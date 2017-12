Stadig problemer med Dreamlineren

Deler i Trent 1000-motorene fra Rolls Royce holder ikke mål og flere flyselskaper har opplevd at motorene har gått varme fordi motorene slites raskere enn det som er normalt.

I tillegg kommer problemer med at produsenten ikke har kapasitet nok til å produsere reservedeler eller har nye motorer på lager. Disse problemene gjør at køen for vedlikehold og deler har økt betraktelig. Dette fører til problemer også for Norwegian.

SLIK SER DEN UT: Rolls-Royce-motoren det er så mye trøbbel med. Foto: Kin Cheung / Ap

Dyre motorproblemer

Norwegians Dreamlinere er utstyrt med de samme motorene.

– Til syvende og sist vil også vi bli rammet ettersom det rammer alle Trent 1000-motorene som sitter montert på 787 Dreamliner, sier teknisk direktør i Norwegian, Erik Nordby.

Motorene som er utviklet til flyet har hatt mye trøbbel. Produsenten har ikke kapasitet nok til å produsere reservedeler eller ha nye motorer på lager. Dette gjør at køen på vedlikehold og deler har økt betraktelig. Dette gir også Norwegian problemer.

– For vår del så gir det en større vedlikeholdsbyrde på flyene, noe som koster penger. Sikkerheten blir ivaretatt, men flyene opererer ikke i ruteplanen som vi ønsker når det er motorproblemer, sier Nordby.

KJOS PÅ JOMFRUTUR: 2. mai, 2012 tok Boeing Bjørn Kjos med på jomfrutur i sin nye Dreamliner på Gardermoen. Norwegian hadde da bestilt seks fly av denne typen. Foto: Jonas Sætre / NRK

Satt på bakken med varmgang

Air New Zealand opplevde nylig varmgang i motorer på flere av sine Dreamliner-fly og måtte sette flyene på bakken. Både selskapene Virgin Atlantic og British Airways har satt flere Dreamlinere på bakken fordi motorene må ha hyppigere service og vedlikehold, skriver The Telegraph.

De tekniske problemene med slitasje ligger inne i motorenes turbiner, forklarer den tekniske direktøren.

– Årsaken til at fly blir satt på bakken hos flere selskaper er at bladene innvending i turbinen ikke holder den livssyklusen som beregnet. Det gjør at verkstedene som skal overhale disse ikke har nok kapasitet.

Bytter ikke motor

Norwegian har egne reservemotorer på lager, men til tross for problemene med Rolls-Royce-motorene har ikke Norwegian vurdert å erstatte motorene med andre.

– Nei, per i dag er ikke det noe alternativ for oss å montere andre typer motorer på denne flytypen. Det er dette produktet vi har kjøpt, og vi regner med at det løser seg på et tidspunkt, sier han.

Alt i 2013 skrev NRK om Dreamliner-trøbbel. Også den gangen pekte også Norwegian på mangel på reservedeler som et problem.

– Boeing ser det alvorlige i situasjonen. Flyene må gå på rutetiden. Vi kan ikke la passasjerene sitte i timevis og vente på halvparten av flightene. Det er ikke slik vi i Norwegian er vant til å operere, sa Bjørn Kjos da.

NRK har også kontaktet British Airways om problemene, men flyselskapet har foreløpig ikke svart oss.