Maud Angelica hylles for rørende og viktig tale

«Noe av det sterkeste og mest reflekterte jeg har sett av en 16-åring noen gang,» skriver en bruker på Twitter.

Reaksjonene etter Maud Angelicas tale sprer seg nå i sosiale medier og hylles av fagpersoner.

«Takk for nydelig og viktig tale», skriver psykolog og forfatter Peder Kjøs.

Ari Behns eldste datter snakket om hvor mye faren hadde betydd for henne.

Maud Angelica sa faren hadde slitt psykisk i mange år, og at han trolig hadde skjult hvor vondt han egentlig hadde det for at barna ikke skulle bekymre seg.

En stor del av talen brukte hun til en innstendig oppfordring om å be om hjelp.

– Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom psykisk sykdom, at det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke, sa Maud Angelica.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hele døgnet på telefon: 116123. Også Kirkens SOS kan nås på telefon 22 40 00 40.

– Viktig

Terese Grøm, generalsekretær i foreningen Leve (landsforeningen for etterlatte ved selvmord) synes budskapet var veldig sterkt:

– Jeg opplevde at hennes tale var et klart budskap som gikk utover hennes egen sorg. Hun var så tydelig på at hvis du sliter, så finnes det hjelp. Det finnes en annen vei enn å ta sitt eget liv, sier hun.

Noe annet Grøm synes er viktig er påpekningen av at selvmord ikke er noens feil, og at ingen kan klandres for et selvmord.

– Det tror jeg var viktig for mange etterlatte rundt om i landet å høre, sier hun.

– Vi vet at følelsen av å være en byrde for sine omgivelser er veldig sterk. Hun var klar på at sånn var det ikke. Det er bare sorg, smerte og savn hos dem som sitter igjen. Jeg håper det er ord som mange der ute tar til seg, sier Grøm, som roser familiens åpenhet.

Det samme fremhever Rådet for psykisk helse.

– Budskapet til Ari Behns datter Maud Angelica vil bli stående som et vitnesbyrd til den fantastiske åpenheten familien har vist i forbindelse med selvmord. Åpenheten danner grunnlaget for en ny måte å snakke om selvmord på i norsk offentlighet.

– Ved å gi de etterlatte et ansikt har Maud Angelica grepet hele nasjonen. Jeg håper hennes gripende budskap gir de som sliter og deres pårørende i alle aldre og livssituasjoner håp, sier generalsekretær Tove Gundersen.

– Setter spor i hjertet mitt

Aftenposten-journalist og forfatter Ingeborg Senneset har skrevet om psykisk sykdom og sine egne erfaringer med anoreksi. Hun skriver at dette må være en av norsk offentlighets sterkeste taler.

En som hørte talen skriver på Twitter at hun selv har slitt med psykisk sykdom.

«Talen til Maud Angelica setter store spor i hjertet mitt. Jeg er selv 16 år og jeg sliter med min psykiske helse. Det du Maud sier i dag er så viktig, og det er viktig at vi tar psykisk helse på alvor, og det gjør du virkelig i dag, tusen takk»

Hun er en av mange som nå hyller Maud Angelica for en viktig tale.

«Den talen vil bli stående lenge»

«Mer troverdig enn alle andre som har snakket om psykisk helse.»

«Talen til Maud Angelica. Herregud som jeg har grått! Det traff, så inderlig dypt.»

Dette er noen av eksemplene på reaksjoner som er kommet.

Statsministeren: Sterk opplevelse

En synlig beveget statsminister Erna Solberg møtte pressen da hun kom ut av Oslo domkirke.

– Det var en rørende og sterk opplevelse. Et sterkt farvel fra en familie som var utrolig glad i Ari Behn. Resten av oss ble rørt langt inn i sjelen.

Statsministeren lot seg imponere og røre av Maud Angelica Behns tale til sin avdøde far.

– Det var nydelige ord. Det var flott, og det er utrolig sterkt å klare å gjøre det så kort tid etter at ens far har tatt sitt eget liv. Det viser at det er jenter som har fått styrke og kjærlighet i oppveksten.

RØRT OG IMPONERT: Statsminister Erna Solberg. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Solberg tror også Maud Angelicas oppfordring til alle som sliter, om å søke hjelp og ikke tro at å ta sitt eget liv er eneste utvei, når ut til mange.

– Jeg tror kanskje hun trenger bedre gjennom med budskap om at du er nødt til å be om hjelp, fordi det er folk som er glad i deg. Det tror jeg er det viktigste vi kan si til folk, sier Solberg.