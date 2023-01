Aksjemegler Jan Petter Sissener, som er en av Norges rikeste, mener de velstående i landet er blitt en pariakaste.

Audun Lysbakken, leder for SV, er lei av overklassens «skattesutring».

Sylvi Listhaug, leder for Frp, har medfølelse for de fattige, men mener samtidig de rike har møtt unødvendig mye kritikk.

I Politisk kvarter gikk startskuddet for årets NHO-konferanse, og der gikk debatten hardt for seg.

Sylvi Listhaug, Jan Petter Sissener og Audun Lysbakken etter Politisk Kvarter. Foto: Astrid Randen / NRK Sylvi Listhaug, Jan Petter Sissener og Audun Lysbakken etter Politisk Kvarter. Foto: Astrid Randen / NRK

1361 milliarder i overskudd

– Det er skandaløst at de rike har preget samfunnsdebatten den siste tiden, samtidig som matkøene vokser seg rekordstore. Det har skapt et uriktig bilde av situasjonen Norge nå står i, sa Audun Lysbakken torsdag morgen.

Jan Petter Sissener svarte derimot at problemet ligger hos politikerne:

– Jeg synes dette er trist å høre på. Det at de fattige får mindre å rutte med har ingenting med de rike å gjøre, men manglende vilje til å skape endring hos politikerne.

Han undret seg over at regjeringen ikke ønsker å bruke mer av overskuddet fra oljefondet til å bedre situasjonen for dem som har minst.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Sleipner-A-plattformen i 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Sleipner-A-plattformen i 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lysbakken mente på sin side at det er en lite bærekraftig bruk av pengene.

Norge har aldri tjent mer på å selge olje og gass enn i fjor. Til og med november hadde næringen solgt for 1731 milliarder til utlandet, viser tall fra SSB. Bransjen skatter 78 prosent, i tillegg til at staten får utbytte som hovedeier i Equinor.

I fjor regnet staten med å få inn minst 1361 milliarder fra næringen.

– Disse inntektene er midlertidige og skal sikre Norges økonomi i fremtiden. Om vi bruker av disse pengene nå, vil vi gå på en smell i fremtiden. Det vi trenger er mer omfordelende politikk, sa Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken mener mer omfordeling er det som skal til for å minske forskjellene i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– En pariakaste

Sissener var gjennom debatten fast bestemt på at de rike har hatt sitt å stri med den siste tiden:

– Vi har hatt en LO-leder som har vært tydelig på at nå skal de rike tas. Det synes jeg er veldig trist. De rike skaper arbeidsplasser og sørger for høye skatteinntekter, men blir sett på som pariakaste og nesten mobbet ut.

Aksjemegleren mente også at politiske vedtak har gjort det vanskelig for bedrifter å starte opp i Norge.

Det de rike trenger, mente Sissener, er forutsigbare rammevilkår.

Ei som var enig i det, var Sylvi Listhaug. Hun beskriver politikken fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som «næringsfiendtlig».

– De rike kommer til å klare seg uansett – om de bor i Norge eller reiser til Sveits. Dem det går utover, om det blir færre investeringer i Norge, det er vanlige arbeidsfolk som mister arbeidsplassen sin, som de rike er med på å skape.

Mener det ikke er godt nok

Hun synes det er synd at personer med mye penger flytter til Sveits, men presiserer at Norge er et fritt land og at man skal få gjøre som man selv vil.

Listhaug legger også til at hun mener det er blitt vist manglende respekt for verdiskaperne den siste tiden.

– Jeg synes venstresiden har omtalt dem på en svært negativ måte. Det er veldig spesielt, sa Frp-lederen.

Sylvi Listhaug er tydelig på at regjeringen ikke gjør nok for de fattige. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hun gjorde også et poeng ut av at forskjellene har økt samtidig som Audun Lysbakken sitter med hånd på det politiske rattet.

– Vi gjør alt i vår makt til å sørge for mer omfordeling i samfunnet, svarte SV-lederen.

– Men det er jo ikke godt nok, repliserte Listhaug.