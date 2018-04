Må betale 10.000 kr etter skudd i tinghuset

Hendelsen skjedde ved et av politiets treningsrom på Oslo tinghus i august 2017. En politibetjent avfyrte et vådeskudd inne på treningsrommet i sammenheng med "tørrtrening".

Den kvinnelige politibetjenten skal først ha trent med en maskinpistol som hun hadde sjekket var tom for ammunisjon. Det var da hun etter en stund lånte kollegaens tjenestepistol skuddet gikk av.

– Uten videre forberedelser stilte hun seg stående med fronten mot speilveggen. Hun trakk pistolen med sin høyre hånd og førte pistolen opp foran seg, la press på avtrekkeren og så smalt det, skriver Spesialenheten i sin vurdering av saken.

Skuddet gikk av inn i et speil, og deler av kulen ble funnet bak i rommet hvor to kolleger hadde stått.

Glemte å undersøke våpenet

Fungerende sjef for Spesialenheten, Liv Øyen. Foto: NRK

Spesialenheten har vurdert at politibetjenten opptrådte uaktsomt, og på grunn av det lille rommet og kulefragmentene bak kollegene, var det fare for deres liv eller helse.

Politibetjenten skal ha glemt å undersøke om pistolen var tømt for hun foretok avtrekket. Fungerende sjef for Spesialenheten Liv Øyen omtaler hendelsen som et uhell.

– Her er det snakk om uforsiktighet, det er det vi legger i begrepet vådeskudd. Når noen blir straffet for såkalte vådeskudd, er det ansett som uforsiktig omgang med skytevåpen, som er egnet til å volde fare for andres liv eller helse, sier Øyen.

Forelegget fra Spesialenheten er på 10 000 kroner, og er vedtatt.

Få vådeskudd fra norsk politi

I fjor avgjorde Spesialenheten 6 saker om vådeskudd i politiet. Kun en av disse endte med forelegg, viser deres årsrapport for 2017. Så langt i år har Spesialenheten avgjort to slike saker. En fra Vest politidsrikt som ble henlagt, og denne saken fra Oslo Tinghus.

Den allmenne bevæpningen av politiet opphørte 3. februar i 2016. Øyen sier det har blitt færre vådeskudd etter dette.

– Vi merket en økning i slike saker under den generelle bevæpningen, men det er få hendelser og det kan være tilfeldige variasjoner fra år til år, sier Øyen.

De fleste farlige skyteepisodene har skjedd inne på en politistasjon, på en skytebane eller inne i en bil, mens tre har skjedd i det som omtales som offentlig rom.