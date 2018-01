Må bytte motorer på alle Dreamliner-flyene

Problemet med drømmeflyet Boeing 787 vil ingen ende ta. Nå er det motorprodusenten Rolls Royce som må ta skylden etter at motoren Trent 1000 har vist seg å være langt mindre holdbar enn antatt, skriver Finansavisen.

Det er bladene i motorenes turbiner som er hovedproblemet. Det oppstår sprekkdannelser, og bladene smuldrer opp. Flere selskaper har opplevd varmgang i motorene og har satt Dreamlinere på bakken.

Helomvending

I desember sa teknisk direktør Erik Nordby at den raske motorslitasjen ville skape problemer og øke vedlikeholdsbyrden også for Norwegian.

Den gang var det ikke et alternativ for Norwegian å bytte motorene.

Nå har Norwegian gjort helomvending og sender regningen for å bytte alle motorene til Rolls-Royce.

Forbedret utgave

– Samtlige 21 Dreamlinere må sendes på verksted for å få byttet til en ny, oppgradert versjon av flymotoren, Trent 1000 TEN (Trust, Efficiency and New Technology) sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nilsen til Finansavisen.

– Utskiftningen skjer etter en plan for motorbytte der kostnadene er dekket av avtale med leverandør, sier Sandaker-Nilsen.

Dyrt motorbytte

Listeprisen for én motor ligger på rundt 160 millioner kroner. Dermed vil det koste totalt 6,8 milliarder kroner å skifte ut begge motorene på alle de 21 flyene.

Norwegiansjef Bjørn Kjos sa forrige uke at selskapet ikke planlegger avvik sommerprogrammet i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvordan dette kommer til å få innvirkning på regulariteten i Norwegians stramme ruteplan er ennå uviss, men administrerende direktør Bjørn Kjos sa tidligere denne måneden at det ikke vil bli forsinkelser til sommeren på grunn av pilotmangel, og at det ikke er planlagt avvik i sommerprogrammet og innleie av fly i 2018.

Norwegian får 11 nye Dreamlinere levert fra Boeing-fabrikken i år. Alle disse vil få de nye motorene. Motorene som skal byttes ut er fra bare noen måneder gamle og opptil fire og et halvt år gamle.

Det første selskapet som tok i bruk Boeing 787 Dreamliner, japanske All Nippon Airways, besluttet i 2016 å skifte ut samtlige motorer på sine 83 fly.

Rettelse: I første utgave av denne artikkelen var prisen pr. motor feil.