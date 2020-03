Må slutte å amme på grunn av permisjonsregler

– Jeg synes det er trist, for Alva er ikke klar for at jeg er borte. Hun ammes annenhver time om natten og ofte på dagen.

Gunn Vera Gundersen fra Vestfossen i Øvre Eiker, er i ferd med å avslutte sin sju måneder lange foreldrepermisjon. De 15 ukene som er igjen er forbeholdt far. Ammefri med Alva blir umulig i jobben brukerstyrt personlig assistent med døgnvakter.

FRUSTRERT: Gunn Vera Gundersen har en jobb som gjør det umulig å ta ammefri, og er frustrert over at far må ta resten av permisjonen. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Vi har prøvd med flaske og grøt, men hun vil ikke ta det. Når jeg er borte går det fint inntil behovet for pupp melder seg. Da klarer ikke pappaen å roe henne.

Hun og mannen er enige om at den beste løsningen hadde vært om hun kunne være hjemme lenger.

– Jeg synes det er helt feil at noen skal bestemme hva som passer best for alle når det er så mange forskjellige familie- og jobbsituasjoner.

Stor motstand

Den såkalte tredelte foreldrepermisjonen ble innført høsten 2018 etter at Venstre fikk med resten av regjeringen. Fars kvote økte fra 10 til 15 uker, og mors permisjon ble tilsvarende kortere.

Ordningen har fått støtte blant annet fra NHO, LO og Likestillingsombudet.

Men tredelingen har også møtt mye motstand, blant annet fra Jordmorforbundet og Landsgruppen for helsesøstre. De mener mors uker er redusert for mye, og at det går ut over mor og barns helse.

I en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning, svarer dessuten mødre at lengre fedrekvote teller negativt på ønsket om å få flere barn.

LEKER: Mor og Alva leker på gulvet. Snart er permisjonen slutt. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Gunn Vera Gundersen er én av svært mange som har delt frustrasjonen sin i Facebook-gruppen «Permisjonen burde foreldre fordele» som har 32.000 medlemmer.

Vil gå i 8. mars-tog

Oda Weider-Krog, som lager podkasten «Familieliv», har skrevet flere leserinnlegg mot tredelt foreldrepermisjon. I år tar hun saken med inn i 8. mars-toget.

KVINNEDAGEN: Oda Weider-Krog lager podkast om familieliv, og har engasjert seg mot tredelt foreldrepermisjon.

– Frustrasjonen er stor. Mange må slutte å amme eller gå ut i ulønnet permisjon. Jeg ser det på Instagramkontoen min, i podkaster og i Facebook-gruppen. Det er et lite familieopprør.

Hun håper så mange som mulig blir med å gå i 8. mars-toget i Oslo sammen med henne.

Oda Weider-Krog mener den tredelte foreldrepermisjonen fratar familier valgfriheten og går ut over amming. Parolen spiller på Erna Solberg oppfordring om at kvinner bør føde flere barn. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Jeg synes det er krise at regelen ikke er endret.

– I Norge har vi lang foreldrepermisjon sammenlignet med andre land. Har vi blitt litt klagete?

– Nei, vi har ikke blitt klagete for det er et forbedringspotensiale. Ordningen fungerer ikke optimalt og stemmene vi hører nå et tegn på det.

– Ikke perfekt for alle

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) sier vi må leve med at tredelingen er omstridt.

– Jeg skjønner veldig godt at dette ikke passer for absolutt alle, men jeg har også fått veldig mange tilbakemeldinger, særlig fra fedre, som er kjempeglade for at de har fått sikret sin kvote.

TAKKNEMLIGE: Stortingsrepresentant Guri Melby (V) får mange henvendelser fra foreldre som er takknemlige for økt fedrekvote. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun mener dagens ordning sikrer at babyer ammes lenge nok.

– De fleste kan ta en fullt lønnet permisjon i sju til åtte måneder. Myndighetene anbefaler fullamming i seks måneder. I tillegg har man rett på minst én time ammefri på jobb.

– Men alle har ikke den muligheten?

– Lovverket sier at alle kvinner skal ha én times ammefri, så da må vi sikre det.

– Hva synes du om å gå i tog på kvinnedagen for denne saken?

– Jeg synes det er synd. Jeg mener 8. mars er en dag som handler om likestilling for begge kjønn og da trenger vi tredeling.

Ikke råd til ulønnet permisjon

Gunn Vera Gundersen har tatt ut ferie for utsette jobbstart noen uker.

– Jeg er irritert og lei meg. Jeg er mye oppe om natten og gruer meg, for jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.

LEKER: Alva på snart sju måneder må snart lære seg å drikke fra flaske. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Kan du ikke være hjemme lenger og ta kostnaden selv?

Det har ikke vi mulighet til. Da er det igjen de med midler som vinner, og kan ta fri uten å få betalt. Det er ikke noe alternativ for oss.