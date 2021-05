– Vi ser at det som hadde gjort størst virkning på skadeantallet er å redusere muligheten for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, sier Henrik Siverts til NRK.

Han er overlege ved Oslo skadelegevakt, og forteller at når utestedene var åpne, var rundt 20–30 prosent av dem som kom inn på natten skadd etter å ha kjørt på elsparkesykkel.

Fra 18.–21. mai hadde skadelegevakten 33 elsparkesyklister innom. Det tar mye tid, sier overlegen.

– Så vi er spent på hva som skjer når de nå åpner opp litt. Etter hvert tror jeg at det kommer til å bli fryktelig mye mer skader, sier Siverts.

Nesten halvparten har kjørt med promille

I mars publiserte Statens vegvesen en rapport om sykkelskader i Oslo. Den fant at det er tre ganger så høy risiko for å bli skadet om natten.

Og at risikoen for å bli skadd i en ulykke på elsparkesykkel er ti ganger høyere enn med vanlig sykkel.

I april et viste en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) at 43 prosent av elsparkesyklister har kjørt med promille og at brukerne mener det er lite sannsynlig å bli stoppet i promillekontroll.

Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, tror ikke de nye elsparkesykkelreglene vil føre til mindre jobb når utestedene åpner igjen. Foto: Marthe Stoksvik / NRK

– Ikke til å tro

Trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken mener det «ikke er til å tro» at regjeringen ikke har innført en promillegrense.

– Skadetallene er såpass høye når det gjelder promillekjøring. På 17. mai i fjor var antall skader relatert til fyllekjøring på elsparkesykkel hele 90 prosent. I juni i fjor var de 50 prosent. Når vi ser at skadetallene er så høye, så forstår jeg ikke hvorfor dette ikke blir tatt tak i, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Sunde.

I likhet med sykkel og elsykkel er det ingen promillegrense for elsparkesykkel.

Men vegtrafikklovens paragraf 21 sier at fører skal være i en tilstand slik at han eller hun er «skikket til å kjøre på en trygg måte».

Dette mener Sunde ikke er godt nok, og at det i praksis er «fritt frem».

– Det er ingen som forstår hva «skikket» er. Har du tatt et par-tre enheter, tenker du kanskje at du er verdensmester. Da kan det fort skje ulykker hvis du kjører elsparkesykkel, sier han.

Henrik Sunde i Ung I trafikken forstår ikke hvorfor regjeringen ikke innførte en promillegrense for elsparkesykler. Foto: Ine Møllegaard

Ønsker nattestenging

Henrik Siverts har tidligere også foreslått å stenge sparkesyklene på natten for å forhindre elsparkesykkelulykker. Det tror han ville vært mye mer virkningsfullt mot skader enn det nye regelverket.

– Hvis man er redusert i å redusere antall skader, er det som hadde virket best. Det er veldig mye færre skader på natten nå, og andelen ruspåvirkede er lavere på grunn av nedstengt alkoholservering, sier overlegen.

Drammen er en av flere norske kommuner som har innført nattestengingen som Siverts etterspør.

Nattestenging av syklene har ført til færre ulykker i Drammen, tror overingeniør Gert Myhren i kommunen. Foto: Privat

Helt fra elsparkesyklene kom til Drammen i 2019, har man ikke kunnet bruke elsparkesykkel på nattetid.

Det har vært flere endringer, men denne sommeren kan drammensere ikke bruke elsparkesykkel fra midnatt til fem om morgenen.

– Bidratt til å redusere ulykker

Fredag og lørdag mellom 22 og 24 er det også innført en makshastighet på 12 km/t på elsparkesyklene. Myhren sier de har god erfaring med tiltaket.

– Jeg tror nok det at vi har nattestengt syklene har vært en vesentlig årsak til at vi ikke har hatt mye ulykker, sier overingeniør Gert Myhren i Drammen kommune til NRK.

Men Myhren ser at det kan være nedsider med å forby sparkesyklene for alle, også de som ikke har drukket på lørdagskvelden.

Drammen kommune ba derfor om promillegrense på elsparkesykler når Samferdselsdepartementets forslag var på høring. Men høringsinnspillet ble ikke hørt:

– Vi ønsket jo at den skulle vært med, men tar til etterretning at den ikke kom med denne gangen. Og da må vi vurdere om vi kan bruke andre tiltak, som nattestengingen vi har, for å unngå at folk skader seg ved å kjøre i ruspåvirket tilstand, sier han.

Vurderer å innføre promillegrense

7. mai innførte samferdselsdepartementet 3000 kroner i bøter for å kjøre flere enn én på elsparkesykkel, men ikke for å kjøre i ruspåvirket tilstand.

I et intervju med NRK 7. mai sa samferdselsminister Knut Arild Hareide at de vurderer å innføre promillegrense også for elsparkesykler:

– Regelverket er veldig tydelig. Du skal være veldig skikket for å kjøre en sparkesykkel, sa Knut Arild Hareide.

– Men å være skikket er også mindre tydelig enn en promillegrense på 0,2?

– Det stemmer, og vi ser også på en mulighet for å komme med en promillegrense. Det er et lovarbeid som vil være nødvendig for å få det til. Men vi ser på det, svarte Hareide.