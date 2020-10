MDGs Rasmus Hansson trekker seg

På Facebook lørdag kveld skriver Hansson at han ikke gikk inn i nominasjonsprosessen fordi han hadde en sterk personlig ambisjon om stortingsplass, men fordi han «kanskje misoppfattet situasjonen», og trodde «partiet kalte».

Ifølge Hansson var det en forutsetning for at han skulle stille som kandidat, at han ble innstilt på en sikker andreplass. Da han ikke ble det, ønsker han ikke å stille til valg.

Hansson skriver at han ikke ble med i prosessen for å «krige meg til et hårfint mandat foran Hulda. Da er det bedre at Hulda får et enstemmig mandat og kan gjøre en saftig jobb i valgkamp og på storting».

Oslo-MDG håper på to stortingsrepresentanter

MDG i Oslo har som mål å klare å vinne to av de 20 stortingsplassene fra hovedstaden.

Førstekandidat er Oslo-byråden Lan Marie Berg (33), men andreplassen stod mellom Hansson og Hulda Holtvedt (21).

Begge stilte som ultimatum at de skulle ha andreplassen, dersom de skulle stille til valg. Nå er det klart at Hansson ikke ønsker å utfordre Holtvedt, men oppfordrer isteden partiet til å stemme på henne.

Holtvedt: – Stiller fordi jeg er flink

Hulda Holtvedt sammen med partileder Une Bastholm (t.h.), som er toppkandidat i Akershus MDG. Foto: Berit Roald / NTB

Hansson satt på Stortinget for Oslo som MDGs eneste representant fra 2013 til 2017. I dag er han daglig leder i Handelens Miljøfond.

Holtvedt har fra 2017 vært nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

Under NRKs Politisk kvarter fredag begrunnet hun sitt kandidatur med:

– Jeg stiller ikke fordi jeg er ung eller fordi jeg er kvinne. Jeg stiller fordi jeg er flink og kompetent, og har lyst til å bruke kreftene mine på Stortinget til å kutte CO2-utstlipp. Det håper jeg at jeg får tilliten til.