Mener Helgesen har skapt unødvendig uro i Høyre

Onsdag vendte hele Stortinget tommelen ned for Helgesens foreslåtte lovendring, som skulle løse den betente ulvestriden. Også i Høyres stortingsgruppe var det enstemmig nei.

– Du vil neppe finne lignende saker hvor man har fått et stortingsflertall bak seg og bare kan sette i gang en politikk, men i stedet tar en kamp med Stortinget om vedtaket, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark til NRK.

Han kan heller ikke huske sist Høyres stortingsgruppe valgte å stemme mot sin egen statsråd.

Svarer ikke på mistillit

KRITISK: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen er kritisk til statsrådens håndtering av ulvesaken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gundersen sier han ikke vil stemme for Senterpartiets mistillitsforslag mot Helgesen, men vil heller ikke svare på om han har tillit til sin egen statsråd.

– Jeg velger å ikke stemme for noe mistillitsforslag. Jeg er fornøyd med resultatet stortingsgruppen har vedtatt, og har ikke behov for å gå lenger enn det, sier han.

– Kan han fortsette når han har sin egen stortingsgruppe mot seg?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Jeg har ikke behov for å gni mer salt inn i såret. Det er klart det må være tungt for en statsråd å få et slikt vedtak mot seg, svarer Gundersen.

Betent strid

OMSTRIDT: Hva loven sier om hvilke ulv som skal skytes og ikke, har vært et betent tema på Stortinget denne våren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ulvestriden på Stortinget startet da Vidar Helgesen før jul slo fast at det bare fantes lovhjemmel til å skyte 15 av de 47 ulvene som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut.

Dermed kunne ikke rovdyrforliket, som Høyre hadde inngått med Ap, Frp og KrF, gjennomføres. Flere stortingspolitikere var uenig i denne lovtolkningen, og saken førte til at enkelte meldte seg ut av Høyre.

Helgesens løsning var å endre Naturmangfoldloven, slik at det skulle bli lettere å starte lisensjakt på ulv i ulvesonen. Det er dette forslaget Stortinget sa nei til onsdag.

– Det har forundret meg at man ikke tidligere har tatt signalene tydeligere og skjønt hvor stortingsflertallet ligger. Vi har gått inn i en unødvendig intern konflikt som har satt spor ute hos velgerne, mener Gundersen.

På ferie

MOTSTAND: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fikk ikke stemmene fra Høyres stortingsgruppe. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Senterpartiets mistillitsforslag mot Helgesen og Høyre-gruppas nei til løsningen hans skjedde alt mens miljøministeren selv var på ferie.

Han ønsker ikke å kommentere saken om mistillit før saken skal opp i Stortinget neste uke. Han ønsker heller ikke å svare på spørsmål fra NRK om motstanden fra Høyre-gruppa.

Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget mot miljøministeren tirsdag.