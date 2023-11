MDG om valget: Nådde ingen av målene

Før valget hadde partiet fire mål: MDG skulle gjøre tidenes valg, stille flere lister enn noen gang, beholde makten der de styrte fra før og omstille flere kommuner i grønn retning.

Men:

– Vi nådde ingen av disse målene, heter det i rapporten, som NRK har fått tilgang til.

MDG gikk tilbake i alle landets fylker. Partiet fikk ingen ordførere eller varaordførere og mistet makten i alle de største kommunene, så nær som Trondheim og Tromsø.

STILLE: Torkil Vederhus mener valgkampen ble for stille, sett med MDGs øyne. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Klarte ikke å løfte sakene

Nå har partiets egne folk prøvd å finne ut hvorfor det gikk som det gjorde. Funnene er samlet i en evalueringsrapport.

Vi ble ikke en tydelig stemme i den nasjonale politiske debatten og klarte ikke å løfte våre saker MDGs evalueringsrapport

Rapporten slår fast at valgkampen i stor grad var nasjonal og «stille». Dette mener evalueringsutvalget at rammet MDG, også fordi partiet var i maktposisjon mange steder lokalt, og dermed ble oppfattet som «et grønt posisjonsparti uten medvind».

– Vi fikk et valgresultat som var dårligere enn det vi ønsket, sier partisekretær Torkil Vederhus i MDG til NRK.

Partiet oppnådde 4,2 prosent i kommunevalget i år. Det er på linje med 2015, men langt svakere enn rekordresultatet på 6,8 prosent i 2019.

Nye toner

Etter valget i 2021 la MDG fram en knusende havarirapport som fikk mye oppmerksomhet. Den slo fast at partiet ble oppfattet som «krasse, kompromissløse, umodne og ensporede».

Denne gang er det ikke like sterke ord. Tvert imot står det at partiet gjennomførte en «bedre planlagt valgkamp enn noensinne».

– Forrige gang tok dere selvkritikk for å ha vært for krasse og kompromissløse. Nå har dere prøvd en annen strategi, og det funket ikke det heller?

– Vi har lagt et grunnlag nå, et fundament, som vi mener er den riktige oppskriften for å vinne valg framover.

– Hvordan skal dere klare å få til et bedre valgresultat om to år?

– Ved å vise fram klimaløsninger som folk tror på. Ved å vise fram naturløsninger som folk tror på. Og ved å vise fram løsninger for næringsliv og solidaritet som folk tror på, sier Vederhus.

– Bløffet velgerne

Partisekretæren mener et hovedproblem i valgkampen var at andre partier valgte å ikke gå i konflikt med MDG i debattene, og i stedet «stjal grønne klær».

– Da tenker jeg spesielt på Høyre, som etter mitt syn bløffet ved å si at de skulle levere omtrent samme politikk, men så velge Frp framfor oss flere steder, sier Vederhus.

Unntaket er Trondheim, der MDG byttet side og nå samarbeider med Høyre, som har ordføreren.

– Det er vanskelig å gå i konflikt med noen som ikke har lyst til å krangle tilbake. Det blir jo mye kosing og klemming hvis du møter kritikk med å si «ja, men det er det vi er enige i», som Høyre ofte gjorde, sier Vederhus.

– Men nordmenn på sydenferie ble sittende fast på flyplassene, og vi så forferdelige bilder av oversvømmelser og ekstremvær også i Norge. Hvorfor klarte dere ikke å profittere på disse sakene?

– Det har skjedd et skifte i Norge hvor klima og krisen har blitt sammenkoblet, og det er blitt en del av det politiske landskapet. Men det betyr ikke at klimaløsningene er det folk velger etter når de stemmer, sier han.

Selvkritikk?

På spørsmål om det er noe MDGs ledelse selv gjorde feil i valgkampen når partiet tross alt mister posisjonen i mange store kommuner, svarer Vederhus:

– Man skal ikke skryte av at man har fått færre stemmer. Men, vi har troen på at vår politikk er den beste for alle disse stedene.

– Så svaret er nei? Dere har ikke gjort noe feil?

– Politikken vår er riktig, og vi skal jobbe for at flere folk får tillit til den i de neste to årene. Det var ikke nok folk som hadde tillit til våre løsninger i dette valget, sammenlignet med det vi skulle ønske.

– Hva sier evalueringen om partilederens innsats?

– Ledelsen står samlet om denne evalueringen, som viser at valgkampen ble for stille for vår del. Vi skal alle jobbe mer for å få opp synligheten til partiet og få opp tilliten til de løsningene vi leverer og den gode politikken vi har.