Må ut med mer enn 25 millioner for å gi elbiler lademulighet

– I jula stod køen inn der.

Daglig leder og medeier i Shell Bolleland på Espa, Roger Danielsberg, peker fra ladestasjonen til et brunt hus oppi bakken over bensinstasjonen. Han har 10 ladepunkter, men det er langt fra å dekke behovet.

– Det er vanskelig å si hvor lenge folk måtte vente på lading, men det var nok halvannen time.

Det øker kjøretiden på de drøyt 130 kilometerne fra Oslo til Hamar fra to til fire timer hvis du må lade på utfartsdager. Og slik er det mange steder.

Ekstraregning på 25 millioner

Danielsberg peker på et rødt gammelt hus.

– Innover her har vi 6,5 mål. Her hadde vi tenkt til å bygge 40 ladestasjoner som det er et stort behov for i markedet.

Et ladeselskap har tatt på seg å bekoste selve laderne, men likevel blir det for dyrt.

Myndighetene krever nemlig anleggsbidrag. Det vill si at han selv må betale for å få mer strøm inn på tomten. Det betyr utgifter til graving, legging av kabel og etablering av ny trafostasjon.

– Bare trafostasjonen koster 25 millioner kroner. Det sier seg selv at det blir for mye. Hvis vi skulle investert så mye penger ville ladingen blitt for dyr. Du får ikke folk til å betale så mye for lading. Da vil det komme på firegangen i forhold til å fylle diesel.

Danielsberg sier det er et kjempeproblem at det ikke er nok ladere i Norge, samtidig som befolkningen om kun fire år blir pålagt kun å kjøpe elbiler. Han mener regjeringen er i ferd med å bygge et hus uten grunnmur.

– Det følger ikke med penger for å få strømmen frem slik at vi kan gjøre de utbyggingene vi kan, og det er jo egentlig ikke vår oppgave å bygge infrastrukturen for det heller, sier Danielsberg.

Bransjen ber om hjelp

Virke Servicehandel, som blant annet organiserer bensinstasjonene i Norge, har som ambisjon at det skal være like greit å lade elbil som å fylle bensin og diesel.

– Bensinstasjonen er i ferd med å bli en energistasjon, men vi trenger en satsing på infrastruktur, sier lederen i Virke Servicehandel, Iman Winkelmann.

BER OM STØTTE: Iman Winkelmann, leder i Virke Servicehandel, mener politikerne må hjelpe bransjen å etablere nok ladestasjoner for elbiler på norske veier. Foto: Virke

Han sier bransjen håpet det ville komme tiltak for bygging av flere ladestasjoner da regjeringen la frem klimameldingen i forrige uke. Det skjedde ikke.

– Utfordringen med klimameldingen er at du ser at de ikke har satset på utbygging av et godt ladetilbud. Det er man helt avhengig av for å få den elbilveksten som regjeringen er opptatt av.

Winkelmann sier det ikke er uvanlig at anleggsbidragene kommer opp i millionbeløp og at bransjen trenger at regjeringen innfører en målrettet tilskuddsordning for å utjevne høye anleggsbidrag.

– Det offentlige har alltid tatt ansvar for å bygge infrastruktur. Det bør de gjøre også i dette tilfellet. Våre medlemmer er positive til å kutte klimautslipp, men ønsker at myndighetene legger til rette for at markedet selv kan bygge ut god ladestruktur.

Rotevatn avviser tilskudd til anleggsbidrag

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier han mener det bør være enda enklere å eie elbil enn fossilbil. Han er ikke enig i at regjeringen ikke satser nok på infrastruktur for lading av elbiler.

– Vi skriver i klimameldingen at vi skal bygge mye infrastruktur fremover, og vi skal se det i sammenheng med klimapolitikken. Det kommer vi også til å se i sammenheng med Nasjonal transportplan. Ingen skal være i tvil om at det vil bli bygge mye ladeinfrastruktur i årene som kommer, sier Rotevatn.

AVVISER TILSKUDD: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen ikke har planer om tilskudd til anleggsbidrag. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det betyr ikke at Virke Servicehandel får tiltaket de ber om.

– Er det planer om å komme med en ordning for å utjevne store anleggsbidrag for etablering av ladestasjoner?

– Nei. Rundt én gang per måned blir jeg spurt om hvorfor vi ikke subsidierer utbygging av ladepunkt, og hver måned blir det bygget ut en masse ladepunkt. Så det skjer på kommersielt grunnlag fordi det lønner seg. Det er kjempebra.

Han sier det «popper opp» ladepunkter over hele landet, og at regjeringen går inn med støtte på de stedene det ikke lønner seg.