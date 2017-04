MDG: Mistillitsforslaget er direkte kvalmt

NRK kunne tidligere i dag fortelle at Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot Helgesen etter det de oppfatter som trenering og motarbeiding i ulvesaken.

– Helgesen har undergravet Stortingets vedtak i ulvesaken. Ulvekonflikten har aldri vært større så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sa partileder Trygve Slagsvold etter at Stortinget avviste Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.

– Useriøst

MISTILLIT: Senterpartiet vil ha avsatt klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Arbeiderpartiet er i tenkeboksen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

SVs miljøpolitiske talsperson Heikki Holmås sier til NRK at det ikke er aktuelt å støtte mistillitsforslaget mot Helgesen.

– Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikke et av dem, sier Holmås som har lite til overs for Senterpartiets forslag.

– Ulvepopulistene i Senterpartiet står helt alene om å ville utrydde ulven i Norge. At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst.

– Senterpartiet er desperate

– Jeg synes det er direkte kvalmt å bruke norsk politikks mest dramatiske virkemiddel for å få kverket flest mulig av en dyreart som et stort flertall av det norske folk vil ha, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne Rasmus Hansson til NRK.

– Her har Senterpartiet blitt helt desperate fordi de i virkeligheten har tapt forsøket sitt på å overkjøre norsk naturmangfoldlovgivning i Stortinget.

Hansson mener norsk rovdyrforvaltning går inn i en mer saklig og fagbasert periode.

– Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF vil ikke få til å drepe så mange ulver som de har innbilt velgerne sine at de vil få til, og vi får dessuten med dette stortingsvedtaket til å få mer kunnskap om hvordan vi kan forvalte den norske ulvebestanden bærekraftig.

Han tror heller ikke at andre partiet vil stille seg bak et mistillitsforslag mot en statsråd et halvt år før valget.

– Erna Solberg sa så seint som i spørretimen i formiddag at hun har full tillit til Helgesen. Dette forslaget er et gigantisk slag i tom luft, sier Hansson til NRK.

Ap vil avvente

Nestleder i energi- og miljøkomiteen Terje Aasland (Ap) sier de vil avvente å stille seg bak mistillitsforslaget fra Senterpartiet.

– Nå er det velkjent at Arbeiderpartiet har vært sterkt kritisk til den håndteringen som Regjeringen har valgt å legge inn i det brede ulveforliket som vi vedtok i fjor i juni.

Oppfølgingen er høyst kritikkverdig og at vi har liten til statsråden er det ingen tvil om, sier Aasland til NRK.

Aasland sier han vil vente til han ser hva regjeringen sier i stortingsdebatten førstkommende tirsdag.

– Vi forventer at statsråden erkjenner og er tydelig på at han vil følge opp det som Stortinget har sagt til punkt og prikke, hvis ikke vil tilliten bli utfordret igjen, sier Aasland.

– Og da kan det vil aktuelt å støtte Senterpartiets mistillitsforslag?

– Det gjenstår å se. Hvis vi er i tvil, er det aktuelt for oss å vurdere hvordan vi skal vurdere tilliten.

Vil ikke kommentere

Vidar Helgesen skriver i en e-post til NRK at han ikke ble overrasket over utfallet i Stortinget i dag.

– Vi forholder oss til det. Saken vi sendte Stortinget var viktig fordi det gav en mulighet til å forelegge en grundig fremstilling av de ulike juridiske spørsmålene for partiene på Stortinget, skriver Helgesen.

Han ønsker ikke å kommentere mistillitsforslaget fra Senterpartiet.

– Mistillitsforslag fremmes i Stortinget og jeg vil besvare det der.