Permisjonsdilemma

Thomas er nyforelsket.

Da datteren Oda kom til verden tok hun grep om pekefingeren hans med en gang.

Far har ikke fått så mye søvn den siste tiden. Han har litt mørke ringer under øynene, men klarer ikke slutte å smile.

To dager gamle Oda ligger i en krybbe og sover.

Thomas følger nøye med. Plutselig har han ansvaret for et nytt menneske.

To meter over gangen på Levanger sykehus sitter en annen nybakt far. Emil har blitt pappa for andre gang. Han holder vesle Hedda i armene sine.

Hun er født én dag før Oda.

Den ene dagen får konsekvenser, spesielt for far og mor.

Oda er en dag gammel. Hun har sovet i flere timer nå, og smiler hver gang mamma koser med henne. Foto: Mette Vollan / NRK

20 minutter

Hedda kom til verden 20 minutter før midnatt. Foto: Privat

Klokken er 23:40. Mor og far er lettet.

Fødselen gikk som den skulle. Hedda ble født lørdag 30. juni. 2018.

20 minutter senere trådde et nytt regelverk i kraft.

To dager etter fødselen ser mor Ann-Helen frisk ut. Hun har roserøde kinn og et bredt smil om munnen.

Duften av blomster har tatt over for den svale antibac-lukten som går igjen i hele sykehuset.

Pappa Emil sitter i sykehussengen på det romslige dobbeltrommet. Det er fullt av gaver fra familie som har vært på besøk.

Emil og Ann-Helen sier de liker å være litt gammeldags, og mener at mor bør få mer tid med barnet enn far. I hvert fall i starten. Foto: Mette Vollan / NRK

Fram til 30. juni i år var mødre- og fedrekvoten på ti uker hver. Resten av permisjonen kunne foreldrene dele som de ville.

De nye reglene innebærer at permisjonstiden til pappa blir økt fra 10 til 15 uker. Mor får også 15 uker, mens 16 uker skal være til fri fordeling mellom dem.

– Det hadde blitt veldig problematisk for oss om vi måtte ha fulgt de nye permisjonsreglene. Vi var heldige med at Hedda kom da hun kom. Vi får styre mer selv hvordan vi ønsker det, og siden jeg jobber turnus, har jeg mye fri i perioder, og får brukt tid hjemme da.

– Om vi måtte ha fulgt de nye reglene, ville jeg nok ha tatt hele fellesperioden, sier mor.

Far nikker.

– Ja, det hadde vært helt greit det, sier han mens han ser ned på Hedda som er pakket godt inn i et lysegrått pledd.

Han har et lurt smil om munnen før han drar en spøk.

I noen sekund tar han øynene opp fra Hedda.

– Første ungen ble jo helt fantastisk. Sikkert på grunn av de gamle permisjonsreglene, så jeg er ikke bekymret for Hedda, spøker pappa Emil.

Paret på den andre siden av gangen får det annerledes.

– Skaper helseproblemer

Leder for Landsstyret i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener de nye permisjonsreglene er et skritt tilbake for likestillingen. Foto: Landsstyret i Jordmorforbundet

Leder for Landsstyret i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, sier de nye permisjonsreglene vil gå ut over mor og barnets helse. Hun mener vi er privilegert i Norge som får 46 uker med permisjon, men at mor sine uker har blitt redusert for mye.

– Det er flere faktorer som bekymrer oss. For det første bruker kvinnekroppen ett år på å komme seg etter et svangerskap. Om mødre da går ut i jobb for tidlig så har de liten mulighet for å hente seg inn igjen. Dermed blir totalbelastningen på mor for stor, sier hun.

– Dersom mor tar ut alt fra den nye fellesperioden, vil hun få seks uker mindre enn før. Utgjør de seks ukene så mye?

– Ja, det gjør de absolutt. Mor får ikke ammet etter de nasjonale anbefalingene, noe som kan skape helseproblemer for barnet.

Schjelderup mener mor kommer ut som den store taperen. Hun sier at samfunnet har glemt hvor krevende det er å gå gravid, føde og å komme seg etter fødselen.

– Likestilling er viktig, men man kan ikke ofre helsen til mor og barn på veien, sier hun.

Maria og Thomas liker de nye permisjonsreglene, fordi far og mor får tilbringe like mye tid med barnet. Foto: Mette Vollan / NRK

– Et steg for likestillingen

I det lille enkeltrommet på knappe ni kvadratmeter, på den andre siden av gangen, har Maria og Thomas så vidt fått plass til to sykehussenger.

De har verken gaver eller blomster på rommet, og antibac-lukten ligger svalt i luften.

Pappa Thomas Melgårdsbakken er lykkelig. – Jeg så det med en gang at hun var kjempepen og søt, sier han. Foto: Privat

De nybakte foreldrene ønsker å slappe av. De vil tilbringe litt tid sammen med Oda før familiebesøkene begynner å strømme på, når de kommer hjem igjen.

Maria ligger vendt mot veggen med en dyne halvveis over seg.

Genseren har sklidd langt opp på ryggen, men det betyr ikke så mye nå.

Fødselen gikk ikke helt som planlagt. Oda ble tatt med sugekopp, og Maria måtte klippes i underlivet.

– Jeg hører rykter om mødre som sier de glemmer alt det vonde når barnet legges på brystkassa. Det kan jeg ikke skrive under på, sier hun.

Maria og Thomas er spente på hvordan hjemmetilværelsen blir nå som de er tre.

Foreldreparet synes det er en del gammeldagse holdninger hos folk, om at far kanskje ikke er så viktig. Maria ønsker ikke at far skal sitte "barnevakt". Det er viktig for Thomas og Maria at de begge er like mye til stede for Oda. Man er foreldre sammen.

– Mor bør ikke fortelle far hva han skal gjøre hele tiden. Han må også kunne få være litt sjef, sier hun.

Maria har snudd seg nå. Genseren er trukket ned, og dynen er dratt over brystet. Blikket dras ofte over på lille Oda som ligger i krybben mellom de to sykehussengene.

Thomas sitter i den andre sengen. Oda holder rundt pekefingeren hans.

Han liker når hun gjør det.

Oda holder i pekefingeren til pappa Thomas mens hun sover. Hendene hennes er skjøre. De har ikke fått nok blodtilførsel enda. Foto: Mette Vollan / NRK

– Verdens rauseste ordning

Statssekretær for Høyre i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug skryter av de nye permisjonsreglene. Foto: Astrid Waller

Statssekretær for Høyre, Tom Erlend Skaug, mener de nye permisjonsreglene er en seier for barna. Han mener vi har verdens rauseste ordning.

– Det er bra for likestillingen siden fedrene vil ta ut en større del av foreldrepengene og mødrene kommer raskere tilbake i arbeid.

– Flere jordmødre og eksperter mener at mor bør få lengre tid med barnet på grunn av helsa. Hva sier du til det?

– En tredeling av foreldrepermisjonen er ikke til hinder for at mødre for eksempel kan amme barnet sitt. Familien har stor fleksibilitet, og kan tilpasse ukene etter hva som er riktig for dem. Ammetiden kan benyttes når mor og barn har behov for det, sier han.

Voksne nok

Tilbake på den hvitmalte hvilestuen på Sykehuset i Levanger sitter de to nybakte foreldreparene.

De har enda til gode å oppleve hvordan hjemmetilværelsen kommer til å bli.

Parene har ikke sett hverandre før nå – til tross for at de i flere dager har vært knappe to meter unna hverandre.

Maria sliter litt med å gå. Hun har vondt etter fødselen, men smiler bredt.

Parene setter seg ned i de mørkegrå trestolene med fargerike prikker.

De ser opp i et lite sekund og nikker til hverandre i en høflig hilsen. Selv om foreldreparene har mange ulikheter, er de enige om én ting.

– Hvilken permisjonsløsning hadde vært den beste for dere?

Spørsmålet går til alle. Det er stille i noen sekunder før Thomas ser opp.

– Det er et dilemma. Det er fordeler og ulemper ved begge permisjonsreglene. Jeg mener at om du er voksen nok til å passe på et barn, så er du voksen nok til å bestemme over din egen permisjon også, sier han.

Alle nikker.