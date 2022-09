I Ålesund venter to familier fortsatt på drøyt 77.000 kroner i rene utlegg fra SAS. Dette til tross for at Luftfartstilsynet allerede i august ba SAS kjappe seg med å utbetale refusjoner til kundene.

– Det begynner å haste å få pengene våre tilbake. Det er store summer å ha utestående for oss, sier Anne Marte Bjørkavoll til NRK.

Anne Marte Bjørkavoll (til venstre) og Camilla Jacobsen håper SAS rydder opp. Foto: Private bilder

Opprinnelig var kravet til SAS på 93.500 kroner. Dette er penger de måtte legge ut til alternativ transport, hotell, og mat under pilotstreiken i sommer.

Nå, to måneder etter at streiken er over, har de kun fått refundert til sammen 16.000 kroner. Det antar de er for de kansellerte flybillettene.

I tillegg har familiene bedt om EU-kompensasjon på 400 Euro hver vei for åtte personer – totalt om lag 65.000 kroner.

Tvangsmulkt Ekspandér faktaboks Tvangsmulkt er det samme som løpende mulkt, en løpende bot man må betale om man ikke etterkommer en dom eller oppfyller en kontrakt. Kilde: Store norske leksikon

Fikk ingen hjelp av SAS

Bjørkavoll er mor i en av de to familiene fra Ålesund som ble rammet av streiken. Hun påpeker at hun har full sympati med de streikende, men sier det nå er opp til selskapet å rydde opp.

Sammen med mannen og to ungdommer skulle hun reise til Split med en annen familie. Totalt var de åtte stykker som dro ifølge Vigra til Oslo lufthavn på morgenen 4. juli, samme dag som streiken brøt.

Da satt de i transfer, med innsjekket bagasje. Den fikk de ikke ut før en god stund, ettersom alle SAS-skranker var stengt.

– Vi satt lenge der før vi fikk en tekstmelding fra SAS om at de ikke kunne hjelpe oss med alternativ reise, sier Bjørkavoll.

Ordna alternativ reise selv

Først etter noen timer dukket det opp SAS-verter med gule vester i avgangshallen. Da fikk reisefølget beskjed om at de selv kunne booke en alternativ reise i samme prisklasse, økonomi.

Den ene av de to sovevognene familiene tok til Sola. Foto: Privat / NRK

Bjørkavoll sier dette ble klarert med SAS-vertene. Hun sier at de også spurte om de måtte fly fra Oslo, eller om de kunne dra fra en annen by.

– Vi fikk beskjed om at vi kunne ordne alternativ transport fra land til land, forteller Bjørkavoll.

Familiene fikk bestilt to sovevogner på toget til Stavanger og Sola.

– Vi lo da vi så vi hadde to senger ganger to, til åtte personer. Men vi kom oss av gårde.

Fra Sola gikk ferden til Gatwick med Norwegian, og videre med tog til Luten Airport nord i London, der de til slutt kom seg av gårde til Split og Kroatia.

– Da hadde vi vært på reise i over et døgn og brukt mye penger på tog, fly til London, taxi, buss og til slutt Split.

Familiene tok nattoget fra Oslo til Stavanger for å komme seg videre til Kroatia, da flyet på Gardermoen med SAS ble kansellert. Foto: Privat foto

– Du kan ikke mene det!

De to familiene hadde to fine uker i Kroatia i et leid hus. Samtidig hang bekymringen knyttet til å få pengene tilbake over dem.

I tillegg bød også hjemturen på trøbbel. Streiken var fortsatt ikke slutt og flyet hjem ble også kansellert. Et SAS-callsenter ga først beskjed om at de ville sende familiene til München i Tyskland, og deretter til Romania.

Der skulle de sitte et døgn, før turen skulle gå til København, så til Oslo og videre til Vigra.

Anne Marte Bjørkavoll har ventet i over to måneder på penger fra SAS. Foto: Privat foto

– Du kan ikke mene det! sa jeg. Du kan ikke sende fire voksne og fire ungdommer rundt i Europa sånn, forteller Bjørkavoll.

Ifølge henne begynte kundebehandleren å le, fordi hen skjønte frustrasjonen.

I en tekstmelding het det at SAS dekket hotell og mat, men at familiene måtte ta alle utlegg selv og booke hotell til en gitt pris, for så å søke om refusjon i etterkant.

På nytt ble det et stort utlegg for de to familiene, over 20.000 kroner.

Dagen etter var streiken avblåst. Men fly hjem fikk de ikke før to nye døgn var gått. Og de måtte bo to netter til på hotell.

– SAS kunne ikke hjelpe oss. Vi måtte ordne alt selv. Nå håper vi at de rydder opp og gir oss pengene våre tilbake, sier Bjørkavoll.

Krav sendt for to måneder siden

Familiene sendte krav for selve reisen til Kroatia allerede 7. juli. 23. juli sendte de ytterligere et krav. De har aldri fått noe svar fra SAS på e-postene til tross for gjentatte purringer.

– Har dere tro på at dere får igjen alle pengene?

– Vi varierer hvem i gjengen som tror vi får igjen penger. Det vil gå på bekostning av sommerferien neste år dersom de ikke kommer igjen. Jeg er lærer, så vi har ikke flust med penger.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund beklager på det sterkeste de ulempene det medfører for den enkelte kunde – at tilbakebetalinger tar tid.

NRK har spurt SAS om hva de gjør for å komme i mål med refusjoner av den typen familiene i Ålesund har utestående.

Men SAS kan ikke si når pengene kommer.

– Streiken i sommer har hatt store konsekvenser for svært mange. Vi forstår veldig godt frustrasjonen hos kunder som er rammet og som fortsatt venter på å få tilbakebetalt sine rettmessige krav, det er svært beklagelig og vi er virkelig lei oss for det, opplyser Tonje Sund, pressesjef i SAS.

Ulike refusjontyper Ekspandér faktaboks Det opereres med ulike refusjonstyper: Enkel refusjon av flybilletter som følge av at et flyselskap har kansellert flyvningen. Her er sju dager frist for å betale pengene tilbake til passasjerene. Kompensasjon for andre utgifter. Også kalt claims og reklamasjon. Det kan være f.eks. ekstrautgifter for hotell, leiebil, tog, fly. Her er det i utgangspunktet ingen lovpålagt tidsfrist. Men det kan bli gitt pålegg av Luftfartstilsynet også her. Standardkompensasjon etter EU - regelverket: Dersom du har krav på standardkompensasjon, bestemmes den ut fra følgende satser: 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km.

400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.

600 euro for alle øvrige flyginger. Kilder: SAS/Lufartstilsynet/Forbrukerrådet

Skylder store summer

Luftfartstilsynet påla tidligere i september SAS å sørge for at passasjerer som har krav på refusjon av billettprisen som følge av kansellering fra selskapet, får refundert hele billettprisen innen sju dager (sjudagersfristen, journ.anm.).

Pålegget gjaldt fra torsdag i forrige uke.

Tilsynet ba SAS bekrefte innen dagen etter, 16. september, at det var gjennomført slike refusjoner.

Juridisk direktør i Luftfartstilsynet Nina Vindvik sier SAS har meldt til tilsynet at de er à jour hva angår refusjoner på flybilletter.

Men tilsynet ønsker flere spørsmål besvart av SAS.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund opplyser at de fra og med nå er innenfor sjudagersfristen når det gjelder refusjon av selve flybilletten. Når det gjelder kompensasjon for andre utgifter vil det imidlertid ta lengre tid.

Sund vet ikke hvor store beløp det er snakk om.

– Hvilke beløp det er snakk om i kroner må vi komme tilbake til i kvartalsrapporteringene, siden vi er et børsnotert selskap. Men det er klart at med en 15 dager lang streik med halvparten av flyene på bakken, så er det snakk om store summer, opplyser Sund.

Hun lover samtidig at alle som har krav på tilbakebetaling fra SAS vil få det.

Mange ble rammet da 900 SAS-piloter gikk ut i streik 4. juli i år. Fortsatt er det mange som ikke har fått pengene sine tilbake. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Varsel om tvangsmulkt på 100.000 kroner

Tidlig i september forhåndsvarslet Luftfartstilsynet SAS om at de vurderte tvangsmulkt til selskapet på 100.000 kroner fra 20. september.

Tilsynet har også varslet tvangsmulkt hver 10. dag fram til pålegget er etterkommet. I et brev sendt til SAS 6. september heter det også at straffen kan bli strengere.

– Oppfølging mot SAS vedrørende både ekstrakostnader og standardkompensasjon vil vi ta opp med selskapet i møte denne uken, sier Vindvik. Foto: Pressebilde, Luftfartstilsynet

For om SAS fortsatt ikke har avviklet restansene og ikke refunderer i tråd med refusjonsfristen innen midten av oktober, vil Luftfartstilsynet vurdere å øke tvangsmulktens størrelse.

Hovedhensikten med en tvangsmulkt er å sikre at SAS betaler kundene sine tilbake det de skylder dem.

Luftfartstilsynet har fortsatt ikke konkludert om SAS får tvangsmulkt fra og med 20. september.

Juridisk direktør Nina Vindvik sier saken fortsatt er under vurdering.

– Det er fremdeles spørsmål vi ikke har fått helt belyst til det fulle, og vi har meldt tilbake til SAS at vi ønsker et møte med dem. Hva angår tvangsmulkt eller ikke, så er det ikke konkludert.

Tilsynet har bedt om et møte onsdag 21. september, for å ta opp både ekstrakostnader og utbetaling av standardkompensasjon som følger av EU-regelverket (se faktaboks over).

– Så raskt som mulig

Selv om SAS nå opplyser at de har refundert kansellerte billetter, er de ikke i mål med refusjon av ekstrakostnader for ting som hotell og leiebil.

Her er det ingen lovpålagt frist, og behandlingstiden avhenger av kompleksiteten i hver enkelt sak, ifølge Sund i SAS.

Hun legger til at på grunn av volumet så vil det dessverre ta tid – noe som hun selv påpeker er «svært beklagelig».

Luftfartstilsynet bekrefter at det ikke er satt en spesifikk frist i regelverket for ekstrakostnader for de reisende, men sier dette følger av generell pengekravsrett.

– Men vi mener det bør skje så raskt som mulig. Dette er også noe vi ønsker å følge opp overfor selskapet. Det er snakk om store summer i flere tilfeller, og vi forventer at selskapet også betaler tilbake disse berettigede kravene så raskt de kan, skriver Vindvik til NRK.

Per i dag er det ikke fra Luftfartstilsynet gitt en frist for å tilbakebetale ekstra utgifter, men det kan bli aktuelt å gi nytt pålegg.