsføringen sin, det er bra. Men det ser ikke ut til at hun har endret den i tilstrekkelig grad. Det ligger fortsatt reklamefilmer på Facebook, sier Haugseth.

GROVT BRUDD: Forbrukertilsynet mener måten Ioanna har kontaktet unge på er grove overtredelser av markedsføringsloven. Tilsynet mener lovbruddene sannsynligvis har medført økte inntekter for modellagenten. Foto: Skjermbilde

Forbrukertilsynet håper modellagenten er enig i at markedsføring rettet mot unge mennesker ikke er veien å gå.

– Saken har pågått lenge og vi har tatt flere runder. Beløpet er beregnet på bakgrunn av at det ikke skal lønne seg å bryte loven. Den må sees i sammenheng med alvorligheten og den økonomiske situasjonen til selskapet, sier direktøren.

Hun oppgir at beløpet vil komme på mellom 100.000 og 200.000 ut fra hva selskapet svarer. Ioanna ble varslet i oktober og har fått svarfrist til 7. november.

– Beløpet vil uansett befinne seg innenfor 100.000 og 200.000 kroner, presiserer Haugseth.

NRK har kontaktet Donna Ioanna for å høre hvordan hun stiller seg til varselet om vedtaket fra Forbrukertilsynet. Ioanna skriver i en e-post til NRK at hun ikke har noen kommentar til saken.