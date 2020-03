Én av tre nordmenn er i risikogruppen for korona

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hver tredje nordmann kan utvikle alvorlig sykdom av covid-19, med blant annet lungebetennelse og pustebesvær, ifølge fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

– Vi står i en situasjon der vi skal slå ned på viruset, men det kan komme en situasjon med stor spredning. Vi er særlig opptatt av sårbare grupper, og en tredjedel er en del av denne gruppen. Det er 1,6 millioner mennesker, sier Nakstad.

Nakstad sier at helsetjenesten kan trenger helsepersonell som til daglig ikke jobber i sektoren, og oppfordrer til at man kan registrere seg på nasjonalthelsepersonell.no

STOR RISIKOGRUPPE: Nærmere hver tredje nordmann kan utvikle alvorlig sykdom, ifølge Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bent Høie: – Pass ekstra godt på deg selv

På Folkehelseinstituttets og Helse Norges sider står det fortsatt at de fleste som blir smittet av koronavirus trolig vil få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Til nå har FHI og Helse Norge opplyst at det er følgende grupper som har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19:

Eldre (over 65, men især de over 80 år)

Personer med hjertekarsykdom

Personer med kronisk lungesykdom

Personer med nedsatt immunforsvar

Personer med diabetes

Personer med kreft

Basert på upubliserte data kan også røyking og fedme øke risiko

Det presiseres at det er særlig eldre personer som har andre risikofaktorer som kan få alvorlige forløp.

RÅD: Helseminister kommer med spesifikke råd til hvordan de i risikogruppen bør handle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Nå kommer vi med tydelig råd om hvordan de som er risikogruppen kan passe ekstra godt på seg selv. Vær hjemme så mye som mulig, vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom, vask hendene ofte, unngå å være med mange mennesker, sier helseminister Bent Høie.

Han oppfordrer familie og venner til å sørge for å ikke blir smittet selv, holde hendene rene, trappe ned på de fysiske besøkene og trappe opp på telefonsamtalene.

Dette er rådene fra Helsedirektoratet om hvordan sårbare grupper kan beskytte seg:

Alle i samfunnet skal overholde de generelle rådene om god hånd- og hostehygiene, ikke håndhilse, klemme eller kysse, holde god avstand til andre mennesker.

For personer som er i særlig risiko kan det være klokt å forsterke disse generelle reglene:

Vær hjemme i den utstrekning det er mulig

Hvis du tegn på sykdom, også kun lette symptomer, så bli hjemme til du er frisk

Hvis du må ut: unngå steder med mange mennesker, ikke bruk offentlig transport, særlig ikke i rushtiden.

Vask hendene ofte og ha en flaske med spritholdig hånddesinfeksjon med deg i lommen når du er steder hvor det ikke er lett tilgang på såpe og vann.

Be dine venner, naboer eller familie om å ringe før de planlegger å komme på besøk. Spør dem om de har vært i utlandet siste to uker, om de hoster, har feber eller tungpustethet. Da bør de ikke komme på besøk, men heller bare snakkes på telefon.

Unngå å røre nese, munn og øyne hvis du ikke har rene hender. Viruset kan smitte fra hendene til slimhinnene i nese, munn og øyne

ALVORLIG SYKE: Svært mange nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom av covid-19. Foto: Hendrik Schmidt / DPA/NTB scanpix

Tiltak kan vare i 18 måneder

I går skrev NRK at Norge kanskje ikke vil vende tilbake til normalen før det finnes vaksine. Der direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) sa at hun trodde vi må forberede oss på å leve med tiltak i minst 18 måneder.

– I lys av at det har vært fremmet at tiltakene kan vare i 18 måneder fordi det kan ta 18 måneder før det kommer en vaksine, har enkelte vært usikre. Det er en politisk avgjørelse med tiltak. Vi ser ikke på like inngripende tiltak over tid, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet

Hun forteller nå at det jobbes med økning i kapasitet for testing og smittesporing. Så langt er det meldt om 3156 bekreftede smittede.

