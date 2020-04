Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra 20. april kan barnehagene åpnes igjen, og 27. april kan elever fra 1. til 4. trinn komme tilbake igjen på skolen. Det kom frem da regjeringen tirsdag kom med oppmykninger av koronatiltakene.

Men det er ikke alle som kan komme tilbake igjen til skole og barnehage da. Barn som er i risikogruppen, eller har foreldre eller søsken som er det, skal fortsette med hjemmeskole. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at vi må bruke de neste ukene på å sørge for at de berørte elevene får et godt tilbud.

– Jeg forventer at skolene klarer å planlegge et godt tilbud for disse barna, sier hun til NRK.

Risikogruppen inkluderer personer med kronisk lungesykdom – som astma – diabetes, kreft, hjerte- og karsykdom og høyt blodtrykk. Grunnen til at disse er ekstra utsatt for koronasmitte, er økt risiko for komplikasjoner fra sykdommen.

MÅ FORTSETTE MED HJEMMESKOLE: Barn som er i risikogruppene eller har foreldre eller søsken som er det, må holde seg hjemme når skolene åpner etter påske. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Usikkert antall

Svært mange barn kan havne i gruppen som ikke skal møte opp på skolen likevel, sier Anna Bistrup, som er seniorrådgiver for Norges Astma- og Allergiforbund.

– Som vi vet har en av fire barn astma, åtte prosent av den voksne befolkningen har astma og 150.000 nordmenn lever med kols. Hvis man inkluderer de med diabetes og hjerte- og karsykdommer, så er dette en såpass stor andel av befolkningen som blir omfattet, at vi etterlyser en tydeligere presisering av hvem regjeringen mener skal inkluderes.

Bistrup sier at det viktigste for dem er at de som er i risikogruppen beskyttes. Hun legger samtidig til at barn med astma ikke nødvendigvis er i risikogruppen.

– Vi ser med bekymring på at litt for mange barn kanskje blir inkludert av dette. Det er et stort spenn av barn med astmadiagnose. Det er store, individuelle forskjeller som ikke skal behandles som ett, sier hun.

– Betraktelig bedre

Hvor mange elever som er i risikogruppen har kunnskapsministeren ikke oversikt over, men på landsbasis er en av tre utsatt. Risikogruppen inkluderer samtidig alle som er over 65 år.

– Nå skal vi bruke tiden frem til skolestart for å finne ut hvem de er, og sørge for at de får et godt tilbud. Vi skal lage klare nasjonale retningslinjer, så må det være den enkelte skolen og den enkelte kommunen som finner de gode løsningene for elevene lokalt.

Melby sier at de siste ukene har vist at norske skoler tilbyr god digital undervisning.

– Så jeg tror mange av dem som allerede i dag er lite på skolen, vil få et betraktelig bedre tilbud enn de har fått frem til nå, sier hun.

Usikker på varighet

Hvor lenge elevene som er i eller har familie i risikogrupper skal fortsette med hjemmeundervisning, vil ikke Melby spekulere i.

– Det vil avhenge av smittesituasjonen. Hvis vi fortsetter å ha så god utvikling som nå, så er det godt mulig at mange av disse barna kan komme tilbake til skolen. Målet vårt må være at så mange som mulig av oss skal ha så normale liv som mulig.

Melby vil ikke spekulere i når barn i risikosonen kan komme tilbake i barnehage og på skolebenken.

– Jeg tror vi må ta det her litt steg for steg. Nå skal skolene åpne opp igjen 27. april. Da får vi se hvordan man greier å gjennomføre det på en måte som er god. Da kan det kan det godt hende vi kan klare å inkludere flere, og at man har god kontroll på situasjonen.

LAGER KLARE KJØREREGLER: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lager felles kjøreregler som skal trygge barna

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet har forståelse for at de nye koronarådene kan oppfattes som uklare:

– Det har vi selvsagt. Dette er uklart, men nå jobbes det med å lage tydelige kjøreregler for alle skoler og barnehager, sier Nakstad.

Nakstad forteller at Folkehelseinstituttet er i gang med arbeidet.

– Det skal bli enklere å forholde seg til hvordan man skal åpne skoler og barnehager på en trygg måte, og hvordan skoleansatte og foreldre skal forholde seg til det, sier han.